Si vous êtes une entreprise qui propose des services ou des produits à destination des particuliers, alors il est possible que vous ayez déjà pensé à leur offrir des cadeaux afin de les fidéliser. Et pour pouvoir rentabiliser les coûts engendrés par ces cadeaux, il existe une technique très connue : les transformer en goodies afin que votre entreprise gagne en visibilité par la même occasion. Mais comment trouver une bonne imprimerie en ligne parmi celles qui proposent ce type de service ?

Le critère de la qualité d’impression

C’est forcément le critère auquel on pense en premier puisque si la qualité d’impression est défaillante, c’est la double peine pour vous. D’une part, vos goodies ne seront pas utilisés par vos clients et même si c’était le cas, un logo mal imprimé ne mettra pas en valeur votre enseigne. Le plus simple est ainsi de vérifier les retours clients en privilégiant ceux avec des photos pour vous assurer que la qualité correspond à vos standards. Par exemple, pour Veoprint (une imprimerie en ligne), vous trouverez une page dédiée aux avis clients.

N’hésitez pas cela dit à utiliser différents sites spécialisés en notation client à l’instar de Trustpilot afin d’éviter d’être berné par de faux avis qui ne sont pas rares aujourd’hui sur le Net.

Le critère du prix et des délais de livraison

La qualité d’impression est une chose, mais c’est encore mieux quand le prix suit derrière ! En général avec les imprimeries en ligne, plus vous commander un stock important et plus vous aurez droit à des remises de prix. C’est pourquoi nous vous recommandons d’effectuer des simulations puisque certaines entreprises ne sont intéressantes qu’en cas de grosse commande.

D’autre part, effectuer une commande sur le Web ne signifie pas que vous recevrez vos goodies personnalisés instantanément. Les délais peuvent aller de quelques jours à plusieurs semaines, à vous de voir jusqu’à quand vous êtes prêt à attendre !