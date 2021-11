On a tous déjà entendu parler des montres connectées. Ces objets que l’on accroche au poignet et qui savent faire un tas de choses toutes aussi étonnantes les unes que les autres. Mais connaissez-vous les lunettes connectées ? Un gadget récemment sorti dont le rôle va bien plus loin que celui de simples protections pour les yeux. Que peuvent-elles donc avoir de si spécial ? C’est ce que nous allons voir dans la suite de cet article. Ouvrez grand vos yeux car vous allez être surpris !

Dissection d’une paire de lunettes connectées

Quand des lunettes classiques se contentent d’être un simple objet du quotidien, les lunettes connectées cachent de véritables innovations électroniques en leur sein. Pour citer un exemple, nous allons disséquer une paire de lunettes de ce type et voir ce qu’il y a à l’intérieur d’une de leurs deux branches. Nous avons choisi de nous attarder sur le cas des HUAWEI Gentle monster eyewear2. Une collaboration entre le célèbre lunetier Gentle Monster et le constructeur chinois d’appareils high-tech Huawei. Au prime abord, ces lunettes semblent être de banales… lunettes ! Mais voici ce que l’on peut trouver dans leur monture :

Une antenne : Elle aide à capter le Bluetooth de votre smartphone et de les appairer avec ce dernier ou d’autres appareils.

Un module de charge : Il permet de pouvoir recharger la batterie de vos lunettes.

Un jeu de microphones : Utile pour avoir des conversations ou pour communiquer directement avec l’assistant Google de votre mobile grâce à ses surfaces tactiles Touch Controls.

Des puces : Elles ont plusieurs rôles, notamment celui d’assurer la connectivité entre tous les éléments.

Des haut-parleurs : Le son qu’ils procurent est limité à 12 décibels afin que votre conversation ou votre audio ne puisse être entendue que par vous-même.

Une batterie : Assurant une autonomie allant jusqu’à 42h en mode veille ou 5h en écoute intensive.

Mais concrètement, à quoi mènent tous ces éléments ?

Les lunettes connectées servent à plusieurs choses. Déjà, elles assurent le rôle de lunettes de vue ou de soleil. Mais elles ont aussi pour mission de vous aider à consulter vos appels ou vos notifications sans avoir à sortir votre téléphone portable de votre poche. Grâce à leur technologie avancée et leur connectivité, vous pourrez profiter de vos audios et passer de l’un à l’autre en touchant simplement leur surface tactile. En résumé, elles se présentent comme une petite alternative aux écouteurs et aux bracelets connectés.

Alors, lunettes connectées ou bien classiques ?

Si vous êtes un mordu de nouvelles technologies et que vous appréciez tout particulièrement les gadgets un peu innovants, elles sont faites pour vous.

Le prix d’une paire de lunettes de grande marque peut aller jusqu’à plusieurs centaines d’euros. Pour des lunettes connectées de la marque Huawei X Gentle monster, comptez aux alentours de 190 euros. Vous pourrez alors jouir de toutes ses fonctionnalités et choisir une forme qui vous convient et convient à votre visage. Pourquoi donc ne pas joindre l’utile à l’agréable en investissant dans ce type de produit?