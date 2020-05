Notez cet Article

Miser sur les articles sponsorisés pour faire la promotion de sa marque sur le web

Les articles sponsorés constituent des canaux de communication incontournables pour toute marque qui souhaite gagner en visibilité, en notoriété et booster ses ventes. Toutes les marques doivent alors s’en servir pour promouvoir leurs activités sur le web.

Un article sponsorisé, c’est quoi ?

Un article sponsorisé, aussi appelé billet sponsorisé, est un article rédigé sur une marque, un produit ou un service à la demande de l’annonceur et publié sur un blog, un forum, un annuaire ou un webzine moyennant une rémunération. Contrairement au publirédactionnel dont le contenu est intégralement fourni par la marque et publié comme tel sur les différents canaux de communication, l’article sponsorisé n’est pas rédigé par l’annonceur. Ce dernier se charge juste de fournir les informations utiles pour produire l’article. La rédaction est assurée directement par le propriétaire du site sur lequel l’article est publié ou par le biais d’une plateforme de mise en relation entre marques et sites influents. Avec la multiplication des sites influents et leur forte croissance, la rédaction d’un article sponsorisé de qualité constitue une valeur sûre en marketing d’influence pour les marques avec de nombreux avantages.

Pourquoi miser sur les articles sponsorisés ?

Les raisons pour lesquelles il faut miser sur les articles sponsorisés pour promouvoir sa marque sont nombreuses. Tout d’abord, les articles sponsorisés font partie des stratégies d’influence éditoriale à forte valeur ajoutée. Ils constituent les ambassadeurs de votre marque, c’est-à-dire qu’ils vous font connaître et vous attirent de nouveaux prospects voire clients . Les sites web sur lesquels vous sponsorisez un article, mettent votre marque, ses produits et ses services en avant de manière discrète. Ceci vous permet de communiquer auprès de leurs audiences de manière naturelle et d’améliorer votre visibilité sans faire une publicité ouverte.

Miser sur les articles sponsorisés vous permet aussi de profiter de la notoriété des influenceurs éditoriaux afin de rendre votre marque plus légitime et plus crédible sur le marché. Car l’image d’un influenceur dont l’expertise est reconnue sur un secteur donné, inspire et gagne naturellement la confiance des internautes. Ceci dit, les billets sponsorisés vous permettent de construire l’identité de votre marque et de maîtriser votre e-réputation. Les contenus sponsorisés constituent aussi un moyen sûr pour améliorer vos retours sur investissement marketing. Ces articles ont un taux de clics largement supérieur à celui d’une bannière publicitaire et à toutes les autres formes de publicité sur le web. Il est aussi important de noter qu’un article sponsorisé est un véritable vecteur d’engagements. S’il est pertinent et diffusé sur un site influent, il peut stimuler l’engagement des lecteurs qui peuvent sans doute s’abonner à la newsletter de votre marque et commencer par vous suivre sur les réseaux sociaux.

L’autre raison pour laquelle vous devez miser les sur les contenus sponsorisés, est votre positionnement SEO. Les billets sponsorisés vous permettent de mettre en place un système de backlinks efficace. Lorsque vous sponsorisez un article, vous obtenez des liens externes qui pointent votre site et améliorent son référencement naturel. Grâce à ces liens, les robots des moteurs de recherche pourront mieux positionner votre site et booster votre trafic web. Retenez simplement que les contenus sponsorés sont aujourd’hui indispensables pour les marque au même titre qu’une agence de communication est indispensable des entreprises au quotidien.

Comment promouvoir votre marque grâce aux articles sponsorisés ?

La promotion d’une marque à travers les articles sponsorisés est une opération simple et facile à mettre en œuvre. Comme toute stratégie marketing, il vous suffit d’abord de définir vos objectifs à moyen ou long terme et d’analyser vos forces et faiblesses. Il vous faudra ensuite définir votre cible et votre budget puis mettre en place un plan d’action détaillé. Une fois ces bases posées, il ne vous reste qu’à choisir une plateforme de mise relation entre marque et sites influents comme Boosterlink. Le site se chargera de vous mettre en contact avec des sites d’autorités de votre domaine d’activité et de vous rédiger l’article conformément à vos attentes.