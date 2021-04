Avec l’augmentation constante de la digitalisation et du nombre de services que les entreprises proposent de réaliser en ligne ou à distance, la sauvegarde informatique se présente de jour en jour comme une solution abordable et indispensable pour pérenniser les revenus d’une entreprise, et ce quelle que soit sa taille. L’actualité récente d’OVH et ses datacenters ne fait ainsi que rappeler le caractère crucial de cette démarche.

Un enjeu économique majeur.

L’enjeu est en effet majeur, des millions d’entreprises se passent désormais de papier pour envoyer les documents les plus importants à leurs clients, allant des papiers juridiques aux devis, en passant par l’envoi de proposition d’embauche. Les CV se retrouvent ainsi tous envoyés, reçus et traités en format PDF ou WORD.

En cas de perte de ces données qui sont essentielles à la bonne exécution des services B2B ou B2C, la perte de profits est importante. Appeler les candidats pour redemander des CV, réécrire tous les rendez-vous, retrouver des documents juridiques indispensables … Tout ceci est à la fois fastidieux et coûteux, tout en n’apportant aucune plus-value à votre entreprise, puisqu’en de telles circonstances, vous ne faites que rattraper une erreur !

Les différentes solutions de récupérations de données.

Pour les particuliers ayant fait tomber leur disque dur, ou ayant un ordinateur qui ne s’allume pas, empêchant ainsi l’accès aux données présentes sur le PC, il peut être intéressant de faire appel à un pro du dépannage informatique pour particuliers , par exemple cette ESN de dépannage informatique présente à Paris et Dijon : generationcloud.fr

Le plus simple étant évidemment de bien sauvegarder vos données critiques sur le Cloud avec un des services de sauvegarde que nous allons vous présenter en fin d’article, dans le but de vous assurer d’une récupération de données facile et à moindres frais.

Les différentes solutions de sauvegardes informatiques.

Les sauvegardes informatiques peuvent se faire via des logiciels pour faire une image système de votre Windows ainsi que de vos logiciels et bases de données professionnelles. Ceci est faisable en utilisant un disque dur ou un NAS, mais aussi en passant par le Cloud comme par exemple Google Drive, OneDrive de Microsoft ou encore Kdrive d’Infomaniak, mais il existe évidemment encore plus de services que cela, Dropbox est là aussi un leader dans la sauvegarde de données informatiques en ligne.

Quelle peut être l’étendue des dégâts économiques ?

Les pertes d’exploitation causées par la perte de données peuvent être absolument désastreuses et paralyser tout le business d’une entreprise, et ce quelle que soit sa taille. Comme exemple récent l’on peut prendre OVH, ayant subi une perte hallucinante de clients et de données, bien qu’on pense pouvoir en récupérer une bonne partie, à la suite de l’incendie de ses datacenters. Les sites web hébergés par OVH dans les centres de données en question ont ainsi subi une évidente perte d’exploitation à la suite de l’arrêt des services et de la disponibilité de leurs sites web.

Allant de plusieurs milliers à plusieurs dizaines de milliers d’euros, le coût de revient d’une telle panne informatique est colossal. Il est évident que l’entretien régulier de l’ensemble de sa base de données clients et fournisseurs, ainsi que des fichiers de travail journaliers, revient infiniment moins cher que de corriger une panne d’ampleur une fois le désastre arrivé.

Pour éviter de perdre des données, il faut, quoique cela puisse sembler étonnant, suivre le chemin d’OVH. En effet, le retour des services à la normale est tout à fait impressionnant, en quelques jours, les sites hébergés ont pu retrouver tout ou partie de leurs données perdues lors de l’incendie.

Ceci est rendu possible grâce à une sauvegarde informatique assidue et régulière de la part du fournisseur OVH, protégeant les données sensibles et cruciales de ses clients. On comprend dès lors tout l’enjeu d’un tel système de sauvegardes redondant.

Bien que l’on puisse reprocher à l’entreprise de ne pas avoir pris plus de précautions vis-à-vis de la qualité de la protection des datacenters, il faut garder en tête que tout peut arriver sur des installations d’une telle taille. OVH reste un acteur majeur de l’hébergement des données des entreprises, et propose une sécurité sur les données parmi les meilleures.

Un onduleur serait la cause du feu.

Un onduleur défectueux serait la cause du départ d’incendie, cet élément est crucial et indispensable dans toute installation disposant d’un niveau correct de redondance. L’onduleur permet en effet de pallier à un manque soudain d’électricité, dans le but de conserver une permanence des services, et ce, en toutes circonstances. À ce titre, se pose la question de la responsabilité du groupe OVH, l’onduleur était-il conforme ? Était-il suffisamment bien maintenu et vérifié ? Il ne faut pas écarter la simple possibilité d’un énorme concours de circonstances. Vous pouvez suivre les suites de cette affaire ici: OVH News – Dernières informations sur notre site de Strasbourg

Les leçons à tirer des événements récents.

En conclusion, il ne peut qu’être conseillé aux entreprises de prendre des mesures de préventions de pertes de données via la sauvegarde informatique, et ce en passant par un service pro et spécialisé si besoin, notamment pour les particuliers qui n’ont pas les connaissances techniques nécessaires pour bien faire. Ne pas hésiter à investir dans un SI performant est la clé d’un succès pérenne d’une entreprise au 21ᵉ siècle, et permettra à votre business de se démarquer par la constance et la qualité de ses prestations.

Bien trop souvent, l’aspect maintenance est négligé au détriment de la réputation de l’entreprise sur le long terme, ceci commençant le jour où un problème majeur affectant la continuité de la production de biens et services apparaît. Il est donc important de prévoir et prévenir, pour montrer à vos clients le sérieux que vous apportez à votre activité, tout en réduisant sur le long terme vos coûts de gestion de crise, pour en dernier ressort optimiser votre rendement et vos bénéfices.