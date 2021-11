Que vous soyez artisan, gérant d’une PME ou directeur général d’une importante SARL dans le domaine de la production de biens industriels, si vous fabriquez des produits, alors se pose à un moment ou un autre la question de l’emballage. Emballer pour protéger, entreposer, transporter, peu importe la raison, dans tous les cas, la même question revient en fin de chaîne de production : comment emballer ce que l’on a fabriqué ?

Les solutions d’emballage sont très diverses désormais et les machines d’emballage sont si précises et variées qu’il serait difficile de penser à une tâche pour laquelle une machine n’a pas déjà été conçue. Autant de différentes machines dans le but de simplifier la manœuvre d’un côté, apporter facilité et confort sur le lieu de travail, et, par la même occasion, augmenter la productivité. Ainsi, vous trouverez sur le marché des machines d’ensachage, de pelliplacage, de fardelage et bien d’autres encore, chacune pensée et manufacturée pour un but bien précis. Nous nous intéresserons dans cet article à deux machines en particulier, la cercleuse automatique et la banderoleuse, qui sont d’une grande aide dans le domaine de la logistique.

L’automatisation de la chaîne d’emballage avec la cercleuse automatique

La cercleuse est une machine servant à appliquer une sangle, sous tension autour d’un colis, d’un carton ou d’une palette. Elle permet de sécuriser l’élément cerclé, de le fixer ou le stabiliser. En entourant le colis d’une sangle tendue, on évite l’ouverture du colis, d’abîmer les produits contenus à l’intérieur, mais cela donne également une bien meilleure stabilité à l’emballage qui facilitera son stockage et son transport.

Pour bien comprendre de quoi il s’agit, c’est l’équivalent d’enrouler des morceaux de ruban adhésif autour d’un carton lors d’un déménagement. Plus l’on fait de tours de ruban adhésif autour du carton et plus on se sent à l’abri d’un éventuel problème pendant le trajet. La cercleuse quant à elle n’utilise pas de ruban adhésif, mais une sangle, et elle n’a pas besoin de faire des dizaines de tours autour du colis : une simple sangle peut suffire grâce à la mise sous tension.

La sangle utilisée à cet effet est un matériau plat et flexible, le plus souvent en plastique ou en acier. Cette sangle est également appelée feuillard. Elle ne mesure que quelques millimètres de large et son épaisseur varie selon le produit qui est cerclé, mais sans dépasser une dizaine de millimètres même pour de gros colis. C’est un moyen efficace, qui ne nécessite pas d’être en grande quantité pour tenir l’élément fermement attaché.

Le choix de la cercleuse se fera en fonction de divers critères dont : les dimensions du produit à emballer, le type de produit, le débit volumique de production, la place disponible pour installer la machine, etc. D’une manière générale, si le volume de production est intense et soutenu, il faudra envisager de prendre une cercleuse plus performante pour répondre à vos attentes en matière de productivité.

Qui a besoin d’une cercleuse ?

Une cercleuse peut être utile dans de nombreux domaines, et particulièrement le domaine industriel. Qu’il s’agisse de la logistique, de l’industrie du bois ou encore de l’industrie métallurgique, les secteurs sont variés. Le cerclage permet de fixer des articles sur des palettes, renforcer des caisses en bois ou en carton, sécuriser une charge de briques ou de verre emballé, fermer des boites en carton, lier des bobines d’acier, ou encore sécuriser des produits sur des conteneurs ou des semi-remorques.

Son fonctionnement

Il existe plusieurs types de cercleuses. La cercleuse semi-automatique pour une utilisation à faible cadence, la cercleuse semi-automatique à arche pour une utilisation plus soutenue, elle est équipée d’un bouton ou d’une pédale. La cercleuse tout automatique est idéale pour un débit important.

Le processus de cerclage comprend plusieurs étapes :

la machine enroule le feuillard autour du produit,

elle serre le feuillard jusqu’à avoir une tension suffisante,

elle opère une thermo-soudure du feuillard une fois qu’il est bien serré,

elle coupe le feuillard : le colis est prêt, emballé.

Ces étapes se font de manière très rapide avec une machine automatique.

L’utilisation d’une banderoleuse

C’est une machine très utilisée dans le domaine industriel qui permet d’appliquer un film étirable autour d’une palette afin de la stabiliser avant son stockage et son envoi. Leur raison d’être est que dans les domaines de filmage soutenu, comme la logistique, le travail à la main ne peut suivre la cadence, donc la machine prend le relais. On distingue les banderoleuses automatiques et semi-automatiques, à plateau tournant ou à bras tournant.

Les banderoleuses automatiques et les semi-automatiques

La banderoleuse semi-automatique nécessite l’intervention d’un opérateur au début et à la fin de l’opération de filmage. Il doit placer la palette dans la zone de filmage, poser le film sur la palette puis lancer le programme. Une fois l’opération de filmage terminée, il doit découper le film et déplacer la palette.

La banderoleuse automatique fonctionne sur le même schéma, seulement, elle n’a pas besoin d’intervention humaine. La palette est en effet amenée à la machine par convoyeur et celle-ci le détecte, accroche le film dessus avant de l’enrouler, puis découpe le film et renvoie la palette au convoyeur qui la retire.

Les banderoleuses automatiques peuvent filmer une soixantaine de palettes à l’heure, contre une trentaine pour les modèles semi-automatiques.

Les autres critères de distinction

Il faut savoir qu’il existe deux types de banderoleuses particulièrement prisées sur le marché de l’emballage : les banderoleuses à plateau tournant et celles à bras tournant. Les premières sont polyvalentes, les secondes sont compactes.

De plus, il existe plusieurs modèles de chariots : le chariot standard, le chariot à pré-étirage fixe et celui à pré-étirage variable. Le chariot est la partie qui sert de support au film, selon sa nature, le filmage peut être soit simple, soit automatisé et reproductible, soit adapté aux produits fragiles et économique (dans l’ordre des 3 types de chariots cités plus haut).

L’avantage de l’automatisation de la chaîne d’emballage

La cercleuse automatique et la banderoleuse exécutent des tâches qu’un opérateur humain ne pourrait suivre en termes de cadence ni égaler en termes d’efficacité. Ces deux machines, parmi d’autres, apportent un gain de productivité énorme au sein de l’entreprise. En plus de cela, elles procurent un confort évident en dispensant de tâches fatigantes et compliquées. L’usage de ces machines offre un travail carré, une utilisation simple et un gain de temps conséquent.