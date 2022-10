En fonction de vos exigences, la section des enceintes Bluetooth peut vous sembler assez spécialisée. Ces gadgets polyvalents occupent un espace entre votre système audio domestique et votre téléphone portable (qui possède probablement des haut-parleurs intégrés décents). Au lieu de nécessiter un système de haut-parleurs complexe et coûteux, les haut-parleurs Bluetooth offrent une solution compacte et discrète pour augmenter le volume et la richesse des sons que vous souhaitez écouter.

Le marché des haut-parleurs Bluetooth s’est considérablement développé ces dernières années, avec des alternatives telles que des gadgets étanches et adaptés à l’aventure que vous pouvez emmener à la plage ou de simples haut-parleurs intelligents qui ont fière allure sur votre étagère. Vous découvrirez quelques excellentes options de chacune de ces catégories dans notre tour d’horizon, dans une gamme de prix variés.

Meilleur haut-parleur Bluetooth intelligent général : Enceinte Home Speaker 500 de Bose

Enceinte Home Speaker 500 de Bose

Performances sonores : diffusent un son stéréo intégral impressionnant dans n'importe quelle pièce à partir d'une seule enceinte

Alexa intégré : Amazon Alexa et l'Assistant Google sont intégrés à l'enceinte intelligente pour un contrôle vocal en mode mains libres. Et un système de microphones à réduction de bruit capte votre voix dans toutes les directions

Connectivité : associez votre appareil à cette enceinte domestique pour diffuser votre musique préférée et bien plus encore via une connexion Bluetooth, votre réseau Wi-Fi domestique, Apple AirPlay 2 ou Spotify Connect

Les Plus :

Son riche et complet

Style élégant et classe

Commandes agréables avec la fonctionnalité vocale et une application

Les Moins :

Plutôt cher

Il n’y a pas beaucoup de support pour les applications natives.

Le son pourrait être plus fort

Bose domine le marché de l’audio haut de gamme, notamment auprès des clients qui veulent un son incroyable sans avoir à trop s’en soucier. C’est vrai, Bose n’offre pas une qualité audiophile époustouflante ni même des détails infimes. Mais le Home Speaker 500 offre une expérience d’enceinte intelligente contemporaine avec une qualité audio assez satisfaisante.

Le Home Speaker 500 est un gadget qui sera aussi à l’aise sur votre lieu de travail que sur le comptoir de la cuisine. Il occupe peu d’espace et est disponible dans un blanc sophistiqué ou une teinte noire élégante. La connexion est assurée par le Bluetooth 4.2, qui est tout à fait compétent, mais qui est loin d’être aussi fluide que le Bluetooth 5.0.

Bien que l’utilisation par Bose du terme » wall-to-wall » ne révèle pas grand-chose sur les détails techniques, elle donne l’impression que la société tente d’offrir un son riche et puissant. Les commandes tactiles de l’appareil sont simples à utiliser et disposent même de six boutons prédéfinis pour rappeler les sessions d’écoute précédentes. L’enceinte dispose d’assistants vocaux intégrés que vous pouvez utiliser pour la faire fonctionner, et si vous souhaitez personnaliser davantage votre expérience, vous pouvez également utiliser l’application Bose.

Si vous préférez Apple Airplay, l’enceinte le prend en charge car elle peut se connecter au Wi-Fi. De plus, lorsque vous écoutez un audio, l’écran LCD coloré intégré offre d’excellents points de contact visuels. Bien que l’enceinte coûte environ 370€ et qu’elle ne dispose pas de beaucoup d’intégrations d’applications natives, elle reste une bonne option basée sur l’apparence et la qualité du son.

Meilleur deuxième choix global : JBL Charge 4

Les Plus :

Son puissant et riche en basses

Capacité de banque d’alimentation et excellente autonomie

Il y a dix couleurs disponibles.

Son prix

Les Moins :

Commandes embarquées simples

Parfois, le son peut sembler un peu brouillé.

