Un besoin pour les pilotes en herbe et les grands voyageurs

La plupart des moteurs d’avion peuvent produire des niveaux de bruit allant jusqu’à 85 dB à l’intérieur du cockpit. Il est donc essentiel de se procurer l’un des meilleurs casques d’aviation, non seulement pour protéger votre audition, mais aussi pour rester en contact avec votre copilote, vos passagers et le contrôle au sol. Bien que 80 dB puissent sembler peu, tout ce qui dépasse ce niveau peut potentiellement être dangereux à long terme. L’annulation active du bruit est une caractéristique de certains casques, ce qui va réduire considérablement la pression sur vos tympans.

Quiconque a volé dans un petit avion monomoteur vous dira qu’une radio est nécessaire pour communiquer avec la personne assise à côté de vous. C’est pourquoi, il est essentiel de se procurer un microphone à perche de haute qualité. Des modèles tels que le Bose A20 sont disponibles sur Amazon et disposent d’un microphone amovible latéralement, d’une connexion Bluetooth et de plusieurs types de connecteurs.



Dans l’ensemble, le Bose A20 est le meilleur

Si Bose est surtout connu pour ses produits audio grand public, l’entreprise crée également certains articles pour des usages spécifiques, comme le remarquable casque d’aviation A20. Il est équipé de Bluetooth pour une mise en réseau sans fil et offre une suppression active du bruit jusqu’à 30 % supérieure à celle des casques d’aviation standard.

La technologie « Active Equalization » du casque équilibre et moule automatiquement les signaux entrants, améliorant ainsi la qualité audio. Avec le Bose A20, vous pouvez également régler l’ordre des transmissions audio. Vous pouvez choisir de couper le signal audio auxiliaire pendant la réception d’une communication ou de combiner la transmission entrante avec le signal audio Bluetooth branché. L’A20 est doté d’un module de commande ergonomique qui fonctionne avec deux piles AA pendant 45 heures maximum et d’un microphone interchangeable latéralement qui peut être fixé à l’une des deux oreillettes. De nombreux types de connecteurs, notamment à 6 broches et U174, sont disponibles pour le casque.

Meilleur rapport qualité-prix : le Kore P1

KORE AVIATION Série P1 Tige Pnr Pilot Aviation Headset – Noir Premium indice de réduction du bruit (NRR) de 24 dB pour une protection auditive

Mousse acoustique grâce à la longue, les écouteurs Wire boom MIC

Contrôle du volume du casque avec port 3,5 mm pour MP3/iPhone/iPad/Android compatibilité 242.45 € Vérifier Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites

Il n’y a aucun avantage à dépenser une fortune dans un casque d’aviation haut de gamme si vous êtes un étudiant qui vient de commencer le processus d’obtention de sa licence de pilote. Et vous n’avez pas à le faire grâce au KA P1 de Kore Aviation. Le casque d’aviation KA P1, qui est sans conteste la meilleure option bon marché, utilise des coussinets en mousse acoustique haute densité pour une réduction passive du bruit à la pointe de l’industrie.



Il utilise des coussinets d’oreille en mousse de polyuréthane ultra-doux avec un indice de réduction du bruit (NRR) de 24 dB qui non seulement garantissent un ajustement agréable mais permettent également à vos oreilles de respirer facilement. Le casque est équipé de haut-parleurs de 50 mm, et chaque écouteur est doté d’un double contrôle du volume pour un réglage facile. En outre, vous disposez d’un microphone antibruit à électret intégré pour les conversations à voix basse et d’un commutateur en Y moulé durable pour passer facilement du mode mono au mode stéréo. La garantie de cinq ans et le sac de transport du Kore Aviation KA P1 sont également inclus.

Deuxième place pour le meilleur budget : Rugged.Air RA200

Rugged Air RA200 Black General Aviation Pilot Headset by Rugged Air Perfomance parfaite: Conception parfaite pour les travaux avec tous les écouteurs 3,5 mm, câbles AUX jack 3,5 mm.

Haute qualité: âme en fil de cuivre à 100% pour vous fournir une transmission de signal stable et à haute vitesse et une qualité de son numérique sans perte.

Commodité: ce produit ne nécessite aucun logiciel supplémentaire. 217.16 € Vérifier Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites

Si les casques d’aviation haut de gamme, avec leurs longues listes de fonctionnalités, sont effectivement fantastiques, certains utilisateurs peuvent préférer quelque chose d’un peu plus simple. Si cela est votre cas, pensez au RA200 de Rugged Air. Le RA200 est doté de pilotes audio mono de 50 mm, ce qui lui permet de garder les choses simples. Ce casque d’aviation à bas prix est parfait pour les passagers, les instructeurs de vol et même les pilotes débutants, car il a un taux de réduction du bruit (NRR) de 24 dB.



Le confort de port tout au long de la journée est garanti par ses joints d’oreille en mousse et ses canaux d’oreille à poche profonde, et le bandeau en acier inoxydable ajoute une durabilité supplémentaire. Un cache-micro en mousse coupe-vent est inclus avec le microphone EM56 intégré qui réfléchit les bruits pour garantir une conversation toujours claire. Même la connexion audio de 3,5 mm du Rugged Air RA200 comprend des connecteurs plaqués or pour que vous puissiez écouter des sons sur des lecteurs MP3 portables. Il bénéficie d’une garantie de sept ans.



Le David Clark H10-13.4 est l’option la plus abordable

CASQUE DAVID CLARK H10-13.4 + SACOCHE DAVID CLARK Appareil Avion/ULM - Connecteur Double Jack - Casque Passif

Atténuation du bruit passif 23db - Impédance Haute - Alimentation tableau de bord

Poids 380 g - Garantie constructeur 5 ans 489.00 € Vérifier Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites

Bien qu’il existe de nombreuses gammes de prix pour les casques d’aviation, les meilleurs atteignent un équilibre parfait entre fonctionnalité et coût. Même s’il existe un certain nombre de choix fiables et abordables sur le marché, le H10-13.4 de David Clark reçoit notre approbation. Il est doté de joints d’oreille en gel de confort et constitue l’un des casques les plus vendus dans le secteur de l’aviation. Ces joints, qui ont un design breveté en contre-dépouille, sont plus grands mais plus légers.

Le coussin de tête en double mousse est une autre option, et sa charnière centrale distinctive garantit un meilleur ajustement. Le H10-13.4 est équipé d’un microphone électret antibruit M7-A de pointe pour une transmission très claire de la parole, et sa perche universelle flexible permet un meilleur positionnement du micro.

Le casque est équipé d’un bouton de réglage du volume à profil bas avec des crans d’arrêt, ainsi que d’un assemblage de fils moulé qui résiste aux tiraillements et aux flexions. Approuvé TSO C57b et C58a, le David Clark H10-13.4 va même au-delà des exigences RTCA/DO-214. Il bénéficie d’une garantie de cinq ans.

Source: Lifewire / Amazon / Rakuten