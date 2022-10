Du cœur des technologies récentes est sorti le PC portable Lenovo avec ses 14 pouces pour vous apporter un confort optimal. Sous ses dimensions de 35,6 cm vous pouvez avoir accès à un univers du web optimisé afin que votre expérience d’utilisateur soit satisfaisante !

Un outil novateur

Le PC portable Lenovo de 14 pouces de type Ultrabook-Ultra portable réunit à la fois un design d’une grande finesse et un port léger. Il est un produit ayant su parfaitement allier l’élégance et la facilité d’emploi pour la mobilité. Appartenant à une génération de Chromebook, soit-dit des types d’ordinateurs récents, il facilite la réalisation de vos tâches en les développant plus vite et de manière plus simplifiée que les anciens modèles. Il est régi par le système d’exploitation Chrome OS qui est une nouvelle alternative aux systèmes d’exploitation. Cela lui permet entre autres de stocker de façon optimale une immense quantité de données dans le Cloud.

Les compétences d’un grand PC

Ce PC devrait ravir les connaisseurs avec son type hybride 2 en 1 ! Il est un modèle qui se trouve à cheval entre un ordinateur et une tablette. Sa praticité incroyable délivre des performances très élevées. Véritable outil de travail pour les professionnels, ce PC s’inscrit bien dans l’air du temps. Son processeur AMD Ryzen 7 5800U est le plus puissant au sein des autres processeurs U conçus par AMD. Il possède notamment un nombre de 8 cœurs fournis en technologie SMT. De plus, avec sa mémoire vive de 16 Go, vous disposez d’une RAM incroyable pour stocker vos informations temporaires, bien au-dessus des 4 Go d’utilisation courante ! Le PC portable Lenovo de 14 pouces offre des moments de navigation hyper connectés ainsi qu’une foule d’aptitudes pour exploiter de nombreux logiciels. Il est muni d’une capacité de stockage SSD 512 Go qui vous donne accès à des possibilités larges en matière de conservation de données.

Grâce à ce bolide de technologie, vous pouvez aussi démarrer une session plus rapidement qu’auparavant et obtenir une connexion encore plus rapide ! Vivez donc donc dans un monde toujours plus connecté !