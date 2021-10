Depuis maintenant quelques dizaines d’années, la course à la performance dans les réseaux mobiles est incessante. Après avoir connu différents niveaux, nous en sommes arrivés aujourd’hui à la 5G. Il s’agit de la cinquième génération de réseaux mobiles qui a pour objet de largement améliorer les performances.

Quel est le rôle de la 5G ?

Avec la 5G, le débit est multiplié par 10 et il est dorénavant possible d’imaginer que les réseaux ne soient plus saturés comme avec la 4G.

Avec un niveau de débit supérieur, il devient tout à fait possible d’utiliser dans des conditions optimales, des drones ou de réaliser des visioconférences sans aucune difficulté.

La 5G permet de connecter des objets de plus en plus nombreux et ainsi de passer à une nouvelle ère. La télémédecine va ainsi pouvoir se développer, l’agriculture va pouvoir passer à une nouvelle ère grâce à une programmation toujours plus adaptée de l’arrosage, des drones vont pouvoir se développer pour assurer des livraisons toujours plus rapides dans tous les coins de notre pays.



Le déploiement de la 5G

Lors de son démarrage la 5G a vu naitre un très grand nombre d’opposants quant à son installation. Cela a été notamment le cas de la ville de Paris qui n’a accepté de voir arriver la 5G dans la capitale française qu’il n’y a quelques mois.

De ce fait et aussi du fait de la crise sanitaire, les choses ne se sont pas déroulées aussi rapidement que prévu au démarrage par le gouvernement.

Néanmoins, nous nous sommes tous aperçus que l’Internet devenait de plus en plus important dans nos vies quotidiennes et ce aussi bien au niveau personnel que professionnel.

Il est donc possible d’imaginer que les choses s’accélèrent dans les prochains mois et qu’ainsi la plus grande partie de la population sera couverte en 2022 comme cela était prévu à l’origine.

Le développement des smartphones compatibles avec la 5G

Il n’en demeure pas moins que même si la 5G se développe très rapidement dans les prochains mois, il va s’avérer nécessaire d’acquérir des téléphones portables avec cette nouvelle technologie. C’est ici que les choses posent problème, car pour ce faire, il convient d’acquérir un téléphone souvent couteux ce qui rajoute au prix du forfait qui ne va pas forcément diminuer avec ce nouveau service.

Il va donc sans doute falloir attendre quelques années pour que la 5G se généralise sur notre territoire.

