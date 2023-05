Si vous avez besoin de matériel informatique pour travailler et que vous cherchez des renseignements sur la location de PC portable, cet article est probablement fait pour vous. Louer un ordinateur portable comporte de nombreux bénéfices et la durée de la location peut être de courte ou de longue durée selon le besoin. De plus, louer est une parfaite alternative pour ceux qui n’ont pas les moyens d’acheter un ordinateur ou viennent de casser leur appareil actuel. Sans plus tarder, découvrez pourquoi et comment louer un ordinateur portable.

Pourquoi se tourner vers la location de matériel informatique ?

Lorsqu’on désire travailler sur un ordinateur portable pour suivre une formation par exemple, la location est une bonne option. En effet, cela permet de pouvoir utiliser un ordinateur au modèle récent et performant sans avoir à payer un prix de vente onéreux. De plus, pouvoir bénéficier d’une gamme possédant les derniers logiciels et fonctionnalités permet de rester à jour constamment. Ce qui est un avantage de taille pour les entreprises et les particuliers.

Comment louer un PC portable entre particuliers ?

Si vous avez besoin d’emprunter un PC portable pour une courte durée, la location entre particuliers reste une solution pratique et économique. D’ailleurs, de nombreux sites proposent de louer entre particuliers. Il suffit de s’y rendre et de s’inscrire.

Comment louer auprès d’une entreprise professionnelle ?

Pour une location longue durée, il est préférable d’opter pour de la location auprès d’une entreprise professionnelle comme SmartRental ou boulanger location. Ces sites spécialisés mettent à disposition de leur client des équipements informatiques de qualité et un système d’abonnement modulable. Pour louer, il suffit de se rendre sur le site et de renseigner vos besoins (période, paramètre). Par ailleurs, les équipes de techniciens peuvent se charger d’éventuel paramétrage et d’installation à domicile. C’est le cas de SmartRental.

Quel budget prévoir pour louer un ordinateur ?

Il faut savoir que le prix d’une location varie en fonction du prestataire, du matériel et de la durée de la location. Pour ce qui est de la location avec un particulier, elle sera moins élevée (comptez en moyenne 8 à 10 € voire moins). Pour les sites professionnels, prévoyez un budget allant de 18 à 60 €. À noter que vous pouvez aussi prévoir les coûts de maintenance si besoin.

Quels avantages ?

À présent, nous allons voir plus en détails les avantages qu’offre la location de PC portable. Pour commencer, louer permet d’avoir accès à un large choix de gammes, dont les plus innovantes. Vous pourrez choisir les fonctionnalités, la taille et les dimensions ainsi que la marque, etc. De plus, vous aurez la possibilité de changer régulièrement d’appareil sans payer le prix fort, ce qui rend cette solution flexible. C’est aussi un bénéfice pour ceux qui n’ont pas les moyens d’acheter directement un appareil portable. Par ailleurs, louer est simple, cela se fait en quelques clics et les contrats de location incluent une clause de maintenance qui vous évitera d’avoir à entretenir vous-même l’ordinateur.

En résumé, si vous avez besoin d’un ordinateur pour le travail ou les études, n’hésitez pas à louer un PC portable dernier cri ! Cela comporte de nombreux atouts et vous pouvez trouver divers tarifs.