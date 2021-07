Les 4 meilleurs convertisseurs de tension 12v 220v ?

Nous avons tous de plus en plus d’appareils qui nécessitent d’être rechargés de manière régulière, voire de manière quotidienne pour certains d’entre eux. De ce fait, que nous soyons à la maison ou en déplacement il faut toujours anticiper largement les recharges de nos téléphones portables, téléviseurs ou ordinateurs portables par exemple. Mais lorsque l’on part en vacances, il peut aussi s’agir d’un fer à repasser ou d’une plaque de cuisson.

La problématique est encore plus présente lorsque l’on part en déplacement, en vacances dans des endroits qui n’offrent pas autant de prise électrique qu’à la maison. De longs trajets en voiture peuvent aussi poser des problèmes. C’est pour cette raison qu’il peut être envisagé d’acquérir un convertisseur de tension 12V 220V qui pourra ainsi être d’une très grande utilité pour nous faciliter le quotidien.

Un convertisseur de tension 12V 220V est appareil électrique dont le rôle est de transformer un courant continu qui est un courant constant de 12 volts en courant alternatif de 220 volts qui est le courant que l’on a dans les prises de courant de la maison ou de n’importe quel bâtiment.

Il suffit donc par exemple, de brancher directement un convertisseur sur la batterie de votre véhicule ce qui permettra de recharger l’ensemble de vos appareils électriques : téléphone portable, tablette ou ordinateur portable.

De quelle manière fonctionne un convertisseur de tension 12V 220V ?

Le convertisseur est aussi appelé onduleur ou transformateur. Quel que soit son nom, il fonctionne de manière très simple mais sans jamais fournir ou créer de l’énergie. Il se contente de transformer une énergie en énergie alternative après avoir stocké la première. Ce n’est qu’après la transformation que cette nouvelle énergie pourra être utilisée de manière optimale.

Le convertisseur de courant 12 volts permet donc de transformer l’énergie et ensuite de la rendre grâce à un prise secteur ou même un port USB en fonction des modèles que vous pourrez trouver sur le marché.

Il est important, avant d’aller plus loin, de préciser qu’il existe deux principales catégories de convertisseur de tension :

Le convertisseur pseudo-sinus qui émet un courant de moindre qualité et qui à ce titre est plutôt conseillé pour des appareils comme un fer à repasser ou des plaques de cuisson par exemple

Le convertisseur pur-sinus qui permet d’avoir un courant de qualité similaire à celui que l’on peut avoir à la maison. C’est vraiment celui que vous pourrez utiliser pour vos appareils les plus sensibles comme vos smartphones, téléviseurs ou ordinateurs portables notamment.

De quelle manière utiliser un convertisseur de tension 12V 220V ?

Nous sommes ici en présence d’un appareil de mobilité qui est susceptible de remplacer le courant domestique lorsque nous n’avons pas d’accès à celui-ci. Pour les plus simples, les plus légers, il est même possible de les brancher à l’allume cigare d’une voiture ce qui est particulièrement pratique mais de moindre efficacité.

Pour les convertisseurs qui sont de plus grande dimension, il sera toujours préférable de les brancher à une source électrique plus forte comme ce peut être le cas d’une batterie de voiture par exemple.

Sur quels critères choisir un convertisseur de tension 12v 220v ?

Vous vous doutez qu’il existe un très grand nombre de convertisseurs sur le marché et que de ce fait le choix n’est pas forcément très simple à faire pour une personne dont ce n’est pas la spécialité. Au-delà du prix qui peut être un critère de choix déterminant, il y a d’autres éléments sur lesquels il convient de s’appuyer :

Il faut d’abord bien réfléchir aux appareils que vous allez souhaiter recharger avec le convertisseur ; en fonction, vous devrez faire le choix d’un convertisseur pur-sinus que vous pourrez relier à la batterie de votre véhicule

Les modèles n’ont pas tous le même nombre de prises secteurs et de ports USB. En fonction de vos besoins, votre choix devra se porter sur un convertisseur avec plus ou moins de ports

Certains modèles ne possèdent pas d’interrupteurs ce qui oblige à chaque fois à débrancher le convertisseur après utilisation. Pour vous simplifier la vie, il est donc préférable de vous orienter vers un modèle avec interrupteur.