Assez lourd pour un usage quotidien

JBL est une entreprise solide dans le domaine de l’audio, en particulier sur le marché des enceintes Bluetooth portables. À bien des égards, le JBL Charge 4 est le premier haut-parleur portable de la société. En effet, elle possède les mêmes capacités que la série Flip, mais fait également office de banque d’énergie, d’où le nom « Charge ». Lorsqu’elle est complètement chargée, la batterie de 7500mAh offre environ 20 heures de lecture ; cependant, il est crucial de se rappeler que ce nombre diminuera probablement si vous chargez souvent votre téléphone ou écoutez des sons de manière forte.

D’autant plus que, compte tenu de sa petite taille, la qualité sonore est plutôt bonne. Sa longueur est d’environ 22cm. À chaque extrémité de l’enceinte cylindrique, JBL a installé ses « radiateurs de basses passifs », qui sont essentiellement deux ports de caisson de basses en caoutchouc qui bougent et pulsent vraiment au rythme de vos audios. Les enceintes de JBL sont toujours très puissantes, et celle-ci ne fait pas exception. JBL complète l’ensemble avec une résistance à l’eau IPX7 (idéale pour les journées à la plage) et un choix incroyable de 10 couleurs, y compris des choix excentriques comme le vert menthe fluorescent ou le jaune moutarde.

L’enceinte Bluetooth portable Beoplay A1 de Bang & Olufsen a le meilleur design.

Bang & Olufsen Beosound A1 (2e génération)

SON PUISSANT : cette petite enceinte élégante d'une puissance maximale de 2 נ140 W permet de profiter de la Signature sonore B&O en déplacement.

ENCEINTE RÉSISTANTE À L'EAU : une enceinte robuste et légère, conçue pour la route, la maison ou la piscine, avec fonction de partage des playlists.

ÉCOUTE PROLONGÉE : l'autonomie de batterie a été augmentée à 18 h maximum à un volume accru, et plus longtemps encore à bas volume.

Les Plus :

Un son équilibré et précis

Des normes de conception et de fabrication haut de gamme

Une longue durée de vie de la batterie

Un des meilleures design du marché

Les Moins :

Assez coûteux

Grand et lourd

Pas l’enceinte la plus puissante

L’enceinte portable Beoplay A1 de Bang & Olufsen tente de reprendre sa gamme de luxe et de la réduire à une taille compacte. Pour être honnête, même si l’enceinte est à peine plus grande qu’un détecteur de fumée domestique typique et qu’elle mesure environ 5 cm d’épaisseur, elle reste très lourde, même si elle se glisse facilement dans un sac à dos. Cependant, l’utilisation de matériaux haut de gamme et la surface brossée (B&O parle d' »aluminium perlé »), ainsi qu’une sangle qui ressemble à un bracelet en cuir, sont autant d’éléments qui permettent de réduire le poids de l’enceinte.

Bien sûr, la qualité du son est peut-être plus problématique pour un prix de 299€ que pour des enceintes qui coûtent moins de 100€. Les fabricants d’enceintes portables haut de gamme donnent souvent la priorité à l’équilibre et aux détails plutôt qu’au volume et aux basses. C’est incontestablement le cas. L’enceinte dispose de deux haut-parleurs de classe D de 30W avec une réponse en fréquence qui va de 55 à 22 000 Hz, ce qui est reste tout à fait correcte. L’autonomie de 18 heures, le Bluetooth 5.1 et les fonctions d’assistant vocal sont tous inclus.

L’Anker Soundcore 2 a la meilleure autonomie.

Anker Enceinte Bluetooth, SoundCore 2

Audio amélioré: conçu pour offrir la même construction et la même clarté que le SoundCore original, avec des pilotes haute performance améliorés de 2x 6W.

Bigger Bass: la technologie BassUp de marque Anker offre une large gamme de sons, avec des bas profonds.

Durée de vie incroyable de la batterie: temps de lecture de 24 heures / 500 chansons alimenté par une batterie Li-ion haute capacité intégrée et la technologie de gestion d'énergie leader dans l'industrie d'Anker.

Les Plus :

Prix exceptionnel

Meilleure autonomie de la batterie

Audio de haute qualité et durabilité

Les Moins :

Les commandes sont maladroites.

Le son n’est pas très détaillé.

