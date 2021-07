Trouvez le smartphone parfait pour votre enfant

Le récapitulatif

Meilleur dans l’ensemble : Nokia 3310 : Il peut faire tout ce que les enfants ont besoin d’un téléphone pour faire : appeler, envoyer des SMS et prendre des photos.

: Il peut faire tout ce que les enfants ont besoin d’un téléphone pour faire : appeler, envoyer des SMS et prendre des photos. Meilleur smartphone : Motorola Moto G7 Play : Ce smartphone durable peut résister aux inévitables chutes et rayures que les enfants lui provoqueront.

: Ce smartphone durable peut résister aux inévitables chutes et rayures que les enfants lui provoqueront. Meilleur smartphone économique : Nokia 4.2 : Il comprend le déverrouillage biométrique du visage, la numérisation des empreintes digitales, 32 Go d’espace de stockage et un écran HD+.

: Il comprend le déverrouillage biométrique du visage, la numérisation des empreintes digitales, 32 Go d’espace de stockage et un écran HD+. Meilleur mini-smartphone : Téléphone Unihertz Jelly Pro : Malgré sa petite taille, le téléphone offre toujours des performances rapides et tout ce que vous voudriez dans un smartphone adapté aux enfants.

: Malgré sa petite taille, le téléphone offre toujours des performances rapides et tout ce que vous voudriez dans un smartphone adapté aux enfants. Meilleure rapport qualité-prix : Google Pixel 4a : Le Google Pixel 4a offre une expérience logicielle Google agréable et un excellent appareil photo, le tout à un prix abordable.

Pour le meilleur ou pour le pire, les enfants adoptent la technologie dès leur plus jeune âge. Si vous envisagez d’acheter un téléphone pour votre enfant, c’est une décision importante. Même si vous voulez qu’il puisse vous contacter à tout moment, avoir un téléphone est également une grande responsabilité.

Heureusement, il existe un certain nombre de téléphones adaptés aux enfants, offrant aux parents une option fiable et abordable pour leurs enfants. Les meilleurs téléphones pour enfants doivent être durables mais faciles à utiliser, en particulier pour les plus jeunes.

Vous verrez en détail dans cet article les meilleurs téléphones pour enfants, en tenant compte du prix, de l’accès Internet, de la taille, des fonctionnalités et de la durée de vie de la batterie.



Description des meilleures téléphones portables pour enfants

Meilleur dans l’ensemble : Nokia 3310

Ce que nous aimons

Autonomie impressionnante de la batterie

La conception robuste qui peut supporter à peu près tout

Très facile à utiliser

Ce que nous n’aimons pas

Absence de connectivité sans fil

Espace de stockage limité

De nombreux parents recherchent un téléphone fiable et facile à utiliser sans accès à Internet. Souvent, les enfants ne sont pas prêts à assumer les responsabilités liées à la possession d’un smartphone. Dans ce cas, vous ne pouvez pas vous tromper avec le Nokia 3310 3G. Bien qu’il puisse ressembler au “téléphone en brique” nostalgique sur lequel les parents jouaient au Snake quand ils étaient enfants, il s’agit de la version 2021, complète avec 3G, quatre choix de couleurs vives et un appareil photo 2MP et avec un prix très abordable.

Il peut faire tout ce que les enfants ont besoin de faire avec un téléphone : appeler, envoyer des SMS, et prendre des photos. Les téléphones Nokia ont toujours eu des performances exceptionnelles en ce qui concerne la durée de vie de la batterie, et le 3310 ne fait pas exception. Les utilisateurs peuvent profiter jusqu’à 22 heures d’autonomie en conversation. Il est également facile à utiliser et à naviguer, avec de gros boutons qui fonctionnent bien pour les petites mains et une touche centrale qui sert également de bouton « sélectionner ». Le 3310 n’a pas une énorme quantité d’espace de stockage interne, mais à côté de cela c’est l’un de nos meilleurs choix pour les enfants.

Taille de l’écran : 2,4 pouces | Résolution : 320 x 240 | Processeur : 460MHz | Appareil photo : 2 MP | Autonomie de la batterie : 22 heures

Meilleur smartphone : Motorola Moto G7 Play

Ce que nous aimons

Longue durée de vie de la batterie

Durable et robuste

Abordable

Ce que nous n’aimons pas

La qualité de la caméra est moyenne

Des performances plus lentes que les autres smartphones

Certains parents souhaitent que leurs enfants aient les fonctionnalités et la commodité d’un smartphone, mais sans le coût élevé d’un iPhone ou d’un Samsung. Si vous recherchez un fantastique smartphone d’entrée de gamme, ne cherchez pas plus loin que le Motorola Moto G7 Play. Ce téléphone durable peut résister aux inévitables chutes et rayures, c’est donc un choix fiable pour les mains maladroites. La durée de vie de la batterie est également fantastique, avec une autonomie maximale de 40 heures, tout comme le prix. Un capteur d’empreintes digitales est également disponible pour le verrouillage du téléphone.

Il est également compatible avec Alexa, ce qui permet aux enfants de demander facilement leur chemin ou de vérifier les horaires de bus. Bien que la qualité de l’appareil photo ne soit pas la meilleure, elle est plus que suffisante pour un téléphone d’entrée de gamme. Cependant, avant d’acheter, gardez à l’esprit que le G7 est un véritable smartphone, avec accès à Internet. Avant de confier aux enfants la responsabilité d’un smartphone, vous souhaiterez peut-être établir des limites ou installer une fonction de contrôle parental. Dans l’ensemble, c’est un excellent premier smartphone pour les enfants et les adolescents, qui adoreront le privilège d’avoir Internet à portée de main.

