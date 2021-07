Nous vivons dans un monde informatique de plus en plus performant. Mais si tous nos ordinateurs et programmes fonctionnent et nous facilitent tellement la vie c’est grâce à toute une série de langages que seuls les spécialistes comprennent et savent utiliser. Parmi tous ces langages, il existe le langage python. Nous allons en parler dans un premier temps avant de présenter les 5 meilleurs livres qui permettent d’apprendre le langage python en toute autonomie.

Le langage python peut être défini comme étant le langage open source le plus utilisé aujourd’hui dans le monde. Il est apparu en 1991 avec pour fonction de permettre l’automatisation d’éléments composant l’écriture de scripts. Il permettait aussi de créer facilement des prototypes d’application. Progressivement ses fonctions ont évolué ce qui permet de dire qu’aujourd’hui il fait partie des langages les plus utilisés lorsqu’il s’agit de développer des logiciels performants.

Le langage python a la particularité de permettre à ses utilisateurs de se concentrer sur ce qu’ils font plutôt que de la manière dont ils réalisent les différentes tâches. De ce fait, il est plus rapide de créer des programmes ce qui explique que ce langage est vraiment idéal pour les personnes qui débutent dans la programmation. Il est plus facile d’accès et peut s’apprendre en toute autonomie à condition néanmoins d’avoir des facilités dans le secteur de l’informatique et de la programmation.

Quels sont les principaux avantages du langage python ?

Le langage python est facile à comprendre, facile à apprendre et facile à utiliser. En effet, il dispose de peu de caractéristiques ce qui facilite grandement la tâche de ses utilisateurs.

La syntaxe utilisée est facilement lisible y compris pour des personnes qui débutent dans le domaine de la programmation.

Le langage python peut fonctionner sur les principaux systèmes d’exploitation et la grande majorité des plateformes informatiques. C’est aussi ce qui en fait le succès car il est essentiel d’être le plus universel possible pour pouvoir s’étendre au maximum.

Autre avantage de ce langage : le langage python est principalement utilisé pour le Scripting et l’automatisation mais il est aussi plus que performant dans la création de logiciels très divers qui sont des logiciels de grande qualité et qui sont de ce fait utilisés dans le domaine professionnel. La qualité des réalisations fait que son utilisation ne fait que progresser au fur et à mesure des années et ce dans le monde entier et que l’on peut imaginer que tout cela est encore très loin d’être fini.

Le langage python destiné au big data et au machine learning

Comme nous l’avons déjà précisé le langage python est de plus en plus fréquemment utilisé dans le cadre de la programmation d’applications, ainsi que pour la création de services Web. Mais il est aussi utilisé dans le machine learning (il s’agit d’une technologie d’intelligence artificielle qui permet en fait aux ordinateurs d’apprendre sans avoir été programmés pour apprendre). En fait comme le langage python est devenu le plus populaires pour les bibliothèques de machine learning, il se développe d’autant plus.

Il est important aussi de préciser un nouveau secteur d’activité pour le langage python : la programmation des robots. De cette manière diverses applications peuvent être agrégées pour permettre un fonctionnement optimal et de plus en plus performant des différents robots que l’on peut trouver sur le marché. Il n’est pas utopique de penser d’ailleurs que le nombre de robots dans le monde professionnel mais aussi chez les particuliers risque d’augmenter aussi dans les prochaines années.

Il existe de nombreuses formations pour apprendre le langage python aussi bien du côté utilisateur que du côté programmateur. Elles permettent de connaitre les bases qui sont indispensables pour réussir dans la programmation et permettront ainsi de créer des logiciels et des applications qui pourront être utilisés par le plus grand nombre de la manière la plus simple possible. Mais pour les personnes qui préfèrent s’appuyer sur un livre pour apprendre et notamment pour apprendre le langage python, nous allons vous présenter ceux qui apparaissent comme les meilleurs en 2021.

Les 5 meilleures livres pour apprendre le langage python

Il existe de très nombreux ouvrages pour apprendre le langage python mais, à ce jour, il apparait clairement que 5 d’entre eux sont bien meilleurs que les autres.

Python : apprenez à développer des projets ludiques

Ce livre de Lilian Buzzer va vous permettre dans un premier temps d’acquérir toutes les bases du langage python. Dans un second temps vous serez amené à réaliser toute une série d’exercices qui vous permettront de toucher concrètement à la pratique.

Vous allez aussi être guidés dans la réalisation d’une quarantaine de projets ludiques. L’objectif de ce manuel n’est vraiment pas de se prendre la tête mais d’apprendre en s’amusant.

A la fin du livre vous serez capable de créer des jeux d’arcade ce qui démontre assez aisément que si vous mettez en pratique l’ensemble des conseils vous serez très largement monté en compétences dans la pratique du langage python.

Python pour les nuls

Comme toute la série « pour les nuls » cet ouvrage reprend l’ensemble des bases du langage python. Il explique dans le détail de quelle manière l’utiliser et notamment comment interagir avec différents modules.

Il permet aussi d’apprendre à gérer des listes et à utiliser les classes. Enfin l’auteur, John Paul Mueller montre de quelle manière enregistrer des données dans des fichiers et aussi comment installer de nouvelles bibliothèques.

A l’issue de la lecture et de l’analyse des tableaux vous pourrez vous dire que vous possédez de bonnes bases du langage python.

Apprendre à programmer avec Python 3

Il s’agit de la 3ème édition de ce livre de Gérar Swinnen ce qui montre bien la mise à jour très régulière.

Grâce à cet ouvrage vous allez pouvoir apprendre de manière très simple à programmer avec Python 3. Vous pourrez bénéficier de théorie très intéressante mais et surtout vous pourrez travailler sur 60 exercices qui de plus sont corrigés.

Vous aborderez des notions telles que la programmation réseau, l’unicode, l’impression PDF, tkinter, multireading. Si tous ces termes vous semblent barbares aujourd’hui, ils ne le seront plus après la lecture de ce livre qui est particulièrement intéressant et totalement abordable même pour les débutants.

Apprenez à programmer en Python

Cette troisième édition du livre de Vincent Le Goff est particulièrement adaptée aux personnes qui débutent dans la programmation. Il entre parfaitement dans tous les détails ce qui permet d’avoir des informations précises et très concrètes et surtout en toute simplicité ce qui n’est pas toujours évident au regard du sujet qui est traité.

Des exemples précis permettent de bien comprendre la théorie et surtout facilitent l’apprentissage. La pédagogie est d’autant plus intéressante qu’elle est très progressive et que l’on ne se sent en aucun cas perdu en lisant ce livre.

Python pour les kids dès 10 ans

Comme son nom l’indique, ce livre peut être laissé entre les mains d’enfants de 10 ans, ce qui veut bien dire que les explications sont claires et que le vocabulaire est parfaitement adapté à de vrais débutants.

Les enfants vont être guidés à travers les bases de manière totalement ludique et adaptée. A la fin de chaque chapitre, des puzzles de programmation sont proposés pour que les jeunes commencent à s’entrainer.

L’objectif pour la fin du livre est de parvenir à programmer un jeu complet ce qui est particulièrement motivant pour des enfants ou de jeunes adolescents. En plus les illustrations qui sont proposées sont vraiment agréables et jolies.

Maintenant que vous avez lu ces quelques lignes sur les 5 meilleurs livres pour apprendre le langage python, il ne vous reste plus qu’à faire votre choix ou à en lire plusieurs si vous souhaitez parfaire vos connaissances et avoir une vision complète.

