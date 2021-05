Les meilleurs chargeurs solaires tirent parti de l’énergie abondante du soleil pour garder vos appareils électroniques et vos batteries chargés. Ils ne sont pas tous conçus pour les amateurs de plein air. En effet, les gens qui passent beaucoup de temps à l’extérieur, que ce soit en randonnée ou en déplacement, en profiteraient également. Ces chargeurs vous permettent de maintenir vos appareils chargés sans avoir à être à proximité d’une prise de courant.

Les arguments en faveur des chargeurs solaires sont nombreux, étant donné que la plupart de nos vies tournent autour de l’énergie. Tous les chargeurs solaires sont suffisamment pratiques pour être attachés au haut de votre sac, vous permettant de profiter de la force du soleil même lorsque vous marchez pour vous rendre au travail, ou que vous posez votre sac à dos à côté d’une fenêtre dans le train, ou dans votre véhicule.

Le chargeur de panneau solaire X-DRAGON 40W SunPower est le meilleur dans l’ensemble.

Ce que nous apprécions :

Il existe plusieurs accessoires disponibles.

Chargement en courant continu

Se plie dans un emballage compact.

Période de garantie de 18 mois

Ce qui ne nous apprécions moins :

Il n’y a pas de batterie incluse.

Il n’y a pas de résistance à l’eau.

Imposante

Plutôt cher

À partir de ses huit panneaux puissants, notre meilleur chargeur global produira jusqu’à 40W de puissance. Avec huit fenêtres à haute efficacité, il s’ouvre pour recueillir toute une partie du soleil, mais il se replie suffisamment afin de tenir dans votre sac. Il n’y a pas de niveau de résistance à l’eau sur cet appareil, alors faites attention de ne pas rester coincé sous la douche, et aucune batterie n’est incluse. Cependant, si vous avez besoin de charger des objets plus volumineux, le chargeur de panneau solaire X-DRAGON SunPower s’adaptera à merveille.

Vous pourrez charger votre téléphone et votre ordinateur, mais avec les cinq chargeurs cylindriques de tailles différentes fournis et un lien pour la batterie de votre voiture, vous pouvez également charger votre ordinateur portable. C’est une excellente chose à avoir dans votre kit de véhicule d’urgence ou votre valise de randonnée. La garantie de 18 mois vous donne l’assurance que vous serez en mesure de d’être dédommagé à tout moment.

Nombre de ports: 2 | Puissance de sortie USB maximale: 2,8 A, 18 V CC | Types de ports: USB-A, DC | Capacité de la batterie: N / A | Nombre de cellules: 8 | Efficacité: 22 à 25%

Découvrez son prix ici : https://amzn.to/33URry1

SOARAISE Solar Power Bank a la plus longue durée de vie de la batterie.

Ce que nous apprécions :

Batterie intégrée

une source lumineuse

Recouvert de simili cuir

IP65 (niveau de sécurité d’entrée 65)

Ce qui ne nous apprécions moins :

Charge lente au soleil

MicroUSB (bus série universel)

La chargeur d’énergie solaire SOARAISE peut être l’appareil qu’il vous faut si vous recherchez une batterie haute capacité avec charge solaire. Il s’agit d’une batterie de 25000 mAh qui peut être chargée par microUSB (qui est obsolète) ou par la lumière du soleil (qui est lente). La batterie, quant à elle, a un look cool en similicuir à l’extérieur, ce qui ajoute plus de charme. Il dispose également d’une torche intégrée et résiste à l’eau et à la poussière selon IP65.

D’abord et avant tout, ce chargeur solaire peut être vu comme une batterie. Les panneaux solaires sont utiles pour charger la batterie lors de vos déplacements et prolonger sa durée de vie, mais ils ne doivent pas être utilisés comme dispositif de charge principal.

Nombre de ports: 2 | Puissance de sortie: 5 V / 2,1 A | Types de ports: USB-A | Nombre de cellules: 4 | Efficacité: non spécifié | Capacité de la batterie: 25 000 mAh

Découvrez son prix ici : https://amzn.to/2S2Eu2l

Le chargeur solaire portable Dizaul 5000mAh est le meilleur chargeur de téléphone.

Ce que nous apprécions :

Poids léger

Immunité à l’eau

Il est équipé d’une lumière.

