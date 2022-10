Avez-vous envie de dynamiser votre entreprise par des procédés novateurs ? Si la réponse est oui, la simulation freelance en portage salarial est un moyen à mettre en œuvre afin d’envisager de nouveaux projets ambitieux. Nous vous en expliquons les lignes directrices.

Les bases de ce concept d’entreprise

Un principe tripartite

Le principe du portage salarial repose sur le fait qu’une activité soit régie par un accord contractuel triangulaire. Trois acteurs entrent donc ici au sein de cette démarche : le consultant en portage, l’entreprise de portage salarial et le client. L’entreprise de portage salarial signe un contrat de travail avec le porté qui exécute une mission pour son client qui a lui-même un contrat de prestation avec l’entreprise de portage salarial.

La simulation freelance

Il est possible de se rendre sur des plateformes qui estiment pour votre compte votre revenu sous ce principe d’activité. Il peut alors vous être demandé de renseigner votre Taux Journalier Moyen (TJM) afin d’effectuer cette démarche. Ce taux représente la somme facturée à une entreprise cliente.

Une nouvelle forme d’emploi

Ce type d’emploi novateur est de plus en plus prisé. En cause ici, le fait que l’on recherche plus de stabilité financière avec une sécurité mieux garantie. Les personnes salariées y trouvent leur intérêt au moment où elles veulent se lancer à leur compte tout en maintenant leur statut de salarié d’entreprise. Le portage salarial offre au consultant une situation professionnelle qui n’est pas celle d’un vrai indépendant. Ainsi, il peut continuer à bénéficier des avantages sociaux comme le fait d’avoir droit au chômage. Le consultant qui a été embauché peut mettre en application son domaine d’expertise au travers des clients qui lui correspondent et la société de portage lui facilite en parallèle le développement de son activité professionnelle. Le tout, en lui faisant percevoir un salaire pour les diverses missions qu’il mène auprès de sa clientèle. Ces missions ne lui sont d’ailleurs aucunement imposées puisque c’est lui seul au contraire qui en décide. La contrepartie de ce principe est que la société de portage salarial prélève une commission sur le C.A du consultant en raison de la gestion qu’elle effectue pour lui.

Cet accord tripartite présente ainsi des avantages pour les différents intervenants qui vivent ensemble dans une situation d’interdépendance.