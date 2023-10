Si vous souhaitez développer une activité à distance vers le Maroc, alors l’outil qu’est internet se révèle être le meilleur qui soit. En effet, il est possible, en seulement quelques clics, de créer un site web, ou une présence sur les réseaux sociaux, afin de vendre des produits, de proposer des services ou même de simplement bloguer en destination de la population marocaine. Comment s’y prendre ? Quelles sont les petites astuces à connaître ? On fait le point avec vous.

Créer un site internet à destination du Maroc

La première chose à laquelle on doit penser pour créer un business à distance pour le Maroc, c’est bel et bien le support de travail. Ainsi, la création d’un site internet relève presque d’une obligation si vous souhaitez acquérir des clients (ou des lecteurs) afin de développer votre business. Il existe de nombreuses solutions sur le web pour créer un site, mais n’oubliez pas une étape importante : celle d’acheter un nom de domaine au Maroc. En effet, et nous y reviendrons dans l’étape suivante, s’imposer au Maroc passe presque obligatoirement par un nom de domaine en .ma (comme sur le site sur lequel vous lisez ces mots par exemple).

Bien évidemment, le choix du nom de domaine n’est que le début de votre aventure. Faites en sorte d’avoir un site web répondant aux exigences modernes des internautes (qu’ils proviennent du Maroc ou non). On peut lister quelques éléments importants lors de la création du site :

Avoir un temps de chargement réduit, et un design en adéquation avec les règles du moment

Être compatible avec la navigation sur smartphone et tablettes

Mettre en place une identité visuelle forte et reconnaissable de toutes et tous

Être facile de navigation

Apporter une attention particulière à la page d’accueil (qui doit être facile d’utilisation)

Créer une ou plusieurs zones d’interaction avec les internautes (commentaires, forum, chat…)

En conséquence, grâce à ces quelques règles, vous partez sur de bonnes bases pour votre business au Maroc. Maintenant, vous allez pouvoir passer à la vitesse supérieure !

Travailler son référencement en incluant le Maroc

En effet, ouvrir votre site internet n’est pas une finalité pour votre activité, mais plutôt le début d’une grande aventure qui devrait durer de longues années (nous vous le souhaitons en tout cas). Afin de mettre toutes les chances de votre côté, vous allez donc devoir travailler votre référencement naturel. Pour ce faire, il n’y a pas de secret : votre contenu doit être au centre de toute votre réflexion. Pensez donc à l’alimenter de façon régulière, tout en vous assurant qu’il soit suffisamment qualitatif pour atteindre votre public cible (les internautes marocains, ou en tout cas ceux qui vous intéressent pour votre business). Si vous ouvrez un site e-commerce, vous pouvez, par exemple, l’accompagner d’un petit blog sur lequel vous écrivez des articles en relation avec la thématique des produits vendus.

Toutefois, cela ne s’arrête pas là. En effet, toutes vos actions en relation avec le site internet doivent être pensées pour le référencement naturel (SEO). Voici une liste pour vous aider à débuter sur ce sujet (non exhaustive) :

Offrez des performances exemplaires pour le chargement de votre site

Structurez vos pages de manière logique et rapide (pas plus de trois clics pour atteindre une page)

Ayez une stratégie de mots-clefs afin d’optimiser votre contenu autour de ces derniers

Remplissez toutes les balises de page (title, meta description, Hn…)

Travaillez votre netlinking (présence de liens pointant vers votre site depuis d’autres sites) régulièrement

Ayez une présence sur les réseaux sociaux

Ajoutez des images sur votre site (et ajoutez-y des informations pertinentes dans les balises liées)

Bien évidemment, nous pourrions encore vous parler du référencement naturel au Maroc durant des pages et des pages… Mais vous avez une bonne base ici, notamment en prenant en compte le fait que le contenu doit toujours être de qualité et original. Enfin, n’oubliez pas un petit détail : le moteur de recherche avec lequel travailler est, de manière générale, Google Maroc. Par réflexe, on peut parfois se tourner vers Google France en exerçant son activité à distance.

Mettre en place une stratégie de marketing efficace

Pour terminer, accompagner votre référencement naturel d’une réelle stratégie marketing présente tout son sens. En effet, le SEO (référencement naturel) peut prendre du temps pour porter ses fruits. Généralement, on estime qu’il faut quelques mois, voire quelques années pour certains projets. Avec le marketing en ligne, vous pouvez obtenir vos premiers résultats dans l’heure ! Pour ce faire, plusieurs solutions se présentent à vous : achat de résultats sur Google Maroc (SEA), publicité sur Facebook ou autre réseau social, publicité vidéo sur YouTube, TikTok ou autre, ou encore achat de liens sur un site partenaire.

La plupart du temps, on recommande l’achat de résultats sur les moteurs de recherche (n’oubliez pas Bing au passage). En ciblant bien les mots-clefs tapés par les internautes, vous pourriez cibler facilement un certain nombre de profils d’internautes marocains, et rentabiliser votre business de manière très rapide. Bref, à essayer.