La marque du convertisseur peut aussi être un des critères sur lequel s’appuyer pour faire votre choix. Il faut en effet être vigilent car de la qualité des pièces et des composants électriques va dépendre la qualité du produit. Il est donc peut être pertinent de ne pas se jeter sur le premier prix qui peut parfois être défaillant assez rapidement, ce qui n’est pas le but recherché bien évidemment.

Les 4 meilleurs convertisseurs de tension 12v 220v ?

Nous allons maintenant passer en revue les 4 meilleurs convertisseurs de tension 12 Volts 220 volts du marché en 2021 :

Bestek convertisseur Transformateur 12V 220V

Il s’agit d’un appareil qui permet une charge très rapide de nos différents appareils et notamment des smartphones et tablettes. Son port USB est isolé.

Ce convertisseur Transformateur est particulièrement sécurisé : contre la surcharge, contre les surtensions, contre les sous-tensions, contre les surchauffes, contre les courts-circuits et enfin contre les surintensités. Il se met en arrêt en cas de problème et redémarre de manière automatique dès que la cause du problème a pris fin.

Cet appareil peut aussi bien se brancher à la batterie de la voiture qu’à son allume cigare, ce qui est particulièrement pratique.

Ce convertisseur dispose aussi d’un système de ventilation particulièrement intelligent. Il fonctionne à différentes vitesses en fonction de la température et de la charge qui est demandée.

Green Cell 1000W / 2000W 12 V

Nous sommes ici en présence d’un convertisseur qui vaut aux alentours des 130 euros.

Cet appareil fonctionne également en toute sécurité et vous pourrez lui confier vos appareils les plus fragiles, même les téléviseurs ou les smartphones ou tablettes haut de gamme. En cas de sur ou de sous tension, il arrêtera de fonctionner et se mettra en sécurité avant de redémarrer de manière automatique une fois le problème totalement résolu.

Cet appareil est un convertisseur sinusoïde pur qui fonctionne parfaitement avec tous les appareils qui nécessitent un courant similaire au courant domestique ce qui en fait un appareil de grande qualité et facile d’utilisation.

Les différents modèles de ce convertisseurs (différents puissances) :

EDECOA Convertisseur Pur Sinus 12V 220V

(opens in a new tab)

Nous montons encore en gamme de prix puisque vous pourrez trouver ce convertisseur aux alentours de 270 euros.



La première particularité de cet appareil est qu’il dispose d’une télécommande.

Comme les appareils décrits ci-dessus, il dispose d’un ventilateur qui va s’adapter en fonction de la température et du niveau de charge. De plus, la sécurité est particulièrement bien assurée et vos appareils ne risquerons pas plus que si vous les rechargiez à votre domicile dans des conditions normales.

Cet appareil dispose d’un joli écran qui permet de suivre le niveau de charge au fur et à mesure que celle-ci se réalise.

Les différents modèles de ce convertisseurs (différents puissances) :

Flamezum Convertisseur Pur Sinus 3000W DC 12V à AC 220 / 230V

Pour ce dernier modèle, nous montons encore en gamme de prix puisque nous nous retrouvons avec un modèle haut de gamme à environ 350 euros.

Il dispose également d’une télécommande et sa puissance permet aussi de recharger des réfrigérateurs ou des congélateurs.

Ce convertisseur est bien évidemment, grâce à une puce intelligente, parfaitement sécurisé ce qui est rassurant pour les différents appareils.

Ce convertisseur est fabriqué avec des matériaux de grande qualité ce qui lui permet d’avoir une garantie de fonctionnement parmi les plus longues du marché.

Voilà il ne vous reste plus qu’à faire votre choix en fonction des besoins qui sont les vôtres au regard des appareils à recharger.

Les différents modèles de ce convertisseurs (différents puissances) :