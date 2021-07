Pour que cet été vous puissiez partir en vacances le plus tranquillement possible sans avoir à dépenser beaucoup d’argent, vous pouvez utiliser les caméras de surveillance de cet article, car vous êtes sûr de trouver celle qui vous convient le mieux et qui répond à vos besoins.

Voici une sélection de quelques caméras de surveillance qui seront idéales pour se connecter à votre téléphone portable à distance et voir ce qui se passe à l’intérieur de votre maison quand vous le souhaitez.



Xiaomi Mi Security Caméra 360

Ce modèle de Xiaomi est capable de transmettre des images en 1080p grâce à un objectif grand angle de 110 degrés. Il a une plage de rotation de 360 degrés à l’horizontale et de 96 degrés à la verticale. Son prix est de 39,99 euros.

Elle se connecte au WiFi de votre maison via la bande 2,4 GHz et, grâce à cela, vous pouvez vous connecter à votre téléphone portable et voir tout ce que la caméra diffuse en temps réel. Il enregistre également si vous y insérez une carte microSD d’une capacité maximale de 64 Go.

Vous pourrez non seulement voir ce qui se passe, mais aussi écouter, grâce au microphone intégré, qui transmet également le son. En plus de tout cela, il existe également un système de vision nocturne et de détection de mouvement.



Eufy 2K

Il s’agit d’une caméra de surveillance très complète qui diffuse avec une résolution allant jusqu’à 2K (1080p en utilisant HomeKit), vous allez donc tout voir très bien. Son prix est de 34,99 euros grâce à une remise de 15% sur Amazon en ce moment.

Il dispose d’un système de reconnaissance des personnes, sachant les différencier d’un animal domestique grâce à l’intelligence artificielle. En plus de se connecter à votre smartphone pour que vous puissiez voir ce qu’il diffuse en temps réel, il est également compatible avec Alexa et Google Assistant.

La caméra effectue un panoramique de 360 degrés à l’horizontale et de 96 degrés à la verticale.



Caméra de sécurité intérieure Antela

Il s’agit d’une caméra capable de diffuser en 1080p, avec enregistrement sur le cloud et stockage de tout ce qu’elle enregistre avec cryptage, qui ne coûte que 20,49 euros.

Il dispose d’un système de vision nocturne (grâce à ses 6 LED), offre une distance visuelle allant jusqu’à 5 mètres même dans l’obscurité totale, possède un haut-parleur et un microphone, ce qui nous permet d’écouter et même de parler et envoie toutes sortes d’intrusions via une notification sur votre smartphone.

Vous pouvez donc facilement transformer votre vieux téléphone portable en caméra de sécurité et économiser beaucoup d’argent.

Vous pourrez enregistrer jusqu’à 7 jours de vidéo en continu, en ayant la possibilité d’accéder à la vidéo et à l’audio à tout moment et de n’importe où via votre smartphone. Il est compatible avec Google Assistant et Alexa, ainsi qu’avec les mobiles Android et iOS.

Il se connecte au WiFi via la bande de 2,4 GHz et prend en charge les cartes microSD jusqu’à 128 Go.



Wansview Q6

Cette caméra se connecte via la bande 2,4 GHz au WiFi de votre maison, et vous pouvez voir ce qui se passe en temps réel directement sur votre smartphone via la Wansview Cloud APP (valable pour iOS et Android) à tout moment et en tout lieu. Il coûte 30,99 euros sur Amazon.

Vous pouvez voir ce qui se passe de jour comme de nuit grâce à son système de vision nocturne. La technologie de détection de mouvement et les notifications en temps réel sur votre smartphone sont également présentes.

Vous pouvez installer une carte microSD d’une capacité maximale de 128 Go pour enregistrer autant que vous le souhaitez. Il est compatible avec Alexa, et possède même sa propre compétence Wansview.

Cette caméra est équipée d’un microphone, d’un haut-parleur et de lumières infrarouges invisibles, ce qui vous permet de voir, d’entendre et de parler aux membres de votre famille, à vos animaux domestiques ou de faire fuir un intrus, le tout à partir de l’application Wansview Cloud.



Caméra domestique Yi

Avec cette caméra, vous verrez toute l’activité de votre maison en résolution 1080p pour un coût de 24,99 euros.

Il est capable de détecter une large gamme d’activités (mouvement, humain et son) avec une fréquence et une sensibilité réglables. Il dispose également d’un mode “At Home” et d’un autre appelé “Away”, où il se comporte de manière plus précise.

L’écran est large grâce à son objectif grand angle de 110 degrés avec zoom 4x pour pouvoir zoomer si nécessaire. Il dispose également d’un système de vision nocturne grâce à 8 LED infrarouges qui sont invisibles dans l’obscurité.

Vous pouvez enregistrer vos séquences sur le stockage Yi Cloud avec un cryptage de bout en bout entièrement sécurisé. Mais vous pouvez également enregistrer vos séquences sur une carte microSD, car il dispose d’un emplacement pour cela.

Avec toutes les caméras que vous venez de voir, vous êtes tranquille pour partir en vacances, en sachant qu’en cas d’incident vous serez informé et que vous pourrez voir ce qui se passe dans n’importe quelle pièce.

Source : businessinsider.es