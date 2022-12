Le système de gestion de contenu représente un programme qui permet de créer un blog, ou un site web. Avec ses nombreuses fonctionnalités, il réalise également les sites de vente en ligne quand on sait s’y prendre. Il en existe un grand nombre de nos jours et faire un choix peut s’avérer assez difficile. C’est dans cette optique que ce guide instructif se propose de vous aider à savoir comment faire un choix idéal.

Établir un cahier des charges



Le CMS représente un grand investissement qui agit sur presque la totalité des secteurs d’une organisation. Au vu de son importance, il est judicieux d’examiner avec précaution les besoins actuels et futurs de celle-ci. Cela passe par la contribution des parties prenantes.

Grâce à la collaboration des parties prenantes, il est beaucoup plus facile de trouver le CMS correspondant à une entité. Ces personnes sont les bénéficiaires du CMS et donc les plus indiquées pour définir les fonctionnalités importantes.

Opter pour des fonctionnalités de communication et de personnalisation

La technologie numérique a pris ses marques dans notre vie de tous les jours. Cette réalité a créé certaines habitudes aussi bien chez les utilisateurs que chez les consommateurs, telles que la commodité, le choix multiple, puis le service instantané et personnalisé.

C’est ainsi que le CMS propose plusieurs fonctionnalités en ce qui concerne la satisfaction de la clientèle. Vous devez alors miser sur un système de gestion de contenu Strapi qui facilite une meilleure communication entre les clients et les utilisateurs. Le CMS Strapi permet de créer facilement des API performantes et personnalisables.

Ne pas se limiter et penser évolution

Les entreprises sont amenées à proposer des services et du contenu dans plusieurs pays et langues. Ainsi, le CMS à choisir doit pouvoir rassembler des flux de travail, et partager simplement du contenu. Surtout, ce contenu devra être dans la langue et le ton en adéquation avec votre public cible.

Par ailleurs, pour une entreprise qui se développe, le changement est un élément auquel elle est habituée. Le CMS adéquat pour cette dernière doit forcément être en mesure de faciliter les décisions importantes. En outre, ce système doit pouvoir évoluer en tenant compte des besoins de l’entreprise.

Miser sur un CMS garantissant l’autonomie dans le travail

Quand on se décide à prendre un CMS en particulier, il faut veiller à ce que celui-ci garantisse l’autonomie dans votre façon de travailler. En effet, un CMS de qualité ne doit pas dicter la manière dont l’entreprise évolue. Ainsi, vous devez éviter un outil qui vous rend dépendant des développeurs.

Il est donc préconisé de choisir un CMS qui facilite la réalisation de sa tâche première. Laquelle tâche consiste en la génération du trafic pour le compte de votre site web. Faites donc attention aux CMS conduisant à une perte de temps dans la gestion de systèmes d’administration.

Vérifier la qualité du support et choisir un langage multicode

Il est prouvé que le support offert par un CMS est en général plus important que le logiciel lui-même. En effet, aussi qualitatif que soit votre logiciel, l’absence d’un support de plateforme efficace peut être préjudiciable à votre entreprise. En effet, vous pouvez y perdre du temps et de l’argent. Ainsi, veillez à adopter un système de gestion de contenu qui favorise un travail en continu de vos équipes et de vos développeurs.

Il faut également noter qu’un excellent CMS deviendra obsolète s’il ne dispose pas de programmeurs de grande qualité. Veillez donc à ne pas réduire votre logiciel à un seul environnement de codage. Plutôt, adoptez un système au langage multicode.

Par ailleurs, il faut veiller à tester son CMS avant de se lancer. Surtout, bien s’entourer pour l’intégration de son CMS favorise une bonne définition et amélioration de la stratégie globale de l’entreprise. Ainsi, en l’absence d’une équipe de développement interne qualifiée, veillez à solliciter l’assistance d’un partenaire de mise en œuvre ou d’une agence de développement informatique ooffshore.