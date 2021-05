Les meilleurs stylets sont ceux qui fonctionnent pour les iPads, les tablettes Android, les téléphones et tablettes Windows. Ils devraient également vous encourager à dessiner et à prendre des notes sur votre ardoise. Le BaseTronics Stylus Pad, qui est disponible à bas prix sur Amazon, est notre choix préféré. Il s’agit d’une solution d’entrée de gamme décente qui s’adapte à un large éventail de smartphones, y compris les iPads, les Kindle Touches et les tablettes Android.

Jetez un œil à notre récapitulatif des meilleures tablettes si vous avez besoin d’un ordinateur portable pour l’accompagner. Sur un certain nombre de systèmes d’exploitation et de prix, vous êtes sûr de trouver une tablette décente. Continuez à lire pour découvrir les bons stylets.

Le Wacom Bamboo Ink Plus est le meilleur choix pour les professionnels.

Le stylet Bamboo Ink Plus de Wacom est doté d’un grand nombre de fonctionnalités, visant à rendre l’expérience de l’utilisateur aussi pratique et agréable que possible. Pour commencer, la batterie rechargeable prend environ trois heures pour se charger complètement, mais peut durer jusqu’à dix jours avec une utilisation modérée. Il se charge également via l’USB-C au lieu de l’ancien stylet Bamboo Ink, ce qui en fait un choix beaucoup plus pratique que son prédécesseur.

Il dispose désormais de l’assistance à l’inclinaison, qui, comme l’Apple Pencil, aide le Bamboo Ink Plus à suivre la façon dont il est traité et à convertir le positionnement en traits à l’écran. L’emballage physique est conçu pour ressembler à un crayon en caoutchouc normal, ce qui le rend plus confortable à utiliser. Globalement, pour les appareils qui l’adoptent, c’est une excellente option. Vous pouvez également basculer entre trois formes distinctes de plumes remplaçables, pour rendre votre travail avec l’Ink Plus plus pratique.

Le MEKO Disc Stylus est le choix le plus rentable.

Vous remarquerez que certains stylets ont une pointe en forme d’ampoule, ce qui n’est pas idéal pour prendre des notes. Ces stylets sont moins chers car leur conception est principalement destinée à la navigation plutôt qu’à la prise de notes ou à la peinture. Heureusement, la fonctionnalité de précision des stylets fonctionnels à pointe fine n’a pas forcément un coût élevé.

Le MEKO Disc Stylus est un stylet à pointe fine en acier inoxydable et en aluminium, sans pièces en plastique, qui est l’un des stylos les plus courants du marché. L’appareil mesure 5,5 x 0,3 x 0,3 pouces et ne pèse que 1,6 once. Une pointe en disque transparent de 6,8 mm, une pointe en caoutchouc de 2 mm et une pointe en fibre de 6 mm sont incluses dans le kit en tant qu’embouts remplaçables. Pour garantir la précision, la pointe en forme de disque transparent permet au porteur du stylo de voir précisément où l’étiquette est créée. Les pointes en fibre sont utiles pour surfer sur Internet, peindre et naviguer en général.

Vous n’aurez aucun problème de connectivité puisque le MEKO est conçu pour interagir avec un large éventail de gadgets à écran tactile, notamment l’iPad d’Apple, l’iPhone, l’iPod, les Kindles, le Samsung Galaxy et d’autres. Le MEKO est le stylet de précision le plus solide pour un petit budget, en raison de sa compatibilité, de son prix bas et de ses capacités de pointe multiples.

L’Apple Pencil pour iPad Pro est la meilleure folie.

Qu’est-ce qu’Apple n’a pas accompli ? Et qu’y a-t-il de si séduisant dans un crayon portant son logo ? Pour ceux qui n’ont pas l’habitude des fonctionnalités du stylet, l’Apple Pencil offre une grande variété d’options. C’est le stylet qu’il vous faut si vous êtes un acheteur de stylet chevronné à la recherche du meilleur rapport qualité-prix (mais n’oubliez pas qu’il n’est compatible qu’avec le sous-système Multi-Touch de l’iPad Pro).

