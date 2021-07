Combien avez-vous de téléphones portables superflus ou hors-service qui traînent dans le fond de vos tiroirs et dont vous n’avez plus aucune utilité ? Comme de nombreux français , vous en avez certainement au moins un, si ce n’est deux ou même plus de trois si vous en changez chaque année !

Pourtant, saviez-vous que ces anciens téléphones inutilisés peuvent être une mine d’or pour vous et pour les réparateurs de smartphones spécialisés dans le reconditionnement d’appareils high tech ?

Eh oui ! C’est d’ailleurs un business florissant qui a le vent en poupe ces dernières années. La preuve : nous voyons s’ouvrir de nombreuses boutiques de réparateurs partout dans les villes de France.

Loin de ne s’occuper que de réparer vos appareils endommagés, certains récupèrent les pièces détachées et en font des smartphones comme neufs à prix cassés ! Voici donc comment recycler vos téléphones portables afin que cela vous profite à vous ainsi qu’aux autres.

Votre téléphone qui ne fonctionne plus vaut peut être plusieurs dizaines d’euros voire des centaines.

Pour savoir combien vous pouvez le revendre, vous devez vous adresser à une boutique qui a fait de ce business une spécialité. Vous pouvez par exemple vous rendre sur le site de www.dbcstore.fr vente et réparation pas cher de smartphones afin d’avoir une estimation de la valeur de votre ancien mobile.

Vous aurez peut-être une bonne surprise et repartirez chez vous avec une liasse de billets laissés directement en cash ou un compte en banque réapprovisionné !

Réparez votre smartphone simplement et rapidement en boutique

Autre astuce pour ne plus jeter vos mobiles usagés ou endommagés : faites les réparer. En effet, avec l’avènement des smartphones de plus en plus chers et de plus en plus fragiles, les boutiques de réparation de smartphone ne cessent de travailler et manquent même parfois de personnel !

L’avantage de ce type de structure c’est qu’un écran cassé peut être beaucoup moins onéreux à réparer que de racheter un mobile neuf.

De plus, munis de techniques et d’outils de plus en plus sophistiqués, votre téléphone peut être remis en étant de marche rapidement. Certains prêtent même un mobile de dépannage à leurs clients afin de les aider à patienter le temps de la réparation si celle-ci prévoit de durer plusieurs jours.

Réduisez votre empreinte carbone en achetant un smartphone reconditionné

L’énergie et les ressources nécessaires à la fabrication de smartphones représentent une haute part de notre consommation énergétique mondiale qui a de fortes répercussions sur l’environnement.

Limiter cela est désormais devenu indispensable et possible avec l’émergence des ventes de mobiles reconditionnés. Le principe est de recycler des appareils hors d’usage afin d’en faire d’autres qui sont opérationnels.

L’avantage c’est qu’ils ont une garantie constructeur d’au moins un an, sont beaucoup moins chers et que la plupart des vendeurs les expédient dans toute la France.

Pour vous donner un ordre d’idée, voici le prix de certains téléphones neufs et reconditionnés :

Le samsung Galaxy S9 : 230euros en parfait état au lieu d’environ 500euros neuf

L’iphone 8 : 201 euros en parfait état au lieu d’environ 420euros neuf.

Le Samsung Galaxy note 10 : 450euros en très bon état au lieu de plus de 1000euros neuf

Le nokia 9 pure view : 400euros en parfait état au lieu de près de 700euros neuf.

Comme nous le voyons avec ces 4 exemples, les smartphones reconditionnés peuvent vous faire économiser jusqu’à plus de 50 % du prix par rapport au neuf. Il est clair que cela apparaît être une bonne affaire de tous points de vue, qu’il soit écologique ou économique !