Les pieds en caoutchouc se détachent souvent.

L’une des enceintes portables de cette catégorie dont les ventes sont les plus élevées est le Soundcore 2. Et c’est logique, car Anker a produit un produit étonnant pour 45€. Cette petite centrale rectangulaire, qui existe en noir, bleu ou rouge, produit un son étonnamment puissant de 12W. Il est soutenu par la puissante connexion Bluetooth 5 ainsi que par une construction solide et robuste. Avec une classification IPX7, cette conception est également assez résistante à l’eau, ce qui la rend idéale pour une utilisation en extérieur. Bien que la coque extérieure caoutchoutée augmente la durabilité, il peut être un peu difficile de pousser les commandes.

L’autonomie de 24 heures, qui dépasse largement celle de la plupart des autres enceintes de la catégorie, est sans doute l’aspect le plus étonnant de cet appareil. De plus, comme il coûte environ la moitié du prix des enceintes de milieu de gamme et encore moins si on le compare aux marques haut de gamme, l’achat de cette enceinte est une évidence pour quiconque a besoin d’une enceinte portable qu’il peut prendre et emporter sans se ruiner.

JBL Clip 4 , meilleur rapport qualité-prix

JBL Clip 4

Enceinte nomade Bluetooth 5.1 - Puissance 5 Watts RMS / Autonomie jusqu' 10 heures / Fonction kit mains libres - Mousqueton robuste intgr / Indice IP67, tanche l'eau et la poussire

Les Plus :

bon rapport qualité-prix

son remarquablement riche

clip mousqueton élégant

Les Moins :

lourd et épais

la qualité du son pourrait être améliorée.

l’autonomie de la batterie présente quelques limites mineures.

La fonctionnalité, la portabilité et le son passablement fort sont tous combinés dans la gamme Clip de JBL pour offrir une option d’enceinte Bluetooth intrigante. Cependant, compte tenu de son faible prix, de son excellente qualité de fabrication et de la qualité du son JBL, il a toute sa place comme numéro 1 en termes d’accessibilité.

Bien que le boîtier soit assez petit, un haut-parleur de taille raisonnable occupe la majeure partie de la construction, de sorte que la lecture a beaucoup de puissance et de basses. En outre, JBL a intégré une batterie de 1000 mAh dans le gadget, ce qui, selon l’entreprise, permet une autonomie d’environ 10 heures sur une seule charge. L’autonomie de la batterie est adéquate mais pas exceptionnelle en tout cas.

Le design, qui offre une dizaine de couleurs et un fermoir distinctif de type mousqueton, est sans doute l’autre caractéristique la plus intrigante. Cette fonction permet d’attacher l’enceinte à un sac ou à un porte-clés, ce qui la rend idéale pour une écoute en voyage. L’enceinte résistera aux intempéries grâce à sa résistance à l’eau IPX7. Dans l’ensemble, il s’agit d’un bon produit pour le prix. Le gadget est un peu trop gros pour une utilisation réellement portable, et le son pourrait être néanmoins plus fort.

Le JBL Flip 5 est le plus étanche.

JBL Flip 5

Emportez vos morceaux préférés partout : l'enceinte Bluetooth Flip 5 de JBL est compacte, robuste et offre plus de 12 heures de lecture non-stop - parfaitement équipé pour la prochaine aventure

Avec un son incroyablement pur, l'enceinte JBL offre des aigus nets et des basses profondes et procure encore plus de plaisir en écoutant les chansons préférées

Pour obtenir un son stéréo exceptionnel, connectez la Flip 5 à plusieurs enceintes JBL compatibles avec le mode JBL PartyBoost - rend chaque soirée inoubliable

Les Plus :

Un son fantastique et puissant

Une durabilité exceptionnelle IPX7

Plusieurs choix de couleurs

Les Moins :

Pas la meilleure autonomie de la batterie

Lourd et assez maladroit

La gamme JBL Flip est probablement la première chose qui vous vient à l’esprit lorsque vous pensez aux enceintes Bluetooth portables en tant que catégorie. Pour un certain nombre de raisons, la Flip 5 est l’une de nos entrées préférées sur le marché. Tout d’abord, cet appareil peut produire des sons très riches grâce à sa puissance de 20 W et à son haut-parleur principal de 44 mm. Le fait qu’il dispose également des fameux ports de basses pulsées de JBL à chaque extrémité du cylindre en fait un excellent appareil de lecture. Malgré la présence de la batterie de 4 800 mAh, l’autonomie n’est que de 12 heures environ, ce qui est bien inférieur à ce que nous espérions.

