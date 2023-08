Êtes-vous à la recherche de moyens innovants pour développer vos stratégies marketing et capter l’attention de votre public ? Imaginez une connexion instantanée avec vos publics cibles, le tout grâce à un petit outil discret : une plaque NFC.

Une plaque NFC est un petit support en plexiglas rigide qui contient une puce NFC. Cette technologie sans fil permet d’échanger des informations simplement en plaçant les terminaux à quelques centimètres l’un de l’autre.

Nous verrons dans cet article la place qu’occupent les tags NFC dans une stratégie de marketing moderne en expliquant :

Ce qu’est une plaque sans contact NFC

L’utilisation d’une plaque NFC connectée

Comment favorise-t-elle la collecte d’avis et d’abonnés

Dans les prochains paragraphes, nous allons nous pencher sur les nombreuses facettes de cette technologie sans contact. Nous découvrirons également les bonnes pratiques pour maximiser son potentiel. Sans plus attendre, examinons le sujet de plus près.

La plaque NFC, qu’est-ce que c’est et comment ça marche ?

Une plaque NFC désigne un support conçu en plexiglas qui intègre la technologie NFC (Near Field Communication). La NFC (Communication en Champ-Proche en français) est une branche particulière du système RFID. Cette technologie sans fil repose sur une communication passive à champ magnétique.

Au cœur de la plaque se trouve une puce NFC contenant des données préalablement programmées. Cette puce peut contenir diverses informations, notamment des liens URL, un code confidentiel, un numéro de carte, etc. C’est cette même technologie de communication qui est à la base des paiements sans contact par carte bancaire.

Il suffit de rapprocher son smartphone de la plaque NFC pour échanger des données instantanément. Un Qr-code accompagne également ce type de plaque connectée NFC pour assurer une plus grande compatibilité avec plusieurs téléphones.

Comment utiliser une plaque sans contact NFC ?

L’utilisation d’une plaque NFC connectée et sans contact est assez simple. Il suffit que le client dispose d’un téléphone ou d’une tablette compatible avec la technologie NFC pour s’y connecter. L’utilisateur doit simplement approcher son smartphone de la plaque NFC pour lancer le transfert de données. Les informations contenues dans la puce NFC sont alors transmises au téléphone, qui peut ensuite les traiter.

Selon la nature des données stockées sur le tag NFC, différentes actions peuvent se déclencher sur le téléphone. Si la puce contient un lien URL, le smartphone peut automatiquement ouvrir un navigateur web avec cette adresse. Si la plaque connectée NFC contient une information de paiement électronique, le terminal peut effectuer un paiement sans contact.

Comment le tag NFC contribue-t-il à la collecte d’abonnés et d’avis client ?

La plupart des clients satisfaits ne donnent pas d’avis par manque de réflexe, mais ce n’est pas la seule raison. Le plus souvent, ils ignorent les modes de fonctionnement de ces services ou pensent que le processus est trop long.

Facilitez l’accès aux pages de l’entreprise grâce à la plaque NFC

La plaque NFC connectée permet aux clients de rejoindre les pages sociales de l’entreprise ou de laisser des avis en quelques secondes. Cette technologie sans contact simplifie grandement le processus et rend l’interaction plus fluide et pratique. Plus besoin de rechercher des pages ou de saisir une URL, tout est à portée de main.

En éliminant les obstacles techniques, la plaque NFC sans contact encourage la participation des clients. Il leur suffit d’approcher leur smartphone Android ou iOS du tag NFC pour accéder à la page d’avis de l’entreprise. De plus, recueillir les commentaires des clients alors que leur expérience est encore récente représente un réel plus.

Placez la plaque connectée NFC à un endroit stratégique

Poser les tags NFC à des endroits clés augmente leur visibilité et encourage les clients à les scanner. Veillez à ce que l’emplacement de la plaque soit facilement accessible aux visiteurs. Vous pouvez les installer sur un comptoir, une table, ou les placer à côté de vos produits. Encouragez ensuite les clients à interagir avec la plaque NFC sans contact en ajoutant un appel à l’action.

La plaque NFC, un outil incontournable du marketing digital

La Plaque NFC représente un outil marketing qui transcende les frontières entre les mondes physiques et numériques. Ce tag NFC révolutionne la façon dont les entreprises interagissent avec leurs clients. De la connexion instantanée à l’engagement personnalisé, la plaque NFC permettra à vos campagnes marketing d’atteindre de nouveaux sommets.

Grâce à notre gamme variée de produits, nous pouvons faciliter votre transition vers une stratégie marketing plus interactive. N’hésitez pas à parcourir le catalogue de “Ma plaque NFC” pour découvrir le produit qui s’adapte le mieux à vos objectifs. Prenez de l’avance sur vos concurrents et convertissez chaque contact en opportunité d’engagement, grâce à la plaque NFC.