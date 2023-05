Rechercher un emploi est souvent un long chemin parsemé de déceptions et de désillusions. C’est un processus qui peut s’avérer difficile et décourageant. Et ça l’est encore plus quand la recherche se fait de manière désordonnée, sans fil rouge, en sautant d’une offre à l’autre, d’un site web à un autre et d’une agence intérim à une autre.

A côté de cela, il existe des applications conçues pour vous aider dans votre recherche d’emploi. Nous vous proposons dans cet article de découvrir 3 applications considérées parmi les meilleures des applis disponibles actuellement sur le marché.

LinkedIn

LinkedIn est la plus grande plateforme professionnelle au monde. C’est un réseau social, sur lequel vous créez votre profil professionnel et avez accès à une large gamme d’offres d’emploi dans des domaines très variés.

Mais ça ne s’arrête pas là, LinkedIn n’est pas un simple site qui référence des offres d’emploi, c’est bien plus que ça. C’est un véritable réseau social, à travers lequel vous pouvez échanger avec d’autres utilisateurs, prendre contact avec des directeurs de ressources humaines, des chefs d’entreprise à la recherche d’effectifs, des chasseurs de tête qui scrutent les profils de chercheurs d’emploi, etc.

C’est une plateforme qui vous permet de rechercher un emploi et créer un réseau professionnel par la même occasion.

Indeed

Indeed est actuellement l’une des applications de recherche d’emploi les plus populaires. Elle propose des offres d’emploi dans des secteurs très divers et dans un cadre international. Vous pouvez créer votre profil et télécharger votre CV afin d’augmenter votre visibilité.

Différents réglages sont disponibles sur l’application afin d’optimiser votre recherche d’emploi comme des alertes, des conseils de carrière, des informations sur les salaires, etc.

Mettez des annonces en signet pour y revenir plus tard, postulez directement avec votre CV via l’application…une application qui facilite votre recherche d’emploi.

Pôle Emploi

On ne peut pas citer les applications de recherche d’emploi sans mentionner Pôle Emploi. Cet organisme d’Etat, présent bien avant l’existence des applications et des réseaux sociaux, s’est modernisé afin d’accompagner les demandeurs d’emploi dans leur recherche.

L’application fonctionne sur le même principe que le site, qui existe depuis très longtemps, en mettant en avant les offres d’emploi nouvelles correspondant à votre profil et vos critères de recherche (diplôme, formation, localisation, permis, etc.).

C’est l’une des applications les plus complètes, dotée d’une interface simple et fluide, particulièrement adaptée pour celui qui sait précisément ce qu’il recherche, mais également pour les autres.