Vient ensuite la qualité de construction. Ce n’est pas l’enceinte la plus légère du marché, elle pèse bien plus d’un kilo, mais ce poids est le résultat de sa construction robuste. Ce haut-parleur peut supporter d’être cogné dans un sac et peut survivre à des chutes modestes grâce aux pare-chocs caoutchoutés extrêmement solides situés de chaque côté. La grille de l’enceinte est recouverte d’un filet sur une coque rigide.

En raison de sa certification IPX7 et du fait qu’elle semble exceptionnellement étanche, cette enceinte a obtenu la 1ère place en terme de résistance à l’eau. Le simple fait de tenir l’enceinte dans votre main révèle à quel point elle est épaisse et protégée. Le prix de 129€ est un peu difficile à avaler, surtout si l’on ne se situe pas vraiment dans la catégorie luxe de la gamme des caractéristiques. Cependant, si la longévité et la qualité du son sont vos principales exigences, le coût peut être justifié.

JBL Pulse 4 est plus performant avec l’éclairage LED

JBL Pulse 4

Ajoutez une nouvelle dimension à la fête avec la JBL Pulse 4, l'enceinte portable qui allie un son puissant à 360 degrés et un jeu de lumières LED haute résolution

Éclairez la pièce au rythme de la musique : l'application JBL vous permet de modifier vous-même les couleurs et motifs en fonction du son / Mode éclairage d'ambiance sans diffuser de musique

Emmenez-la partout avec vous sans crainte : étanchéité IPX7 jusqu'à 1 mètre de profondeur / Autonomie de 12 heures pour danser toute la nuit sans vous soucier de la batterie

Les Plus :

Fonctionnalité d’un écran lumineux étonnant et lumineux

Qualité audio riche et complète

Excellente robustesse

Les Moins :

Massif et lourd

Autonomie médiocre

Un peu plus cher que les enceintes classiques non lumineuses

Pour dire les choses simplement, la JBL Pulse 4 est l’une des enceintes Bluetooth les plus distinctives du marché. Ce n’est pas simplement une enceinte Bluetooth. Bien qu’ils ne soient pas aussi grands que les haut-parleurs des gammes Flip et Charge de JBL, la base du design comprend des haut-parleurs multidirectionnels qui délivrent suffisamment de puissance. Les évents de basse pulsée situés à l’extrémité du cylindre apportent une aide précieuse dans les basses fréquences. Elle est au même niveau que les autres enceintes portables de la gamme JBL grâce à sa résistance à l’eau IPX7, et vous pouvez l’associer à d’autres enceintes de la même gamme grâce à la compatibilité JBL Connect+.

Mais c’est dans l’utilisation de la lumière que cette enceinte brille vraiment (au sens figuré). Des rangées de LED RVB sont situées sous une coque en plastique opaque qui recouvre le reste du châssis. Ces lumières pulsent, bougent et se transforment au rythme de vos audios, créant ainsi un spectacle lumineux étonnamment adaptable qui vous suit partout. Pour sélectionner vos motifs lumineux préférés, connectez l’enceinte à l’application JBL. Vous pouvez même laisser l’enceinte allumée en tant que veilleuse ou fonction de couleur, même si aucun son n’est diffusée.

Lorsque vous utilisez les fonctions d’éclairage, l’autonomie de la batterie diminue, mais avec 12 heures de lecture, c’est pas si grave. L’enceinte est énorme, ce qui la rend difficile à classer dans la catégorie « portable » en raison de son poids et de son design disgracieux. Dans l’ensemble, cependant, il s’agit d’un gadget physiquement et acoustiquement étonnant.

