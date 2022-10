Travailler dur pour être bien classé dans les pages de résultats des moteurs de recherche (SERP) est une bonne chose, mais il ne faut pas se reposer sur ses lauriers. Atteindre dans les premiers résultats SERP c’est bien, y demeurer, c’est mieux ! Comment faire pour continuer à conserver un bon positionnement dans les pages de résultats ? En se tenant au courant des mises à jour des moteurs de recherche et en s’adaptant aux nouveautés qui en découlent.

Le rôle du SEO

Le SEO, ou référencement naturel, consiste à donner de la visibilité à un site sur internet. Lorsqu’un utilisateur tape une requête sur la barre de recherche de Google (ou tout autre moteur de recherche), les résultats apparaissent répartis sur des dizaines, des centaines (voire plus) de pages. Seulement voilà, la grande majorité des gens se contentent des premiers résultats sur la première page. Si vous avez des produits à vendre sur votre site, vous devez alors faire en sorte d’apparaître sur cette première page des SERP si pour espérer toucher un maximum de prospects.

Plus de visibilité engendre plus de visites et donc plus de ventes, et inversement. Voilà l’importance du référencement naturel et pourquoi autant d’entreprises recourent à une agence SEO spécialisée dans les techniques de référencement.

Les mises à jour des algorithmes

Le référencement naturel est la mise au point de techniques qui ont pour but de répondre au mieux aux exigences de l’algorithme de Google afin de gagner en visibilité. Cependant, cet algorithme ne cesse d’évoluer au fil des mises à jour de Google, et une technique efficace hier ne le sera peut-être plus demain.Cet algorithme, changeant constamment, oblige donc les experts du référencement à adapter leurs méthodes.

L’algorithme de Google subit des centaines de modifications chaque année, le but n’est pas de surveiller le moindre changement et chercher à y répondre. Il faut seulement se préoccuper des mises à jour majeures, celles qui ont le potentiel d’impacter votre classement SERP.

Pour cela vous pouvez suivre les experts et analystes de Google sur les réseaux sociaux comme Danny Sullivan ou John Mueller ; ils informent des changements importants liés à l’algorithme. Vous pouvez également vous référer à certains blogs et sites SEO qui se sont spécialisés dans l’actualité du référencement. Le Search Engine Journal par exemple ou le blog Google Webmaster Central vous tiennent régulièrement informés des nouveautés.

Faut-il s’empresser de répondre à chaque mise à jour par une mesure ? Non, cela serait une perte de temps plus qu’autre chose. En consultant les avis des experts en référencement, vous verrez quel point de votre stratégie modifier ou pas. Il ne faut pas tout changer, seulement ce qui est pertinent et qui vous a effectivement fait chuter dans le classement SERP.

Le plus important, ceci dit,est de renforcer ses bases et de rester pertinent. Produire du contenu de qualité, faisant autorité ; démontrer son expertise en traitant les sujets avec sérieux et minutie ; et conserver la confiance des lecteurs font partie des moyens les plus efficaces pour conserver son rang dans la SERP.