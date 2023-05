Les 3 meilleures agences SEO à Lyon

Lorsqu’on crée un site pour son entreprise, on s’attend à multiplier ses ventes grâce à la nouvelle visibilité qu’il nous offre. Mais ce n’est pas aussi simple. Créer un site internet n’est pas synonyme de gain de visibilité. C’est juste une étape. Il reste encore à travailler la promotion du site pour attirer des visiteurs et générer des ventes.

Pour ce faire, les moyens sont nombreux et l’un des plus efficaces sur la durée est le référencement naturel. Il permet de positionner son site de manière organique dans les résultats de recherche de Google.

Si vous êtes à Lyon et que vous recherchez une agence SEO pour améliorer votre présence sur le web, cet article peut vous intéresser. Nous y recensons trois des meilleures agences SEO de Lyon.

Un recensement sur quels critères ?

La question est légitime. Sur quelles données nous sommes-nous basés pour choisir trois entreprises et les présenter comme faisant partie des meilleures de Lyon ?

Premièrement, nous avons privilégié l’emplacement. Il était important pour nous que l’agence soit implantée à Lyon. Physiquement. Certaines agences prétendent en effet être des agences de Lyon mais sont en réalité situées à Paris ou ailleurs. Or, collaborer avec une agence de proximité est important et comporte de nombreux avantages.

Ensuite, c’est la spécialisation que nous avons favorisée. Nous n’avons gardé que les agences dédiées au SEO, qui fournissent des prestations de référencement naturel.

Pour finir, nous avons accordé une importance particulière à la capacité de l’agence à se positionner dans les résultats de recherche sur le mot clé “agence seo lyon”. Sans être un critère décisif, il est tout de même rassurant de savoir que l’agence maîtrise suffisamment le fonctionnement des algorithmes de Google pour réussir à se positionner correctement sur une telle requête.

Les meilleures agences SEO de Lyon

L’agence Foxglove Partner

Foxglove Partner est une agence SEO qui fait uniquement du SEO. C’est assez rare pour le préciser car en effet, la plupart du temps, les agences SEO proposent également des prestations SEA, Social DAS ou autres.

Elle se présente comme une agence SEO d’experts seniors (de 4 à 15 ans d’expérience) et favorise le contact direct avec le client, sans intermédiaire ni chef de projet.

Foxglove Partner a travaillé avec de grandes entreprises comme Alain Afflelou ou Decathlon. Niveau stratégie référencement, elle se concentre principalement sur le SEO technique, la sémantique et les contenus, le netlinking et l’accompagnement SEO.

Agence Noiise

Noiise est une agence de marketing digitale issue de la fusion de deux agences de référencement naturel : 1ère position et Open Linking. Avec 24 ans d’expérience et plus de 80 experts, c’est une société solidement implantée qui jouit d’une réelle reconnaissance dans le domaine du SEO.

Elle a collaboré avec de grandes marques comme Club Med ou Leroy Merlin et s’est vue récompensée par ses pairs lors d’une session consacrée aux meilleurs experts SEO.

Ses chiffres parlent pour elle : 55% de croissance moyenne chez les clients, 2662% de croissance pour leur meilleure campagne et une note de 4,9/5 sur Google Review !

Agence 33 degrés

Agence 33 degrés est une agence de communication lyonnaise fondée en 2010 et comptant de multiples talents. C’est une société qui a fait de la diversité des profils une richesse à mettre au service des clients.

C’est une agence qui se démarque par sa créativité et qui cherche à mettre en valeur le caractère unique de chaque marque.

Loin de se cantonner au SEO, l’Agence 33 degrés réalise également la conception de sites web vitrines et e-commerce, du graphisme, elle développe des applications mobiles, fournit des prestations de community management ou encore du packaging. Un vaste panel de services pour vous aider à vous démarquer sur votre marché.

Vous pensez que votre entreprise / votre site peut aider nos lecteurs et vous souhaitez apparaître dans cet article ? Contactez-nous !