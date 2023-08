On connaît tous Leboncoin, qui nous permet d’acheter des voitures d’occasion et de l’électroménager à petit prix, mais savez-vous qu’il existe des plateformes dédiées aux professionnels ? On parle ici de sites web rassemblant des centaines de milliers d’annonces de matériel de construction, de manutention, d’équipement industriel, etc.

Les entreprises peuvent accéder en quelques clics à des articles allant du bulldozer à la grue en passant par des fraiseuses à métaux.

Des fournisseurs internationaux, des pièces détachées difficiles à trouver, des technologies innovantes…ces plateformes ont le secret pour attirer les entreprises à la recherche de solutions adaptées à leurs besoins.

La digitalisation du marché du matériel professionnel est une opportunité que les entreprises à travers le monde ont su saisir.

Avant la vente en ligne

Les méthodes traditionnelles d’achat de matériel professionnel consistaient à se rendre physiquement chez les fournisseurs ou aux salons professionnels pour découvrir et acheter de nouveaux équipements. Les entreprises pouvaient également commander par téléphone ou par fax après consultations de catalogues.

Les négociations s’effectuaient généralement en face-à-face et les relations à long terme basées sur la confiance se créaient.

L’inconvénient, c’est que l’entreprise avait accès à une variété limitée d’équipements et que les déplacements et tout le processus d’achat demandaient beaucoup de temps. Sans contacts ni réseau, il était difficile d’accéder aux pièces détachées spécifiques et d’avoir connaissance du prix global sur le marché. Enfin, une certaine dépendance se créait envers les fournisseurs locaux.

Depuis la vente en ligne

L’avènement de la vente en ligne d’équipements professionnels présente un grand nombre d’avantages.

Gain de temps

Les plateformes de vente en ligne d’équipements industriels, de matériel de construction, et autres produits professionnels ont largement facilité les recherches avec une catégorisation claire des articles et des moteurs de recherche intégrés.

Les filtres avancés permettent de sélectionner des produits en se basant sur des critères spécifiques tels que la marque, le prix ou les caractéristiques techniques.

Il est beaucoup plus aisé de comparer des produits en ligne que d’aller de magasin en magasin. Ce sont deux situations totalement différentes où le gain de temps est évident. Aucun déplacement nécessaire, une simple connexion à la plateforme suffit pour rechercher une niveleuse, comparer des décapeuses ou vérifier le prix des tours à métaux de différentes marques.

Enfin, les produits sont disponibles 24/7, il est possible d’acheter à tout moment peu importe l’heure ou le jour, contrairement aux horaires et jours d’ouverture et fermeture d’un magasin physique. De plus, les processus de commande sont optimisés afin de faciliter au client et le fidéliser, grâce à des comptes utilisateurs avec informations d’expédition et de paiement enregistrées pour les futures commandes.

Fonctionnalités de recherche optimisées

Les fonctionnalités des plateformes permettent une recherche optimisée. Les alertes et les notifications vous avertissent sur les mises à jour des nouveaux produits, des offres ou du statut d’une commande.

Les paniers et les listes de souhaits sauvegardés facilitent l’organisation et la planification des achats sans avoir à repasser par la recherche initiale.

L’historique des achats vous permet de suivre vos habitudes et peut même s’avérer utile pour la tenue de votre comptabilité.

Grande variété de produits

Les plateformes de vente en ligne spécialisées dans le matériel de construction, de manutention et les équipements industriels regroupent des milliers de vendeurs et des dizaines voire des centaines de milliers de produits.

Vous pouvez avoir accès à des marques internationales, des modèles récents et anciens, des produits spécifiques à votre activité que vous avez du mal à trouver localement, etc. Tout ceci avec une visibilité en temps réel sur la disponibilité des stocks grâce à des mises à jour constantes.

Flexibilité

On peut également évoquer la flexibilité de ces sites adaptés pour ordinateurs, téléphones et tablettes. Elles proposent généralement des options de livraison flexibles et des options de paiement variées incluant virements, cartes de crédit, paiement en ligne, etc.

Ces plateformes s’adaptent également géographiquement avec du contenu adapté en fonction de votre localisation, des interfaces multilingues afin d’offrir une accessibilité élargie.

Prix compétitifs

Les prix pratiqués sur les plateformes de vente en ligne d’équipements industriels sont souvent compétitifs. La concurrence y étant rude (vendeurs de tous pays, produits internationaux, présence de fabricants…), les vendeurs n’ont d’autre choix que de pratiquer des tarifs compétitifs pour se démarquer.

Les entreprises clientes ont donc un choix varié de produits et bénéficient de prix intéressants.

De plus, certaines plateformes proposent des ventes flash, des enchères, des abonnements et des tarifs réduits en fonction de la fidélité.

Transparence

Pour finir, nous pouvons parler de la transparence de certaines plateformes et des informations détaillées qu’elles mettent à disposition des utilisateurs.

Il est par exemple possible d’avoir accès aux certifications et garanties des produits, aux détails sur les normes de qualité, à des guides d’achats utiles pour aider à choisir le bon produit, à des photos et vidéos HD ainsi que des vidéos de démonstration et même des visites virtuelles pour mieux découvrir le produit.

En outre, il est souvent possible de prendre contact avec une communauté d’utilisateurs via des forums et des groupes de discussions permettant d’échanger des conseils et partager leurs expériences.