Taille de l’écran : 5,7 pouces | Résolution : 1512 x 720 | Processeur : 1,8 GHz octa-core | Caméra : Double 13MP et 8MP | Autonomie de la batterie : 40 heures

Meilleur smartphone économique : Nokia 4.2

Nokia 4.2

Ce que nous aimons

Prix ​​fantastique pour un smartphone

Conception élégante et durable

Le grand écran est idéal pour lire ou prendre des photos

Ce que nous n’aimons pas

Les performances peuvent être lentes

Utilise un MicroUSB pour charger, ce qui devient de plus en plus rare

Parfois, il est logique d’opter pour l’option la plus économique pour vos enfants, car ils peuvent être durs avec les téléphones. Bien que bon marché ne soit pas souvent synonyme de qualité, dans le cas du Nokia 4.2, nous avons été impressionnés par le nombre de fonctionnalités intéressantes contenues dans un téléphone aussi abordable. Ce smartphone élégant est disponible en noir et en rose. Il comprend le déverrouillage biométrique du visage, la numérisation d’empreintes digitales, 32 Go d’espace de stockage et un écran HD+, idéal pour les selfies ou la navigation sur le Web. La durée de vie de la batterie est correcte, vos enfants peuvent donc facilement passer la journée avec une seule charge.

Le 4.2 comprend également deux caméras et des fonctions d’édition, ce qui le rend très amusant lorsque vous voulez faire preuve de créativité. Cependant, les performances de ce téléphone peuvent être plus lentes, en particulier lorsque vous exécutez plusieurs applications. Le Nokia 4.2 fonctionne sur le logiciel Android One, ce qui est également une bonne chose : il maximise la sécurité et minimise les bloatwares, en gardant le téléphone aussi rationalisé que possible sans utilisation inutile de la mémoire. Bien sûr, pour un smartphone de moins de 200 €, il ne se compare pas au dernier iPhone, mais c’est plus que suffisant pour garder les enfants heureux et offrir aux parents une tranquillité d’esprit.

Taille de l’écran : 5,71 pouces | Résolution : 720 x 1520 | Processeur : Snapdragon 845 | Caméra : Double 13MP et 2MP | Autonomie de la batterie : 48 heures



Meilleur mini smartphone : téléphone Unihertz Jelly Pro

Ce que nous aimons

Peu coûteux

Petit et compact

Conception simple qui facilite la navigation des enfants

Ce que nous n’aimons pas

Durée de vie de la batterie plus courte

La petite taille facilite également la perte

L’Unihertz Jelly Pro est présenté comme le plus petit smartphone compatible 4G au monde, mais c’est aussi un appareil parfait pour les débutants. Il est juste légèrement plus grand qu’un paquet de chewing-gum, ce qui peut être gênant pour les adultes, mais les petites mains adoreront la taille amusante de ce téléphone. L’écran tactile est réceptif et les boutons tiennent bien dans les mains des enfants. Malgré sa petite taille, le téléphone offre toujours des performances rapides et tout ce que vous voudriez dans un smartphone adapté aux enfants. Grâce à la prise en charge de la 4G, les enfants peuvent profiter de SMS et de téléchargements rapides depuis les principaux réseaux.

Il est simple à utiliser pour les SMS, les appels ou le téléchargement d’applications depuis le Google Play Store. Avec sa taille portable et ses 16 Go de mémoire intégrée, il y a beaucoup d’espace pour vos téléchargements. Avec le Bluetooth inclus, vous pouvez également coupler le téléphone avec un casque sans fil. Cependant, il convient de mentionner que la durée de vie de la batterie n’est pas aussi longue que celle de certains des autres téléphones examinés ici, vous pourriez donc vous retrouver à rappeler fréquemment à vos enfants de brancher leurs téléphones avant de se coucher.

Taille de l’écran : 2,45 pouces | Résolution : 240 x 432 | Processeur : Quad Core 1,1 GHz | Appareil photo : double 8 MP et 2 MP | Autonomie de la batterie : 12 heures

Meilleur rapport qualité-prix : Google Pixel 4a

Ce que nous aimons

Excellent appareil photo

Grand écran OLED

Des performances solides

Batterie qui tient toute la journée

Prix incroyable

Ce que nous n’aimons pas

Pas de 5G

Conception fade

Le Google Pixel 4a est l’un des téléphones avec le meilleur rapport qualité-prix que vous puissiez obtenir pour les enfants. Il est proposé à un tarif abordable, tout en offrant des performances rapides, un écran attrayant et une batterie qui dure toute la journée. L’appareil photo est également particulièrement génial, donnant à votre enfant la possibilité de prendre de superbes photos avec un minimum d’effort. La batterie longue durée vous aidera à garder un œil sur votre enfant sans avoir à vous soucier qu’il manque de jus. Le téléphone fonctionne sur la plupart des opérateurs et offre une connectivité rapide même s’il n’est pas livré avec la 5G. Ainsi c’est plus que suffisant pour garder votre enfant connecté sans avoir à dépenser beaucoup d’argent.

Taille de l’écran : 5,81 pouces | Résolution : 2340×1080 | Processeur : Qualcomm Snapdragon 730G | Caméra : 12,2 MP à l’arrière et 8 MP à l’avant | Batterie : 3 140 mAh