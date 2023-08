Vous cherchez une stratégie de gestion sociale RH pour structurer et organiser au mieux votre entreprise ? Vous souhaitez coordonner vos équipes dans une démarche de travail dynamique et équilibrée ? La gestion sociale RH est effectivement un moyen phare à adopter au sein d’une entreprise. Elle définit un plan à suivre auquel on doit se conformer afin d’optimiser au maximum le rendement. Avec une méthode adaptée et ajustée aux effectifs et potentiels, la notion de travail doit être pensée dans un sens collaboratif. Le contrôle de la gestion sociale est une des missions importantes de la gestion sociale RH. Nous en expliquons ici son principe pour tendre toujours plus vers la réussite.

Le contrôle de la gestion sociale fixe les objectifs

Atteindre un niveau de performance et de productivité élevé est le but du contrôle de la gestion sociale. C’est au travers d’une analyse pertinente des employés que l’on va pouvoir évaluer le travail de chacun. La régularité de l’analyse est ce qui permet notamment de bien discerner si chacun remplit les critères exigés. La personne habilitée au contrôle de la gestion sociale doit être en mesure d’établir une communication en interne avec le personnel. C’est au travers de retours constructifs que doit s’établir la relation en mettant en avant les forces et les faiblesses des intervenants sur leurs divers postes de travail. Le Contrôleur de gestion sociale doit savoir relater les actes réels sans pour autant juger. Lors de la constatation d’un bon travail, la reconnaissance est encouragée à but de motiver. On veut ici améliorer le savoir-faire de chacun dans un environnement de travail partagé et positif.

Evaluer les coûts du personnel en contrôle de gestion sociale

Les coûts engendrés par la masse salariale présente sur la zone de travail fait partie intégrante de la mission de tout Contrôleur de gestion sociale. Ce professionnel doit s’attacher à évaluer ;

· Les dépenses directes et indirectes induites par les salariés

· Les impôts et les taxes

· Les dépenses d’ordre général

· Le besoin de faire appel à des société d’intérim

Le listage de ces différents éléments et leur analyse doivent permettre d’avoir une meilleure vue globale de l’entreprise. Tout doit être planifié au maximum en amont afin de pallier au mieux à d’éventuelles failles repérées au sein de l’organisation.

Les divers acteurs du contrôle de la gestion sociale

Le Contrôleur de gestion sociale est appuyé par deux autres acteurs dans sa démarche. Le Responsable administratif et financier est un acteur qualifié dans le processus du contrôle de gestion sociale. Avec lui, il y a également le Responsable paie et gestion sociale. A eux trois, ces différents acteurs établissent la ligne à suivre pour renforcer au mieux l’entreprise et lui trouver une nouvelle impulsion.

Le contrôle de la gestion RH figure au premier plan dans la gestion des entreprises performantes. Plus le nombre d’employés est important et plus cela nécessite une profonde analyse. Elle doit être déléguée à de véritables experts dans leur domaine.