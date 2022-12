Tout jeune, on attend le moment de passer le permis avec impatience. Mais le moment venu, les contraintes apparaissent et l’excitation qui nous habitait se transforme en stress, fatigue et pour certains en lassitude.

L’épreuve du permis de conduire prend énormément de temps. Il faut assister le plus souvent possible aux séances de code pour progresser, réviser à la maison, qu’il pleuve ou qu’il vente, en période d’examens ou de travail. C’est l’une des causes qui provoquent un nombre conséquent de reports et d’abandons de la part des candidats.

C’est vrai qu’il n’est pas facile de toujours trouver du temps après le travail ou les cours pour aller jusqu’au centre de formation assister aux séances de code de la route.

Il existe désormais une solution qui en a séduit plus d’un : l’auto-école en ligne.

Qu’est-ce que c’est ? Comment ça fonctionne ? C’est ce que nous allons voir ensemble dans cet article?

Une auto-école en ligne, c’est quoi ?

Une auto-école en ligne est un centre de formation virtuel pour le passage de l’épreuve du permis. A l’instar des auto-écoles classiques, y sont dispensés les enseignements sur le code de la route et la conduite. Les séances sont en général animées par des professionnels de l’éducation routière.

Les leçons dispensées par ces professionnels traitent des mêmes sujets qu’une auto-école classique, ceci car les candidats sont préparés aux mêmes épreuves.

Les inscrits à une école en ligne pourront donc profiter de séances d’apprentissage et de révisions du code de la route. Ils apprendront comment conduire de manière sécurisée et comment contrôler et manier leur véhicule en période de trafic faible ou nul.

On leur explique également comment gérer les urgences routières et à maîtriser sa conduite dans des conditions de circulation normales. De même, le candidat apprendra à gérer les situations d’urgence qui peuvent survenir pendant un trajet.

Le passage des épreuves de code et de conduite

L’inscription s’effectue en ligne. Le passage de l’examen du code et du permis se fera en présentant son numéro d’enregistrement préfectoral harmonisé (NEPH).

La préparation aux examens

Avant de s’inscrire à une session d’examen du code de la route, il faut s’assurer d’être prêt. Cela signifie que le candidat connaît les différents panneaux de circulation et leur signification ; qu’il sait quel comportement doit adopter un automobiliste face aux différentes situations sur la route ; qu’il connaît à peu près les différentes composantes d’une voiture et son fonctionnement général, etc.

Avant de passer l’examen du code, il est important de réviser suffisamment les différentes leçons. Les organismes en ligne proposent des révisions et même des examens blancs pour ceux qui désirent s’entraîner. Ce genre de contenu est également disponible de manière gratuite sur le web.

Le passage des examens

Une fois que le candidat est prêt, il n’a pas besoin de s’inscrire dans une auto-école physique pour pouvoir passer son code. L’inscription à l’examen se fait en tant que candidat libre. La procédure est très simple. Il suffit de sélectionner le lieu de passage, remplir un formulaire d’inscription en indiquant son nom, adresse, NEPH, etc. Le coût de l’inscription a été fixé à 30 euros par l’Etat.

Après le passage du code, le candidat peut réserver des heures de conduite avec des moniteurs diplômés. Il pourra ensuite passer son examen de conduite en candidat libre au même titre que le code.

L’auto-école en ligne offre deux grands avantages : la flexibilité et un meilleur prix. Le coût moyen est en général 35% moins cher auprès d’une école en ligne.