Conclusion finale

La décision la plus cruciale que vous devez prendre lors du choix de votre enceinte Bluetooth idéale est de savoir si vous préférez quelque chose de réellement portable ou une enceinte qui s’intègre mieux dans votre maison. Pour cette raison, l’enceinte Bose Home Speaker 500 a été classé en premier. En matière d’enceintes Bluetooth intelligentes, il est difficile d’égaler sa qualité de son riche et sa facilité d’intégration à votre domicile.

La JBL Charge 4 est la dauphine car elle offre la meilleure fonctionnalité portable grâce à son son riche et puissant, sa résistance exceptionnelle à l’eau et même la possibilité de charger des appareils supplémentaires pendant son utilisation. En d’autres termes, votre choix d’enceinte dépendra totalement de la manière dont vous souhaitez l’utiliser et de l’endroit où vous souhaitez l’utiliser.

Le guide définitif pour l’achat de haut-parleurs Bluetooth portables sans fil

Les enceintes Bluetooth sont en train de remplacer rapidement les systèmes audio domestiques traditionnels, tout comme les casques Bluetooth ont dominé l’industrie audio grand public. Le marché a connu une augmentation des enceintes élégantes et haut de gamme qui offrent un son incroyable et la possibilité de diffuser vos audios sans fil à partir d’applications et de téléphones, surtout au cours des cinq dernières années environ. Cela ne veut pas dire que les systèmes de home-cinéma et autres ne sont pas encore monnaie courante.

Il est intéressant de noter que les spécifications des enceintes Bluetooth ne sont pas aussi transparentes que celles des produits audiophiles haut de gamme. Cela est dû à plusieurs facteurs : Tout d’abord, les haut-parleurs Bluetooth sont généralement confinés, compacts (ou presque) et dotés d’un seul haut-parleur. Par conséquent, ces haut-parleurs utilisent souvent un traitement audio numérique interne important et accordent moins d’importance aux caractéristiques telles que l’impédance, la sensibilité et la réponse en fréquence. En fait, de nombreuses entreprises ne mentionnent même pas ces chiffres, ce qui est inédit lorsqu’on commercialise, par exemple, un ensemble d’enceintes de sol.

À la lumière de tout cela, il existe quelques facteurs essentiels à prendre en compte lors de l’achat de haut-parleurs Bluetooth. Curieusement, cet achat s’apparente beaucoup plus aux casques Bluetooth qu’aux enceintes grand public standard. De plus en plus de fabricants s’orientent vers l’audio pour toute la maison, car le design épuré est très populaire et un encombrement réduit est essentiel pour des raisons esthétiques. Par conséquent, la plupart des enceintes haut de gamme incluent d’excellentes applications pour smartphone afin de compléter votre système.

Bien sûr, la qualité du son est également à prendre en considération, mais vous devez l’aborder différemment, en vous concentrant davantage sur l’histoire d’une marque que sur les données brutes susmentionnées. Voici le résumé des facteurs à prendre en compte lors de votre achat.

Le Design

Lorsque l’on examine la façon dont les gens utilisent les enceintes Bluetooth, le design – que l’on ne considérerait pas de prime abord comme un aspect critique dans un produit audio – devient vraiment essentiel. Un grand nombre de ces appareils sont conçus pour être posés sur un comptoir ou sur une étagère, vous permettant ainsi d’accéder rapidement à vos audios, mais se fondant dans le décor comme un appareil.

C’est pourquoi plusieurs fabricants créent aujourd’hui des modèles incroyablement compacts et à la pointe de la technologie, qui se passent de grands boîtiers d’enceintes fonctionnels. Prenez l’exemple d’une société comme Bose, dont les enceintes SoundLink et Home line ressemblent davantage à des droïdes de la Guerre des étoiles qu’à des enceintes classiques. En outre, les fabricants optent souvent pour des modèles plus sportifs lorsqu’ils produisent des enceintes Bluetooth fonctionnant sur batterie, ce qui vous offre un large choix de couleurs. Tout cela est logique si l’on pense à l’objectif d’une enceinte Bluetooth : pourquoi l’enceinte elle-même serait-elle encombrante alors que nous essayons de nous débarrasser des câbles encombrants et des cordons auxiliaires ?

