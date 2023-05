La présence en ligne est une étape à franchir pour toute entreprise qui souhaite élargir sa clientèle et travailler son image de marque. Difficile d’entretenir sa renommée et rester concurrentiel sans disposer d’un site internet de qualité. Cependant, au moment de créer un site web, la question se pose de savoir s’il faut opter pour un site générique ou un site sur mesure.

Nous verrons dans cet article 7 raisons pour lesquelles il est plus pertinent pour une entreprise de créer un site internet sur mesure, adapté à ses besoins et ses objectifs.

Pouvoir personnaliser son site

En optant pour un site internet sur mesure, vous avez la possibilité d’en personnaliser tous les aspects. Vous n’aurez pas besoin de vous contenter d’un site prêt-à-l’emploi, qui ne vous conviendrait qu’à moitié.

La création de site internet sur mesure permet d’obtenir un site basé sur vos choix, vos goûts, votre vision. De la conception à l’expérience utilisateur, en passant par la disposition et les fonctionnalités, votre site reflètera réellement votre projet et les valeurs de votre entreprise. Il s’adaptera à vos besoins tant au niveau du front office que du back office.

La possibilité d’évolution

Lors de la création de votre site sur mesure, vous pouvez le concevoir de sorte à ce qu’il puisse facilement être modifié en vue de s’adapter aux évolutions de votre entreprise. Votre site pourra évoluer en même temps que votre entreprise avec la possibilité d’ajouter des pages, des fonctionnalités, etc.

Les performances

Un site web créé sur mesure peut être conçu pour qu’il soit rapide lors des chargements et dispose d’une bonne réactivité. Ceci est d’autant plus important que la vitesse de chargement améliore l’expérience utilisateur et le taux de conversion. Rien ne sera laissé au hasard, chaque fonctionnalité aura sa place et sera pensée pour optimiser la globalité des performances de votre site internet.

La sécurité

La sécurité est un aspect majeur dans la création de sites internet. Or, tous les sites n’offrent pas les mêmes garanties de sécurité. Créer un site sur mesure permet de choisir précisément vos paramètres de sécurité afin de protéger vos données et celles de vos clients.

Le référencement

Il y a plusieurs critères à prendre en compte dès la création du site pour avoir un bon référencement sur les moteurs de recherche. Ce n’est qu’à travers une création sur mesure, réalisée par des professionnels du web et du webmarketing, que vous aurez un site qui sera optimisé pour le référencement naturel dit SEO.

La différenciation par l’originalité

L’un des risques des sites génériques est de vous retrouver avec un site web qui manque cruellement d’originalité. Sur internet, se démarquer de la concurrence est un critère important de réussite. Il est difficile d’attirer de nouveaux clients et de les fidéliser si votre site ressemble à un tas d’autres déjà visités. Il faut se différencier, marquer les esprits. L’utilisateur doit profiter d’une expérience agréable et inoubliable en visitant votre site, il doit se rappeler de vous et avoir envie de revenir car aucun autre ne vous ressemble.

Le contrôle

Enfin, l’un des nombreux avantages à opter pour un site sur mesure, et pas des moindres, est le contrôle total sur votre site et son contenu. Plutôt que de vous reposer sur des modèles de sites génériques, aux fonctionnalités limitées, vous pouvez garder le contrôle sur votre site, le modifier quand bon vous semble et le mettre à jour à tout moment.