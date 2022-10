Votre smartphone est souvent plein et ne vous permet pas de l’utiliser en toute efficacité ? La solution est de nettoyer votre smartphone : il vous faut alors vous débarrasser de tout ce qui est superflu et encombre sa capacité de stockage. Pour ce faire, il vaut mieux savoir quelles sont les actions à entreprendre et comment les mettre en œuvre en toute sécurité.

Avant de nettoyer son smartphone : préservez votre sécurité

Même si vous avez envie de supprimer pas mal de choses de votre smartphone, il vaut mieux conserver (ou installer si ce n’est pas déjà fait), tout ce qui concourt à sa sécurité.

L’essentiel est de posséder un VPN, un antivirus et pourquoi pas un pare-feu.

Vous vous demandez peut-être : comment protéger ma confidentialité en ligne, chiffrer mes données et cacher mon IP ? Un VPN répond à chacun de ces besoins de sécurité : il est le partenaire de sécurité de votre téléphone au quotidien. L’antivirus permet quant à lui de vous débarrasser de tout malware ou application douteuse, bien que des fonctions antivirus intégrées existent sur certains VPN.

Organisez vos applications et supprimez celles qui sont superflues

Les applications ne manquent pas sur un téléphone. Jetez un coup d’œil à votre liste d’applications et débarrassez-vous de celles que vous n’utilisez pas. Elles prennent de la place et très souvent, elles épuisent la durée de vie de la batterie .

On ne compte plus les applications que l’on a téléchargées et qui ne servent qu’épisodiquement ou plus du tout. La tentation est grande de les garder au cas où. Et, au final, vous vous retrouvez avec des gigas octets de données et d’espace mémoire qui sont gaspillés pour une utilisation peu nécessaire.

Faites donc l’effort, de temps à autre, de les passer en revue et d’effacer celles dont vous n’avez pas besoin.