Quel degré de robustesse exigez-vous en termes de qualité de construction et de durabilité ?

Cette catégorie dépend fortement de l’objectif premier de votre enceinte. Recherchez-vous un appareil compact, fonctionnant sur batterie, à glisser dans votre sac de plage ? Ou êtes-vous à la recherche d’un appareil plus puissant qui pourrait servir de décoration dans votre bureau ? Ces deux cas d’utilisation indiquent des stratégies de qualité de fabrication très différentes. Les haut-parleurs portables sont souvent de construction robuste, souvent avec des pare-chocs et des boîtiers caoutchoutés. En outre, ils sont souvent résistants à la poussière et étanches. Ces caractéristiques en font des enceintes idéales pour les rassemblements en plein air et les brèves sessions d’écoute en voyage, mais vous devrez sans doute renoncer à une certaine qualité sonore.

Sur le plan domestique, la qualité de la construction fait partie intégrante de la discussion sur le design. Bien que ces enceintes soient souvent plus lourdes que les enceintes à piles, elles résisteront à des années d’écoute à domicile, même si le volume est élevé. Cependant, ces enceintes ne réagiront pas bien aux chutes et certainement pas aux intempéries. En termes de haut de gamme, le prix élevé offrira un plus grand raffinement dans les matériaux utilisés, tandis que les fabricants bon marché éviteront généralement les matériaux plus fins en faveur de constructions plastiques.

Bluetooth et connexion audio : Un compromis sur la qualité du son

Lorsque l’on cherche des écouteurs ou des haut-parleurs, on oublie souvent que le Bluetooth, bien que pratique, présente certains inconvénients inhérents à la qualité du son. En effet, le protocole Bluetooth doit, par définition, compresser le fichier source audio afin de le transférer rapidement et efficacement via le réseau sans fil.

SBC et AAC sont les codecs les plus utilisés, mais ils compriment également les fichiers avec la plus grande perte du matériel original. Cela fonctionnera sans problème si vous ne faites que diffuser des MP3 ou regarder des vidéos sur YouTube, mais si vous voulez diffuser des fichiers audio haute résolution (comme WAV ou FLAC), il est préférable d’utiliser une enceinte qui prend en charge un codec Bluetooth de meilleure qualité comme aptX de Qualcomm.

Quelle est la portée et la stabilité de l’appareil ?

La version Bluetooth doit également être prise en compte. La majorité des enceintes disponibles actuellement utilisent le Bluetooth 4 ou 5, et ces deux versions sont plus que suffisantes pour une utilisation à la maison. Cependant, le Bluetooth 5 étend considérablement la portée de votre enceinte si vous souhaitez la sortir en plein air pour un pique-nique ou des rassemblements plus importants. La possibilité de connecter deux appareils hôtes à la même enceinte est un autre avantage de Bluetooth 5, qui simplifie le passage d’une source de musique à une autre.

Combien de temps peut-on écouter avec une seule charge et quel est le degré de portabilité ?



Si la majorité des enceintes Bluetooth haut de gamme sont destinées à être utilisées à la maison, le choix d’un modèle alimenté par batterie présente plusieurs avantages supplémentaires. La possibilité de transporter l’enceinte n’importe où est l’avantage le plus évident. De nouveaux facteurs entrent en ligne de compte du fait de cette mobilité. Tout d’abord, vous avez besoin de plus de durabilité, notamment d’une protection contre l’eau, la poussière et les chutes. À cet égard, JBL et Anker sont d’excellentes entreprises, mais Bose propose également quelques choix solides en matière d’alimentation par batterie, qui complètent de manière stylistique les écouteurs sportifs de la série SoundSport.

L’autonomie de la batterie est le revers de la médaille de la portabilité. Anker et Bose proposent des options qui sont légèrement moins impressionnantes que les 20 heures d’écoute offertes par la série JBL Charge. Les modèles d’Altec Lansing ont la plus longue autonomie du marché, jusqu’à 40 ou 50 heures, mais vous devrez dépenser plus pour l’obtenir.

Sources : Lifewire / Amazon / Darty