L’Apple Pencil avec Bluetooth est suffisamment intelligent pour détecter la rugosité de votre pression sur une surface ainsi que les changements d’angles. Le stylet est doté de capteurs de pression et d’inclinaison intégrés qui peuvent détecter la mécanique de la façon dont vous tenez votre encre. Ce stylet peut modifier l’épaisseur du trait, générer des couleurs subtiles et produire une grande variété de résultats créatifs, un peu comme un crayon traditionnel, pour ceux qui utilisent des programmes de dessin. L’Apple Pen est utile pour le contrôle artistique, et si vous utilisez Photoshop, il est parfait pour les retouches et le retraitement des images, selon les utilisateurs.

Le stylet mesure 6,92 pouces de long, avec un diamètre de 0,35 pouce et un poids de 0,73 once. Après avoir été le meilleur stylet du marché, il lui manque la fonction la plus simple, à savoir une gomme. Les utilisateurs qui sont au milieu d’un croquis devront se contenter de cliquer avec deux doigts sur l’ordinateur de l’iPad Pro pour passer de l’écriture à l’effacement.

C’est l’un des rares stylets pilotés de la liste. Il dispose également d’un adaptateur Apple lightning pour la recharge.

Le Microsoft Surface Pen est le meilleur produit Microsoft.

Le Microsoft Surface Pen est un stylet puissant pour les appareils Surface qui l’utilisent, tels que le Surface Laptop 3 et le Surface Go 2. Le Surface Pen est compatible avec une variété d’appareils et dispose d’une reconnaissance de l’écriture manuscrite ainsi que d’une pointe sensible à la pression pour le croquis et la peinture. Les étudiants, les graphistes et ceux qui ont besoin de prendre des notes et de faire des croquis peuvent le trouver utile. C’est l’un des stylus les plus coûteux du marché, et il fonctionne avec une pile AAA, mais il est difficile à battre pour ses fonctionnalités.

Le dernier mot

Le BaseTronics Stylus Pen est le stylet le plus facile à utiliser (voir sur Amazon). C’est un stylet d’écriture à bas prix qui convient aux iPads, iPhones, Kindle Touches et aux téléphones et tablettes Android. Il possède une pointe de 0,09 qui convient parfaitement à Evernote et à d’autres programmes d’écriture. Le Wacom Bamboo Ink Plus est un choix plus professionnel (voir sur Amazon). Il dispose d’une batterie rechargeable, peut être utilisé jusqu’à 10 jours et a de nombreuses applications.

Questions fréquemment posées

Tous les écrans tactiles sont-ils compatibles avec les stylets ?

Non, c’est la réponse courte. La principale distinction est de savoir si l’écran est capacitif ou résistif. Les écrans tactiles capacitifs fonctionnent par transfert d’énergie électrostatique, ce qui n’est pas possible pour les dispositifs d’entrée en plastique comme un stylet ; cependant, de nouveaux stylets conçus spécifiquement pour les écrans tactiles capacitifs sont maintenant disponibles. Les écrans résistifs, en revanche, fonctionnent avec un stylet et sont universellement compatibles. Essayez de presser l’écran avec le capuchon d’un stylo pour voir comment il réagit ; si c’est le cas, l’appareil est résistif et peut fonctionner avec tous les nouveaux stylets.

Quels sont les avantages de l’utilisation d’un stylet ?

Le potentiel d’un stylet à apporter des fonctionnalités analogiques aux plateformes numériques est son principal argument de vente (et ses documents). Ils sont une aubaine pour les créateurs qui veulent que leur travail existe sur Internet, et ils sont même très utiles si vous devez signer un contrat numériquement (ou pour tous ceux qui préfèrent l’aspect et la sensation de l’écriture manuscrite à la dactylographie).

Quelle est la différence entre un stylet actif et un stylet passif ?

La principale différence entre les stylets actifs et passifs réside dans leurs caractéristiques. Un stylet passif est dépourvu de l’électronique nécessaire à la prise en charge d’un large éventail de fonctions supplémentaires, telles que des boutons supplémentaires, des réglages de sensibilité et la possibilité de fonctionner avec des écrans tactiles capacitifs.

