Les start-ups, plus communément appelées « jeunes pousses » désignent des nouvelles entreprises, dirigées d’une manière générale par de jeunes entrepreneurs ayant soif de réussite. Elles ont une approche “disruptive” concernant des produits ou services existant déjà sur le marché. Mais, une fois leur produit ou service finalisé, leur positionnement en termes de prix réalisé par rapport à la concurrence, impossible de réussir sans une stratégie de communication efficace. Aujourd’hui, l’enjeu d’apparaître dans l’actualité du digital des grands sites est fondamental.

L’actualité du digital permet de toucher une audience importante

Les « geeks », ou passionnés de nouvelles technologies, sont très souvent férus d’actualité digitale. Nombreux sont ceux qui consultent quotidiennement les dernières nouvelles des start-ups dans les grands sites médias qui y sont dédiés.

Les sujets qui peuvent les intéresser sont variés : évolution technologique d’un nouveau produit, élargissement d’une gamme de services, approche disruptive sur une niche de marché, partenariats ou levées de fonds effectuées, intéresseront quant à elles ceux qui sont plus passionnés par l’aspect finances.

Il convient donc fondamentale pour votre jeune pousse d’apparaître sur les dernières actualités digitales pour marquer les esprits.

Il est important de communiquer autour de votre start-up lors d’évènements majeures. Citons par exemple :

La création d’un partenariat majeure

Des changements au niveau de votre branding

Le lancement d’un nouveau produit

La participation à un salon de renommée

Des changements dans votre directoire

L’annonce d’une campagne de recrutement

Concrètement, vous devrez contacter les sites spécialisés de premier rang dans l’actualité du digital, ayant déjà « pignon sur rue » (les échos, le Figaro par exemple). Ne négliger pas non plus des sites de réseau secondaires. Ceux-ci sont tenus par des blogueurs professionnels, et possèdent une audience régulière et fidèle, comme par exemple https://www.neoproduits.com/. Il vous faut communiquer sur différents niveaux de notoriété pour toucher tout le monde.

Différents formats de médias numériques

Lorsqu’on pense à l’actualité du digital, on pense souvent aux articles. Si ces derniers peuvent être aussi bien écrits par des journalistes experts que par des blogueurs, ils ne sont toutefois par le seul format par lequel vous pouvez communiquer.

Parmi les autres formats qui sont volontiers consommés par les « geeks », citons par exemple :

Les infographies informatives

Les podcasts

Les vidéos

Les newsletters

En fait, vous devrez miser sur une stratégie omnicanale pour multiplier votre présence. Toutefois, restez centrés sur des sites spécialisés sur l’actualité digitale. Choisir des sites trop généralistes ou hors de votre thématique vous feront perdre à la fois du temps, mais aussi de l’argent. Ils ne mobiliseront, en outre, que très peu d’intérêt auprès du lectorat, qui ne sera pas qualitatif.

De la valeur ajoutée pour l’audience

Si par exemple vous êtes interviewé par un journaliste pour la production d’un podcast autour de votre société, privilégiez l’approche conseils plutôt que l’approche commerciale. Si vous êtes interrogé par un expert en économie, vous pouvez par exemple parler de la méthode que vous avez utilisée pour bâtir votre business plan, comment vous arrivez à maintenir une croissance soutenue en temps de crise…Choisissez avant tout un sujet qui vous parle sur lequel vous avez une réelle valeur ajoutée. Vous devez vous différencier et susciter l’intérêt.

Si votre sujet est intéressant en termes d’actualité digitale, votre article ou média sera partagé largement sur les réseaux sociaux. Les retombées pourront être au rendez-vous : prospects, partenariats, intérêt de la part des investisseurs…

Pertinence, créativité et valeur ajoutée seront les clés que vous devrez garder en tête.