Ce qui ne nous apprécions moins :

USB (microUSB)

Couvercles de port fragiles

Le chargeur solaire portable Dizaul est une batterie différente avec un panneau solaire intégré, sauf qu’une seule cellule est disponible. Il y a deux sorties USB sur la banque d’alimentation, chacune évaluée à 1 watt. Le bloc-batterie est suffisamment petit et léger pour être rangé dans une poche ou, mieux encore, attaché à une ceinture. La batterie est livrée avec une torche intégrée ainsi qu’une lampe de lecture USB, ce qui est un bon bonus.

Il est même possible de charger la batterie en utilisant microUSB, mais cela n’est pas l’idéal. Bien que la batterie soit résistante à l’eau, les couvercles des ports qui la maintiennent scellés sont un peu fragiles. Il s’agit d’une batterie parfaite pour les personnes en déplacement qui ont besoin de recharger lorsqu’elles sont à court d’énergie.

Nombre de ports: 2 | Puissance de sortie: 5V / 2X1A | Types de ports: USB-A | Nombre de cellules: 1 | Efficacité: non spécifié | Capacité de la batterie: 5000 mAh

Découvrez son prix ici : https://amzn.to/3f0rnYw

Le meilleur niveau portabilité : le Chargeur solaire BigBlue 28W

Ce que nous apprécions :

Se plie dans un emballage compact

Il existe trois connecteurs USB A.

Immunité contre l’eau

Ce qui ne nous apprécions moins :

La production d’électricité n’a pas répondu aux attentes.

Il n’y a pas de batterie incluse.

Lorsqu’il est verrouillé, le chargeur solaire Big Blue se replie à 11,1 x 6,3 x 1,3 pouces, ce qui en fait une option de charge solaire extrêmement compacte. Il est long, mais aussi étroit et fin, il se glisse donc facilement dans la plupart des sacs à dos. Vous pouvez le plier et l’attacher à votre sac à dos lorsque vous êtes dans les bois grâce aux mousquetons inclus.

Comme il n’y a pas de batterie intégrée, les trois ports USB-A permettent de charger facilement n’importe quel téléphone ou ordinateur. Notre critique a mesuré l’étanchéité des panneaux en les immergeant dans une baignoire et le résultat est satisfaisant.

La production de 28 W annoncée est également trompeuse, selon notre critique. Il y a quatre panneaux de 7 W en tout, totalisant 28 watts. Malheureusement, lors de nos essais, les panneaux n’étaient capables de produire qu’environ 17W au total.

Une poche à l’extrémité peut être utilisée pour transporter des câbles ou même des tablettes lors du chargement, ce qui est assez pratique. Nous le suggérons aux randonneurs et aux campeurs, y compris par mauvais temps, en raison de sa résistance à l’eau. Les jours nuageux peuvent, bien sûr, entraîner une charge supplémentaire, mais au moins vous réaliserez que les panneaux peuvent le gérer.

Nombre de ports: 3 | Puissance de sortie: 5V / 4,8A | Types de ports: USB-A | Nombre de cellules: 4 | Efficacité: non spécifié | Capacité de la batterie: N / A

Découvrez son prix ici : https://amzn.to/3bDcgST

Le chargeur solaire Nekteck 21W est le meilleur chargeur solaire pour la randonnée.

Ce que nous apprécions :

IPX4

Se plie dans un emballage compact

Les câbles ou les piles peuvent être conservés dans une pochette zippée.

Grande productivité

Ce qui ne nous apprécions moins :

Il n’y a pas de batterie incluse.

Plutôt cher

Lorsque le soleil brille et que vous êtes en déplacement, profitez-en! Les performances de lumière du chargeur solaire Nekteck 21W peuvent atteindre 24%, ce qui est très bon. Il est assez petit pour tenir dans un sac à dos et se recharger lorsque vous êtes en déplacement. Deux ports USB-A fourniront chacun jusqu’à 2A de puissance, pour un total de 3A. La batterie se replie et se glisse dans votre sac à dos lorsqu’elle n’est pas en service. Une batterie ou des câbles peuvent être stockés dans la pochette à glissière où les ports sont placés.

