Un diagramme de flux représente graphiquement les différentes étapes d’un processus. Il peut s’agir d’un processus de production, de service, un processus administratif ou un plan de projet. C’est un outil qui ne se limite pas à un seul domaine. Le diagramme de flux peut être adapté à un grand nombre d’objectifs.

Le diagramme de flux, qu’est-ce que c’est ?

Un diagramme de flux permet de schématiser le flux d’informations d’une grande variété de processus ou de systèmes. Il décrit graphiquement ces derniers afin de les rendre plus intelligibles, plus faciles à comprendre et à analyser.

Un diagramme de flux utilise des symboles pour représenter les entrées de données, les sorties, les trajets…le déroulement du processus du début à la fin.

Cet organigramme sert à analyser un système existant ou à modéliser un futur système, en retraçant le flux d’informations qui y circule ainsi que les points de traitement et de décisions. Permettant d’exprimer de manière claire ce qu’il serait compliqué d’expliquer avec des mots, le diagramme est toujours aussi prisé malgré le temps qui s’est écoulé depuis l’apparition des premiers diagramme de flux. Il s’adresse aussi bien à un expert en ingénierie mécanique qu’à un représentant de commerce. Il n’est pas spécifiquement créé pour un public technique.

Il faut commencer par définir un objectif, un champ d’action et identifier les tâches à effectuer dans un ordre chronologique . Ensuite, il faut faire correspondre les étapes avec les symboles.

Généralement, voici ce que représente chaque symbole du diagramme :

Le rectangle aux bouts arrondis : activités terminales, c’est-à-dire les activités de début et de fin.

: activités terminales, c’est-à-dire les activités de début et de fin. Le rectangle : activité ou étape. Chaque rectangle représente une activité ou une étape uniques.

: activité ou étape. Chaque rectangle représente une activité ou une étape uniques. Le losange : point de décision. A l’intérieur du losange est inscrite la question à laquelle il faut répondre ou la décision à prendre. La réponse indique la suite du chemin vers l’étape suivante.

: point de décision. A l’intérieur du losange est inscrite la question à laquelle il faut répondre ou la décision à prendre. La réponse indique la suite du chemin vers l’étape suivante. Les lignes de flux : progression d’une étape à une autre.

Un diagramme de flux peut être dessiné à la main en guise de brouillon, afin de poser les étapes les plus importantes. Cependant y apporter les modifications, les révisions…s’avère bien compliqué manuellement.

C’est pourquoi les outils de création de diagramme sont si prisés, ils offrent des avantages considérables.

Les niveaux de détails

Un diagramme de flux assez généraliste peut révéler beaucoup plus de détails via l’utilisation de niveaux. Ceci a lieu lorsque l’on se concentre sur un point en particulier et que l’on en fait un diagramme à son tour.

Les diagrammes sont de niveau 0, 1 ou 2, ils vont rarement jusqu’au niveau 3. Le diagramme de niveau 0 est appelé le diagramme de contexte, c’est une vue globale de l’ensemble du processus.

Le diagramme de niveau 1 rentre plus dans le détail. Il se concentre sur les fonctions principales du diagramme de contexte.

Le diagramme de niveau 2 décompose le diagramme de niveau 1. C’est comme de zoomer encore plus avec un microscope et étudier les détails qui n’apparaissent pas au premier coup d’œil.

Il est possible de passer aux niveaux 3, 4, etc., mais le risque est que ce trop grand zoom rende le graphique incompréhensible.

Les logiciels de diagramme de flux

Au vu de ce qui a été expliqué ci-dessus, il est aisé de comprendre pourquoi la réalisation d’un diagramme manuellement est compliquée. C’est pourquoi beaucoup s’orientent vers des outils de création de diagramme et profitent de leurs avantages.

Ces créateurs permettent en effet d’enregistrer, de modifier et de partager un diagramme.

Des modèles standards sont proposés par l’outil, l’utilisateur peut en choisir un et l’utiliser à sa guise.

Les différents collaborateurs auront plus de facilité à travailler ensemble grâce aux partages de fichiers, aux annotations, au travail de groupe en somme.

Les premiers diagrammes de flux ont été pensés et mis au point par des informaticiens, rien d’étonnant que c’est dans l’informatique qu’ils continuent de perdurer aujourd’hui.