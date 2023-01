Les passionnés de voitures radiocommandées rêvent toujours de se constituer un solide portefeuille de compétences. Que vous en possédiez une, ou que vous en construisiez une à partir de zéro ou que vous n’ayez pas les moyens d’en acheter une, vous en rêvez sans cesse. C’est la bonne attitude et pour en conduire une, vous avez besoin d’une base solide. Nous l’appelons « les bases » et n’osons pas oublier ces règles d’or lorsqu’il s’agit de conduire votre RC. Tout commence par le choix du bon RC.

Choisir la bonne voitures télécommandées

Puisque vous êtes ici, nous supposons que vous êtes un enfant relativement nouveau dans le monde des véhicules télécommandés. Voici quelques conseils pour choisir votre première voiture télécommandée.

Vous devez garder à l’esprit que vous êtes un amateur et que vous devez y aller lentement et régulièrement. Un pas après l’autre! Chaque maître était autrefois un débutant et cela est valable pour vous aussi. Peu importe où vous vous situez maintenant, vous n’atteindrez des sommets que si vous êtes prêt à apprendre. Gardez vos complexes de côté.

Si vous êtes un débutant, il est toujours préférable d’opter pour des voitures assemblées en usine RTR (Ready to Run), y compris un équipement radio, que d’en construire une à partir de zéro par vous-même. Les RTR conviennent mieux à ceux qui veulent gagner du temps en en construisant une et à ceux qui manquent d’expertise. En tant que débutant, nous vous conseillons d’éviter toute personnalisation.

Quel est votre but ?

Si vous devez traverser de grandes routes pavées dans une rue ou une allée de bonne taille, investissez votre argent dans des voitures de route. La plupart des voitures télécommandées sur route sont à 4 roues motrices, fabriquées à partir de composants en carbone, aluminium et titane avec des systèmes de suspension indépendants. Conçues pour sprinter dans les rues à grande vitesse.

L’un des avantages d’investir de l’argent dans une voiture de route est que vous pouvez ensuite personnaliser les composants du pneu et de la suspension pour l’emmener hors route. Les voitures télécommandées tout terrain comprennent des pneus plus gros et à pointes et des composants de suspension à long débattement qui sont facilement disponibles sur le marché.

Lisez le manuel d’utilisation de votre voitures télécommandées

Quelle que soit la marque ou la variante de votre voiture télécommandée, le manuel de votre voiture radiocommandée doit être votre bible sur son fonctionnement. Alors que la plupart trouvent ennuyeux de parcourir le manuel du propriétaire, nous vous recommandons fortement de trouver du temps pour cela.

Votre voiture télécommandée ressemble plus à un puzzle avec des milliers de composants différents qui sont assemblés. Vous devez avoir une compréhension de base de ses composants importants, de son fonctionnement, du bricolage de base, des choses à faire et à ne pas faire, et plus encore, et lire le manuel du propriétaire est le moyen le plus simple de le faire.

Comment démarrer un RC dépend de ce qui alimente votre RC. S’il s’agit d’un RC électrique, chargeant et installant les batteries à la fois dans la voiture et dans la radio, l’équipement ferait le travail. S’il s’agit d’un nitro RC, vous devez installer des piles AA dans l’émetteur ainsi que mettre de l’essence avant de pouvoir la faire fonctionner.

C’est là qu’intervient l’importance de lire le manuel du propriétaire !

Si vous êtes nouveau sur la piste, nous vous recommandons d’opter pour des voitures électriques qui nécessitent moins de préparation. Ces véhicules peuvent également être conduits à l’intérieur comme à l’extérieur, ce qui vous permet de passer plus de temps à vous entraîner.

Contrairement au RC électrique, le Nitro RC ne peut être utilisé qu’à l’extérieur. Alors que le facteur de réalisme prend en charge les voitures nitro avec de la fumée, une note d’échappement, etc., il est toujours préférable que vous commenciez à conduire une électrique et que vous passiez ensuite à une nitro RC.

Quelle que soit la voiture que vous utilisez, nous vous recommandons fortement d’emporter avec vous les outils nécessaires pour être prêt pour un remplacement ou une réparation immédiats.

Familiarisez-vous avec votre télécommandée et sa radio

Bien que vous puissiez vous familiariser avec votre véhicule télécommandé grâce à son manuel du propriétaire, vous familiariser avec sa radio et la façon dont elle contrôle le RC nécessite un certain temps sur la piste. La plupart des voitures RC ont un équipement radio à deux canaux. Chacun des canaux à différentes fonctions qui lui sont associées. La plupart du temps, le canal 1 le fait avec la direction et le canal 2 s’occupe de la manière de prendre les virages.

Des déclencheurs sont attachés à l’équipement radio pour contrôler le mouvement de la voiture vers l’avant et vers l’arrière et vers la gauche et la droite. Les émetteurs et récepteurs de l’équipement radio doivent être de la même fréquence pour éviter toute interférence possible.

Sortez-la pour un tour

Une fois que vous vous êtes bien familiarisé avec le véhicule télécommandé et sa radio, il est temps de vous lancer sur les pistes. Emmenez votre voiture télécommandée sur une piste et conduisez-la lentement sur la piste jusqu’à ce que vous ayez une bonne idée du contrôle. N’oubliez pas que la gâchette d’accélération est contrôlée par la pression et que vous n’avez pas besoin d’accélérer à plein régime tout de suite, détendez-vous et installez-vous confortablement. Après quelques tours, agrandissez l’ovale jusqu’à ce que vous compreniez comment votre accélérateur réagit et que vous puissiez le contrôler.

Gardez une note de ceux-ci:

S’il s’agit d’une voiture télécommandée électrique , gardez les batteries (y compris les pièces de rechange) complètement chargées et s’il s’agit d’une voiture nitro, assurez-vous de transporter la bonne quantité de carburant. Vous ne voulez pas que votre RC s’arrête à mi-chemin d’un parcours.

Avant de commencer à conduire sur la scène principale, assurez-vous d'avoir effectué des tours d'essai adéquats et de vous assurer que tous les contacts fonctionnent parfaitement. Une réparation à mi-course pourrait vous coûter la victoire.

Faire un tour d’entraînement est important pour revérifier l’accélération, le freinage, la direction, etc. Cela peut également vous soulager dans une certaine mesure et vous aider à gagner en confiance.

Les déclencheurs sont actionnés par la pression et les tours de test pourraient aider vos mains à apprendre la bonne quantité de pression que vous devez appliquer pour le bon virage. C’est ainsi que la pratique et l’expérience vous hissent au sommet.

S’habituer aux conventions et aux contrôles est en effet une tâche difficile. Il s’agit de passer du temps sur la piste et de progresser lentement.