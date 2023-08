Avez-vous déjà testé la publicité programmatique pour dynamiser votre entreprise ?

Faire de la publicité programmatique, c’est se lancer dans un processus automatisé de ventes aux enchères digitalisées. Ces ventes en temps réel ont pour but de faire disposer à des annonceurs des espaces de création publicitaire optimisés. Ils sont proposés de façon pertinente en fonction des critères de l’objet de recherche des visiteurs. La publicité programmatique doit donc conduire potentiellement vers plus d’actes de ventes. Cette forme de prospection sur le Net se développe bien ces dernières années. C’est pourquoi pour diversifier ses opportunités business, il est bon d’essayer cette technique de marketing. Nous vous expliquons en quoi consiste ce levier publicitaire pour votre entreprise.

Pourquoi faire de la publicité informatique

La publicité programmatique présente l’avantage de fortement abaisser le nombre de canaux publicitaires employés pour tenter de séduire un prospect. Face aux nombreuses indécisions des visiteurs, réaliser des publicités personnifiées positionne mieux. Cela doit permettre à vos équipes de faire focus uniquement sur des visiteurs qualifiés et intéressés par vos types de produits en ligne. A terme, cela doit vous conduire vers une économie de temps significative.

Programmatic advertising : système des enchères et déroulé

Lorsque un internaute visite un site, sa data est transmise à une plateforme spécifique. C’est par un système de comparaison qui prend en compte les attentes des annonceurs que la vente est proposée au cœur de la publicité informatique. Tout cela se produit très rapidement, juste le temps d’un chargement ! Et les enchères se réalisent par ordre croissant d’une valeur de seulement 1 centime de plus à chaque nouvelle proposition. C’est ce que l’on appelle dans le marché : l’enchère au second prix.

L’IA au service de la pub

C’est par le biais d’algorithmes performants et produits par l’intelligence artificielle que se réalise le processus de la publicité programmatique. Ils ont pour rôle d’analyser le trafic et d’en extraire les prospects les plus à même de répondre à une offre. L’IA a ainsi aujourd’hui cette capacité de décerner les comportements des utilisateurs pour les diriger au plus près des ventes.

Divers types de publicité programmatique

C’est une règle phare dans le business : toujours savoir se diversifier. C’est pourquoi vous avez tout intérêt à multiplier les manières qui existent de faire de la publicité programmatique. Nous vous les présentons.

La bannière display ou SEA (search engine advertising)

Cette méthode emploie un espace dédié au sein d’un site internet afin de diffuser son message dans un design percutant pour l’internaute. Le choix des mots-clés que vous avez fait est ce qui vient mieux vous positionner. Votre référencement naturel est donc ainsi amélioré et les l’objet des requêtes convergent mieux vers vos ventes.

Le display vidéo

Au travers du display vidéo, la publicité programmatique utilise un élément de type graphique. Une vidéo peut être postée en ligne pour promouvoir votre produit ou bien une simple image.

Le texte

Dans ce dernier cas de publicité programmatique, c’est un texte bien travaillé qui apparaît à l’écran.

Savoir adopter de nouvelles stratégies de communication qui emploient l’intelligence artificielle est devenu aujourd’hui parmi les méthodes novatrices du marché. Des technicités à essayer pour tenter de faire augmenter son CA !