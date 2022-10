L’utilisation généralisée des téléphones Android

L’introduction de l’informatique et de la communication pour les appareils mobiles a radicalement modifié la vie des gens. En outre, elle a un impact évolutif sur le fonctionnement de toutes les industries. En raison de leur coût élevé, de nombreuses personnes ont supposé que les smartphones étaient principalement destinés à un usage professionnel lorsqu’ils ont été introduits au début des années 1990. Cependant, lorsqu’Apple a lancé le premier Smartphone moderne en 2007, il est rapidement devenu un article de consommation populaire.

La montée en popularité des smartphones a été accélérée par l’introduction d’Android. En effet, Android équipe un large éventail d’appareils, facilitant ainsi la vie des consommateurs. Tout, d’un simple GPS à un assistant numérique capable de répondre à des questions, est alimenté par Android.

De ce fait, le système open source d’Android promet de créer une technologie utile à tous. En un peu plus d’une décennie, Android a clairement révolutionné la société. Selon une enquête récente, plus de 65 % des utilisateurs d’appareils préfèrent les smartphones à d’autres produits tels que les ordinateurs portables. Les smartphones sont utilisés à des fins diverses, notamment pour lire les nouvelles et prendre des photos.

Ainsi, les smartphones Android influencent également la manière dont les entreprises fournissent des biens et des services. En plus d’utiliser les smartphones uniquement pour rationaliser les opérations, collecter des données et communiquer. Ils ont également donné naissance à un nouveau secteur très concurrentiel : le développement d’applications. Il a également augmenté la valeur d’une variété d’autres industries, comme les fournisseurs de services Internet, le commerce électronique, etc.

Les méthodes courantes de transfert de données

Voici les méthodes courantes afin de transférer des données d’un IPhone vers Android ou vice versa :

· ICloud : Après avoir synchronisé les données de votre iPhone avec ICloud, vous pouvez les transférer vers votre Android en utilisant Smart Switch. N’oubliez pas que cette méthode ne permet pas de transférer les messages, la musique ou les vidéos d’iTunes.

· Vous pouvez connecter votre iPhone et Android directement à l’aide de votre câble iOS et d’un adaptateur MicroUSB vers USB. Une fois connectés, lancez Smart Switch sur votre Android et commencez à transférer les données de votre iPhone.

Cette méthode peut être utilisée pour transférer des messages, de la musique et des vidéos (la musique et les vidéos ne peuvent être transférées que si elles ne sont pas protégées par DRM).

En plus de ces deux méthodes, il est possible d’utiliser un logiciel de transfert professionnel, tel que Wondershare MobileTrans, pour transférer toutes vos données en toute sécurité, comme par exemple transférer des photos IPhone vers un Android.

En effet, le fait de faire recours à un logiciel professionnel pour transférer vos données, est la solution idéale pour ne pas prendre de risque quant à la perte de vos données, et surtout en matière de gain de temps. Ci-dessous les avantages des logiciels spécialisés en transfert des données :

· Réduire les surprises coûteuses

La migration itérative des données est un processus. En développant un processus que vous pouvez facilement modifier et répéter, vous économisez beaucoup de temps et d’efforts tout en rendant votre mise en service plus prévisible.

Les flux de travail d’un logiciel professionnel sont conçus pour être reproductibles, ce qui vous permet d’itérer et d’examiner rapidement les changements sur l’ensemble de vos données plutôt que sur un ensemble de tests artificiels. Ainsi, lorsque vous atteindrez votre point de basculement, vous devriez déjà savoir à quoi ressembleront vos données.

· Valider les données avant qu’elles ne soient livrées au système cible.

Les logiciels professionnels comprennent des fonctions de qualité des données pour vous aider à nettoyer vos données avant de les transférer vers votre nouveau système. Grâce à des composants intégrés entièrement personnalisables, il est facile d’effectuer des contrôles de base tels que la validation des courriels ou des numéros de téléphone, le signalement des valeurs manquantes ou la vérification de la conformité des données aux règles définies.

L’élimination des données sales dans le cadre de votre stratégie de migration des données permet non seulement d’améliorer la qualité globale des données, mais aussi de réduire les coûts de stockage (car vous ne payez plus pour stocker des données redondantes ou en double) et d’accélérer les temps de traitement.

· Maintenir une transparence totale.

Les manipulations manuelles peuvent être évidentes sur le moment, mais ce qui est fait sera perdu au fil du temps. Les processus manuels de migration des données nécessitent la création d’une (grande) documentation – et la mise à jour de cette documentation.

Les logiciels professionnels affichent chaque étape du flux de travail et enregistrent automatiquement ce qui se passe, rendant l’ensemble du processus visible et traçable.

MobileTrans et ses fonctions

Qu’est-ce que MobileTrans ?

MobileTrans est un programme qui transfère les données d’un appareil Android vers un appareil iOS ou vice versa. Il peut transférer presque tous les types de données, y compris les images, les messages, les vidéos et bien plus encore. En outre, l’application peut sauvegarder et restaurer plus de 18 types de données différentes sur votre ordinateur.

Quelles sont les fonctions de MobileTrans ?

Vous pouvez utiliser Wondershare MobileTrans pour transférer des contacts, des journaux d’appels, des fichiers multimédia et d’autres données entre des systèmes d’exploitation mobiles, ainsi que pour sauvegarder les données de votre smartphone sur votre ordinateur au cas où vous auriez besoin de les restaurer à l’avenir. Il est facile à utiliser, fonctionnel et compatible avec tous les principaux systèmes d’exploitation mobiles.

Il transfère également toutes les discussions en récupérant les données WhatsApp du téléphone source et en les important directement sur le nouveau téléphone, que vous passiez à un iPhone ou à un Android. C’est facile, sûr et ne prend que quelques minutes.

Vous pouvez également transférer librement des données, telles que des photos, des applications, des chansons, des messages et des vidéos. Les données peuvent également être transférées de manière sélective en cochant simplement des cases.

Quels sont les avantages de MobileTrans ?

Les avantages de l’utilisation de l’application MobileTrans sont les suivants :

Il n’est pas nécessaire de suivre une longue série d’étapes pour transférer des données, et l’application est simple à utiliser.

Il est possible de transférer 300 fichiers musicaux en seulement 2 minutes grâce à la vitesse de transfert rapide de MobileTrans.

L’application est légère et ne consomme pas de ressources système.

De nombreux types de fichiers sont pris en charge.

Conclusion

Wondershare MobileTrans est un logiciel polyvalent, digne de confiance et indispensable pour vos opérations de transferts des données. Il prend en charge toutes les grandes marques de smartphones et de tablettes iOS et Android, et il vous permet de connecter rapidement vos appareils mobiles à votre ordinateur Windows ou Mac OS X.