Il est devenu indispensable pour beaucoup, car il a su faire preuve d’efficacité sur le terrain. Pratique, compact et performant, le scanner de poche est devenu l’accessoire indispensable pour les professionnels comme pour les particuliers.

À quoi sert un scanner de poche ?

Il a exactement les mêmes fonctions qu’un scanner classique. En effet, celui-ci numérise vos données, que ce soit des documents administratifs, des cartes de visite et bien d’autres encore afin de les stocker sur le support de votre choix ou alors pour les imprimer, à un détail près ! Comme son nom l’indique, vous pourrez l’emmener partout où vous le souhaitez ! Grâce à sa facilité d’utilisation et son poids léger, ce scanner de poche va vous apporter aisance et facilité lors de vos voyages.

Il existe plusieurs critères de sélection importants à souligner afin de trouver « le » scanner idéal, ces points sont essentiels à examiner. Il faut savoir que sur le marché, le choix est large : taille, prix et couleurs différentes, il y en a pour tous les besoins et attentes.

Le premier point à vérifier est la résolution. Afin d’avoir une bonne qualité d’impression, celle-ci doit être comprise entre 300 et 900 DPI. Le deuxième point important, est le format. Si vous voyagez souvent, alors, il vous faudra choisir un produit de petite taille avec une bonne robustesse. Et enfin, un dernier point à souligner, celui-ci concerne la vitesse de numérisation. Afin de gagner en temps et en optimisation, certains modèles offrent la rapidité de numérisation ainsi que la possibilité de numériser les documents recto-verso en un seul passage.

Voici la liste de différents modèles existants afin de vous apporter une première visibilité :

Le Handyscan couleur poche Office document Scanner :

Idéal pour les petits budgets, ce modèle vous apportera les fonctions principales du scanner de poche. Avec une numérisation à 900 DPI et 300 options d’analyse DPI, sa qualité d’impression est très correcte. Pour se connecter, il existe 2 possibilités : soit en branchant directement le câble depuis le scanner de poche à votre ordinateur, soit sans fil. Pour cela, il suffit simplement d’enregistrer sur carte micro SD ou sur votre ordinateur.

Le Lyx scanner portable :

LYX Scanner Portable, zéro Marge Scanner Portable, en Noir et Blanc HD Couleur Scanner de Poche... ★ commutation de mode de balayage en un seul clic et haute, moyenne et faible résolution sont simples et faciles à utiliser.JPEG et les formats de stockage de PDF sont disponibles pour la...

★ mode noir et blanc de balayage peuvent être réglés;le nombre de documents papier numérisés peut être vu en temps réel, pas besoin d'installer un logiciel de pilote professionnel.L'image...

★ conception marge zéro;balayage à double rouleau entraîné pour plus balayage stable.

Disponible en noir ou blanc, et pesant seulement 600 grammes, ce modèle est un très bon retour sur investissement. Ces fonctionnalités sont multiples. Tout d’abord, sa résolution peut atteindre 1050 DPI. Cela représente une réelle qualité d’impression. Il n’est pas nécessaire d’installer un logiciel professionnel afin de numériser les documents. Celui-ci le fait automatiquement grâce à sa carte SD intégrée.

Le PFDTS Scanner de poche A4 :

PFDTS PORTABLE 116 LANGUES Scanner Scanner Scanner Texte instantané Scanning Lecture Traducteur... [Traduire tout le monde entier] Le stylo de balayage du dictionnaire professionnel intégré 2,75 millions de mots, disponible pour la numérisation et la traduction de 116 langues en ligne, 11...

[Efficacité élevée] Reconnaissance de balayage de vitesse instantanée, numérisez, lisez et traduisez en un rien de temps. Il peut scanner une ligne ou plus de lignes de texte, de reconnaissance...

[Précision de la traduction élevée] Utilisation de plusieurs moteurs AI tels que IFLYTEK et Google, associée à la technologie de traduction de réseau neuronal propriétaire et aux serveurs...

Il s’agit là du haut de gamme en la matière. Souvent utilisé par les professionnels de tous les corps de métier confondus, ce modèle-ci apporte de nombreuses fonctionnalités et facilités d’utilisation. Tout d’abord, il y a la possibilité de choisir la résolution selon le rendu souhaité. Il y a 3 modes de disponibles : 300 DPI, 600 DPI ou 900. Également, le scanner de poche n’a pas besoin d’un logiciel requis. Il fonctionne grâce à 2 piles AA ainsi qu’avec une carte mémoire. En plus de la rapidité concernant la numérisation des documents, il fera également avec précision la numérisation des images. Les formats des fichiers sont en PDF ou en JPEG. Léger, il sera pratique à utiliser lors de vos différents déplacements.

Il faut savoir que cette gamme de différents scanners de poche est disponible sur Amazon.fr.

Grâce à cette large diversité de modèles, vous trouverez à coup sûr, le scanner de poche qui vous correspondra parfaitement !