Une batterie n’est pas fournie avec l’écran, vous devrez donc fournir la vôtre si vous souhaitez stocker de l’énergie. Compte tenu du coût des panneaux, cela constitue un frein. Vous ne payez que pour l’efficacité des tables, pas pour l’ensemble du kit. Les panneaux sont également de qualité IPX4, ce qui signifie qu’ils peuvent résister aux éclaboussures d’eau. Ce produit s’adresse principalement aux personnes qui passent beaucoup de temps à l’extérieur.

Nombre de ports: 2 | Puissance de sortie maximale: 3A | Types de ports: USB-A | Nombre de cellules: 3 | Efficacité: 21–24% | Capacité de la batterie: N / A

Découvrez son prix ici : https://amzn.to/2T2fUPI

Le dernier mot

Avec ses 40 W de production d’énergie et ses cellules à haut rendement, nous devons attribuer au chargeur de panneau solaire X-DRAGON SunPower (voir sur Amazon) notre totale approbation. Certes, cet adaptateur n’est pas livré avec une banque de batteries pour contenir toute cette électricité, donc si vous êtes à court d’énergie et que vous avez besoin de recharger votre téléphone ou votre ordinateur portable, c’est une solution fantastique. Tant qu’il y a du soleil, l’ouverture des huit panneaux solaires aurait suffisamment d’électricité.

Nous vous recommandons également la banque d’énergie solaire SOARAISE si vous voulez quelque chose de plus petit qui peut encore supporter une charge (voir sur Amazon). La banque de batteries intégrée stockera énormément d’électricité, de sorte que vos appareils peuvent rester chargés pendant une longue période. Les panneaux sont assez grands pour être attachés à votre sac à dos et le garder chargé, ou ils se replient facilement dans votre sac à main, prêts à charger tout ce dont vous avez besoin.

Combien de temps faudrait-il pour qu’un chargeur solaire se recharge?

Ceci est principalement déterminé par la productivité des cellules et la quantité de lumière solaire disponible. Les panneaux solaires sont de plus en plus efficaces, ce qui signifie qu’ils peuvent générer une quantité d’énergie importante. Il n’est pas impossible que vous pouvez produire suffisamment d’énergie pour un téléphone et une tablette, ou même des produits plus volumineux, par une journée ensoleillée.

Est-il possible de redémarrer votre voiture?

Un panneau solaire, s’il est assez grand, chargera la batterie de votre voiture et la fera démarrer. Un «démarrage rapide» indique que vous tirez de l’électricité à partir d’une source d’alimentation pour faire démarrer votre voiture immédiatement. L’alternative solaire fonctionne un peu comme un booster de batterie de voiture, mais vous devrez attendre que la batterie de votre voiture se remplisse avant de tourner l’interrupteur. Cependant, c’est faisable !

Produira-t-il plus d’énergie solaire s’il est placé dans une fenêtre?

Les panneaux solaires ne peuvent jamais être laissés à charger dans un véhicule ou dans une fenêtre. Le verre de la fenêtre concentrera la lumière sur les panneaux, ce qui les fera surchauffer. Les panneaux solaires sont soit destinés à être placés à l’extérieur et exposés à la lumière.

Que rechercher dans un chargeur solaire pouvant être emporté avec vous ?

Résistant à l’eau

L’énergie solaire est produite par la lumière et les panneaux solaires fonctionnent mieux lorsqu’ils sont placés à l’extérieur. La pluie et la neige sont toujours présentes, mais vérifiez la résistance à l’eau tout en recherchant un panneau solaire au cas où vous seriez coincé sous la pluie.

Batterie intégrée

Les panneaux solaires produisent de l’électricité, qui doit être utilisée ailleurs. Les panneaux ne peuvent pas produire d’énergie s’il n’y a rien de branché, mais une batterie vous aidera non seulement à générer de l’énergie, mais également à la stocker avant d’en avoir besoin.

Puissance de sortie

Pensez au type d’ordinateurs que vous utiliserez. De nombreux panneaux solaires pourraient charger un téléphone ou un ordinateur si c’est ce dont vous avez besoin. Si vous avez besoin de faire fonctionner quelque chose de plus grand, comme un ordinateur de bureau ou même une moto, vous devrez vous assurer que vous avez une plate-forme qui peut le gérer.

Source : Lifewire