Pour une entreprise, comprendre les besoins de ses clients est primordial. Mieux elle comprendra le client, plus elle pourra améliorer ses produits, ses services et lui offrir une meilleure expérience. La compréhension est la clé, car en maîtrisant les causes qui lui ont permis de satisfaire et fidéliser un client, elle sera plus à même d’augmenter sa clientèle et ses ventes.

L’activation du parcours client est une stratégie clé pour les entreprises qui souhaitent améliorer l’expérience client et augmenter leur chiffre d’affaires.

Qu’est-ce que l’activation du parcours client ?

L’activation du parcours client, ou customer journey, est un processus qui cherche à déterminer les différentes étapes par lesquelles passe un client pour acheter un produit ou service. C’est un processus continu qui vise plus précisément à comprendre et optimiser ces étapes. L’entreprise entend, à travers cette stratégie, identifier les freins à l’achat et les éliminer afin d’améliorer l’expérience client et ses ventes.

Nul besoin d’expliquer en quoi il est crucial pour un entrepreneur de comprendre les besoins et les attentes des clients. C’est à travers ces connaissances, cette compréhension, que l’entreprise pourra mieux cibler ses efforts marketing, améliorer les conversions et fidéliser sa clientèle.

L’activation du parcours client est un moyen pour l’entreprise de booster ses performances et rester compétitive sur un marché hautement concurrentiel.

Les étapes de l’activation du parcours client

Mettre en place une stratégie d’activation du parcours client se base en général sur deux volets : le volet technique et la culture d’entreprise.

Côté technique, il y a besoin d’outils tels que Google Analytics qui aide à visualiser et comprendre les interactions du client sur le site de l’entreprise, en suivant ses données de navigation.

L’entreprise va également s’efforcer de recueillir des données auprès des clients à travers des enquêtes pour mieux identifier leurs besoins et leurs attentes.

A partir de ces différentes informations et données statistiques, l’entreprise doit réfléchir à la manière d’optimiser l’expérience client pour éliminer les freins à l’achat et cibler les campagnes marketing.

Il est important de noter que les chiffres en eux-même ne suffisent pas. La culture d’entreprise, avoir des employés formés, qui savent comprendre les clients est un point tout aussi important. C’est la combinaison des outils statistiques et de l’expérience des employés qui permet d’optimiser le parcours client et d’adapter au mieux l’offre de l’entreprise.

