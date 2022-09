XPS est le fleuron de la marque Dell en terme de pc portable. Des ordinateurs de haute qualité, conçus en aluminium usiné et matériaux haut de gamme. Après avoir fait sensation avec plusieurs de ses modèles XPS, Dell revient avec des nouveautés qui s’annoncent très intéressantes.

Le pc portable Dell XPS 13

C’est un modèle au châssis fin, en aluminium, avec un écran à bordures très fines. Les composants sont miniaturisés afin d’alléger l’ordinateur et laisser de la place pour des haut-parleurs de qualité.

Équipé des processeurs intel de 12e génération, il peut embarquer un Core i5- 1230U ou un Core i7- 1250U, 8 à 32 Go de RAM et 1 To de stockage SSD.

Son prix se situe autour de 1000 € pour un Core i5 de 11e génération et 1600 € pour un Core i7 de 12e génération

Le pc portable Dell XPS 13 Plus

Ce modèle est une révolution dans la série XPS, son design a été totalement refondu, le châssis offre une toute nouvelle esthétique, le fabricant a voulu concevoir une machine aux allures futuristes, et le résultat est convaincant !

Conçu dans un aluminium anodisé, doté d’un écran 16:10 aux bordures ultrafines, le pc portable Dell XPS fait partie du haut de gamme de la série.

Parmi ses caractéristiques atypiques, le pc est équipé d’un clavier aux touches plates, ne dépassant pas le châssis, sans pour autant altérer la qualité de frappe.

D’autre part, le pc ne possède pas de trackpad, du moins pas à l’endroit où l’on a l’habitude de le voir. Le fabricant a décidé de le dissimuler sous une plaque de verre, dans le repose-paumes.

Petit bémol : les touches fléchées haut et bas sont très petites, ce qui pourrait gêner certains utilisateurs ; et le pc n’est équipé que d’une connectique très limitée avec 2 ports USB-C Thunderbolt 4 seulement, pas de port USB-A ni HDMI …

Niveau prix, le pc portable Dell XPS Plus peut coûter jusqu’à 2200 € pour un Core i7 de 12e génération. Le modèle le moins cher est à près de 1100 €, embarquant un processeur intel Core i5- 1230U de 12e génération.