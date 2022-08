Le thème Astra est le 3è thème le plus téléchargé du répertoire de thèmes gratuits de WordPress, après Twenty Twenty One, le thème par défaut de 2021 de WordPress, et après Hello, le thème quasi vide qui sert de support au constructeur de pages Elementor. On peut donc dire qu’Astra a acquis le statut de thème WordPress le plus utilisé du monde, avec plus d’un million d’installations actives.

Il doit son succès à sa simplicité d’usage, à la richesse des ses fonctionnalités, à ses performances (car il est léger et rapide), et à sa vaste collection de templates graphiques adaptés à divers métiers et à divers types de sites.

Si vous cherchez par quoi vous pourriez remplacer un thème dont vous vous êtes lassé, ou si vous souhaitez vous lancer avec une valeur sûre, venez avec moi, je vous emmène faire un petit tour d’Astra.

Un thème riche en fonctionnalités

La version gratuite du thème Astra propose, de base, une vaste gamme d’options qui s’enrichissent encore avec la version Astra Pro.

Sa documentation officielle n’est malheureusement disponible qu’en anglais mais le site Boutique-WordPress.fr fournit une documentation complète du thème Astra et de son plugin Astra Pro en français.

Très classiquement, on peut paramétrer :

un en-tête (header) sur 3 lignes superposées, qu’on peut subdiviser en colonnes et dans lesquelles ont peut placer des widgets personnalisés : logo, titre du site, menu, boutons, icônes de panier WooCommerce ou de login de connexion, ou encore du html custom

un pied de page (footer) également sur 3 lignes divisables en colonnes, dans lesquelles on peut faire apparaitre du texte et des images, des menus, des icônes, des boutons etc

une zone de contenu, paramétrable en termes de maquette (layout) et dont on peut régler la largeur minimale, les marges etc

l’affichage d’une page blog et des articles de blog, avec un contrôle fin de divers réglages comme la taille des images mise en avant, l’affichage ou non d’informations comme le nombre de commentaires, la durée de lecture de l’article, la date de publication, et l’auteur à qui on peut attribuer une sorte de signature en fin d’article, avec son avatar et sa bio

les pages WooCommerce ou Easy Digital Downloads, et là encore on contrôle l’affichage et le style des divers éléments : le titre du produit, sa description courte et sa description longue, son prix, son image produit, etc

De plus, le thème Astra rend disponibles plusieurs dizaines de widgets, des éléments de design graphique pré-conçus qu’il suffit d’adapter pour en faire des éléments d’interface fonctionnels et intégrés.

Astra gère également sans problème le fil d’Ariane, la typographie des titres, des textes et d’autres éléments d’interface comme les boutons, et permet de réaliser facilement un méga-menu, très utile sur un site ecommerce ou sur un site de magazine. Il intègre aussi nativement AMP et le balisage Schema.org.

Cerise sur le gâteau pour les sites de prof ou d’école : il est compatible avec deux LMS, LearnDash et TutorLMS, pour transformer votre WordPress en outil d’enseignement.

Une galerie de 180 Starter Templates

Un des points forts du thème Astra est qu’il offre une vaste galerie de templates, c’est-à-dire des modèles de site adaptés à divers usages, conçus pour des dizaines de professions et d’activités.

En quelques clics, on peut ainsi transformer son site web en site de pharmacie, d’hôtel, de restaurant, de boulangerie, en boutique en ligne de vêtements ou de design, en magazine thématique, en blog, etc etc.

La version Astra Pro donne accès aux Premium Starter Templates, qui élargissent encore l’offre. Ces templates font gagner du temps puisqu’ils fournissent des pages principales déjà bien conçues par des webdesigners : il suffit de remplacer les textes et les images et d’adapter les typos et les couleurs pour créer un site Internet nouveau et qui a de l’allure.

Tous ces templates sont compatibles avec 4 « page builders », les principaux constructeurs de pages : Elementor, Gutenberg, Beaver Builder et Brizy.

Evidemment, Astra permet de gérer le design en mode responsive (ordinateur, tablette, téléphone) et est prêt pour la traduction en n’importe quelle langue.

Licences

Si la version de base d’Astra reste gratuite, la version Pro beaucoup plus complète est payante.

Il existe deux formules d’achat : une location annuelle, ou un achat « lifetime », pour la vie.

Ces deux formules temporelles se combinent à trois formules qui concernent le contenu :

la formule As​tra Pro ne contient que le thème Astra Pro

la formule « Essential Bundle » contient à la fois Astra Pro, auxquels s’ajoutent les plus de 180 Starter templates, plus les « ultimate addons » qui sont une collection de widgets

la formule « Growth Bundle » y ajoute plusieurs plugins, plus une collection de cours et tutoriels informatiques

Conclusion

Ce n’est là qu’un bref survol de tout ce que sait faire, et bien faire, le thème Astra, qui mérite vraiment sa place de leader mondial, car il est non seulement bien conçu et riche en fonctionnalités, mais aussi optimisé en termes de performances.