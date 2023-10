Le fonctionnement d’un SVI type Aircall

Un SVI type Aircall permet de trier et de rediriger les clients en fonction de leurs besoins. Nous vous expliquons son fonctionnement et abordons ses avantages et inconvénients dans cet article.

Comment fonctionne un SVI ?

Dans un marché hyperconcurrentiel, la rapidité et l’efficacité sont des éléments décisifs auxquels toute entreprise compétitive prête la plus grande attention. Optimiser le service client fait partie des objectifs les plus importants à poursuivre pour les professionnels de tous secteurs. C’est à ce dessein que de nombreux outils ont été développés par des entrepreneurs qui ont très bien saisi l’importance cruciale d’une relation client bien gérée. Parmi ces outils, on trouve le Serveur Vocal Interactif d’Aircall: une interface novatrice entre les clients et l’entreprise.

Si vous n’avez jamais entendu parler du SVI ou que vous souhaitez en savoir plus sur cet outil, alors cet article est pour vous. Bonne lecture !

Qu’est-ce qu’un SVI ?

Un SVI, Serveur Vocal Interactif ou Système de Vocalisation Interactive, est une technologie utilisée dans les services clients des entreprises. Elle sert à gérer les interactions entre les clients et l’entreprise à travers des commandes vocales ou des touches de téléphone. Un SVI type Aircall permet de trier les appels en fonction des besoins et de les rediriger vers l’assistant approprié. Le client profite ainsi d’un service rapide avec un certain niveau de personnalisation.

Le fonctionnement du SVI

Lorsqu’un client contacte l’entreprise par téléphone, le SVI prend en charge l’appel et accueille l’appelant avec un message préenregistré suivi d’une liste de choix. Le client opte pour la proposition qui lui convient en appuyant sur les touches de son téléphone ou en répondant vocalement.

Le SVI guide le client de choix en choix parmi les menus et sous-menus. Cela peut se conclure par la réalisation d’une action comme le paiement d’une facture ou éventuellement par la redirection vers un agent humain.

Un serveur vocal interactif peut être intégré à d’autres systèmes informatiques afin d’ajouter de la personnalisation et de la fluidité dans le traitement des appels.

Il peut également enregistrer les conversations, les données telles que le nombre d’appels reçus, les choix récurrents des clients, le temps moyen d’interaction, etc.

Les avantages du SVI

Le serveur vocal interactif est apprécié par les entreprises pour son efficacité. Il permet en effet de gérer un très grand nombre d’appels simultanément avec un nombre réduit d’agents humains. Le temps d’attente des clients avant d’être pris en charge décroît, ce qui permet d’améliorer leur expérience globale.

D’autre part, le nombre d’agents humains nécessaire étant réduit, l’entreprise profite alors d’une baisse des coûts sur la gestion du service client. Les requêtes courantes étant facilement prises en charge, l’entreprise peut ainsi effectuer des économies substantielles à long terme.

En outre, un SVI type Aircall, contrairement à un humain, est opérationnel 24/24h et 7/7j. Une garantie pour les clients de pouvoir joindre le service client n’importe quand, même en dehors des heures de bureau.

Les inconvénients du SVI

Le SVI, malgré ses avantages, présente aussi des inconvénients. Il peut entraîner une frustration chez certains clients désireux de parler directement à un être humain. Il peut également créer de la confusion en cas de menu trop complexe, mal conçu, difficile à naviguer. L’expérience client peut s’avérer décevante et faire fuir des clients plutôt que de les fidéliser.

D’où l’importance d’un SVI bien conçu et rigoureusement testé avant de le déployer.