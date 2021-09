Le monde de la formation est aujourd’hui en plein développement. En effet, il existe de plus en plus de formations organisées en distanciel, mais également de formation pour lesquelles l’usage des nouvelles technologies est une réalité. Il n’est, en effet, pas rare d’utiliser tel ou tel logiciel pour rendre plus dynamiques les approches pédagogiques.

Parmi les nouvelles technologies utilisées dans le cadre de la formation, il y a la réalité virtuelle.

Comment définir la réalité virtuelle ?



La réalité virtuelle peut être définie comme le regroupement de plusieurs dispositifs qui permettent de réaliser des simulations numériquement. En fonction des technologies qui sont utilisés, la réalité virtuelle va permettre à son utilisateur de ressentir un univers particulier grâce à ses différents sens. Le plus souvent, c’est la vue qui est utilisée, mais il est également possible de travailler sur le toucher, l’ouïe ou l’odorat. En fait, la réalité virtuelle permet de vivre une expérience dans un monde qui est totalement artificiel.

Quels sont les usages de la réalité virtuelle en formation ?



Il est par exemple tout à fait possible de former les salariés en entreprise dans le cadre de simulation de situations relativement complexes à reproduire dans la réalité. Il peut être par exemple possible de simuler des périodes de forte intensité de travail et ainsi de voir de quelle manière les salariés réagissent et dans un second temps de mettre en place les solutions les plus adaptées pour la réussite de l’entreprise. Nous sommes ici de fait parfaitement dans ce que l’on appelle les formations action.



Autres exemples de formation avec réalité virtuelle : certains techniciens dans des entreprises de pointe peuvent être formés à la maintenance grâce à un outil de formation en réalité virtuelle. Dans ce cadre, cette dernière permet aux salariés en formation de suivre un tutoriel qui est à la fois interactif et immersif.



Il est également possible de simuler, grâce à l’utilisation d’un casque de réalité virtuelle, des situations qui se passent par exemple sur des chantiers. Dans ce cadre, la réalité virtuelle va permettre de mettre en place une formation qui aura pour objectif de prévenir les différents risques pour la santé et la sécurité qui sont susceptibles de se passer sur un chantier du bâtiment par exemple.

Pour conclure, il est simple de constater que nous n’en sommes encore qu’au début de l’utilisation de la réalité virtuelle dans le cadre des formations en entreprise, mais que cela risque d’évoluer fortement dans les prochaines années.

