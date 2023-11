Avoir un site correctement structuré et engrangeant beaucoup de trafic n’est en réalité pas synonyme de succès. Le site attire, certes, mais convertit-il ces utilisateurs ? Restent-ils de simples curieux ou deviennent-ils actifs, s’abonnent-ils, achètent-ils ?

Vous l’aurez compris, il est bien d’attirer un maximum de prospects sur son site, mais cela ne suffit pas, il faut également les transformer en clients ou utilisateurs actifs. Et c’est précisément là qu’intervient le Call To Action. C’est une composante essentielle que l’on retrouve dans les stratégies de marketing en ligne.

Comment utiliser le CTA pour guider vos visiteurs vers l’action ? C’est ce que nous tenterons de voir dans cet article.

Qu’est-ce que le Call to Action ?

Le Call to Action (CTA), ou appel à l’action en français, encourage les visiteurs à effectuer une action spécifique. On les retrouve sur une page web sous la forme d’un bouton sur lequel cliquer ou un lien à intégrer.

Le CTA a pour objectif de pousser les visiteurs à augmenter leur engagement. Il peut s’agir d’acheter un produit, télécharger un document, s’abonner à une newsletter, partager du contenu sur les réseaux sociaux, etc.

Les points importants d’un bon CTA

Pour être efficace, le CTA doit être rédigé en fonction du public visé et s’adapter au temps et au lieu . Voici quelques clés à prendre en compte pour l’élaboration d’un CTA efficace.

La clarté

Un CTA efficace doit être clair dans sa conception et son apparence. Les visiteurs doivent comprendre au premier coup d’œil ce qui est attendu d’eux. Le plus simple est d’aller droit au but avec des verbes d’action précis (acheter, inscrivez-vous, commencez, etc .

Ce n’est pas à l’utilisateur de deviner ce qu’il y a écrit sur le bouton CTA ou bien ce qu’il pourrait advenir s’il cliquait dessus. Le message doit être clairement rédigé et mis en avant afin que les prospects cliquent en connaissance de causes.

La conception visuelle

Un CTA reposant sur une conception visuelle attrayante a plus de chances d’atteindre son objectif que celui effectué avec une conception bâclée ou redondante. Pour obtenir une conception visuelle efficace, pensez à :

utiliser des couleurs contrastantes : la couleur du CTA doit se démarquer de la palette de couleurs de votre site internet. Orientez-vous vers les couleurs vives et accrocheuses, celles qui attirent plus facilement l’oeil . Vous devez chercher à accrocher l’œil, retenir l’attention.

choisir la taille et la forme : un CTA doit être visible, sans pour autant être écrasant. Vous pouvez choisir des boutons de forme ronde, rectangulaire ou même carrée, l’essentiel est qu’ils soient en harmonie avec le design de votre site.

à le placer correctement : il est très important de choisir astucieusement le placement de votre CTA. Ils sont en général placés en haut de la page, à la fin de la page, dans la barre latérale ou même intégrés dans le contenu. Le choix s’effectue en fonction du contexte de votre site et du genre d’action à laquelle vous appelez.

insérer des symboles : pour améliorer l’efficacité d’un CTA, vous pouvez utiliser des symboles ou des icônes à côté du texte du CTA. Ils peuvent renforcer le message de manière visuelle et ainsi possiblement accroître le taux d’action.

Les bénéfices

Les utilisateurs ont besoin de savoir ce qu’ils ont à gagner s’ils cliquent sur le CTA. Un supplément d’information peut donc être ajouté afin de préciser clairement aux visiteurs ce qui les attend. Par exemple, vous pourriez écrire “Abonnez-vous et recevez mon dernier livre blanc gratuitement” au lieu de “Abonnez-vous” sans précision.

Pour réaliser un CTA efficace, il y a encore d’autres éléments qui peuvent être pris en compte comme la personnalisation de ce dernier. Des CTA bien rédigés et ordonnés peuvent avoir un effet positif tout comme ils peuvent avoir un effet négatif d’une ampleur nationale.

Vous pensez que votre entreprise / votre site peut aider nos lecteurs et vous souhaitez apparaître dans cet article ? Contactez-nous !