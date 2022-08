Lorsque l’on est amené à gérer un point de vente, certains outils revêtent une grande importance dans la réussite de la gestion. Le logiciel de caisse enregistreuse est un programme informatique qui participe grandement à améliorer et simplifier les opérations de caisse d’un magasin (encaissements, factures …).

Il permet non seulement de faciliter le quotidien d’un point de vente mais également d’améliorer ses performances au travers de diverses fonctionnalités.

Les fonctionnalités du logiciel de caisse enregistreuse

Le logiciel de caisse joue un rôle important dans un point de vente, il sert à automatiser certaines tâches et fluidifie ainsi le fonctionnement de la boutique.

On peut diviser ses fonctionnalités en deux catégories : la gestion front office et la gestion back office.

Les fonctionnalités front office

La gestion front office concerne la partie visible, il s’agit des éléments qui permettent une gestion aisée du quotidien de la boutique.

Ainsi, lors d’un achat, le logiciel permet d’effectuer les encaissements et l’impression des tickets de caisse. Il enregistre les transactions de vente et d’achat et émet des factures. Le logiciel joue également un rôle dans la gestion de la fidélisation de la clientèle à travers les cartes de fidélité et les bons de réduction.

Par ailleurs, le logiciel de caisse met régulièrement à jour les stocks de marchandises, au fur et à mesure des différentes ventes de la journée. Le gérant peut alors avoir une idée précise de l’évolution de ses stocks grâce à la possibilité de consultation en temps réel.

Les fonctionnalités back office

C’est la partie analytique de la gestion, partie qui servira à élaborer une comptabilité efficace de l’entreprise.

Le back office concerne les données chiffrées que fournit le logiciel et sa production de statistiques et tableaux de bord. En effet, le logiciel analyse les coûts, les ventes, les chiffres d’affaires et délivre des rapports précis et individualisés qui seront d’une grande utilité pour réaliser un bilan de l’entreprise et analyser son évolution.

Les avantages du logiciel de caisse

Le plus grand avantage qu’offre un logiciel de caisse est certainement le gain de temps qu’il permet de réaliser. Temps qui sera utilisé pour se concentrer sur l’essentiel à savoir la vente, la relation client, le conseil…

Le logiciel de caisse facilite la gestion du point de vente et permet de développer son commerce notamment à l’aide des rapports détaillés fournis grâce à la collecte des chiffres de l’entreprise et leur analyse.