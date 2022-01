LA CÔTE D’IVOIRE : UNE DESTINATION MÉCONNUE

Souvent, lorsqu’on parle de vacances et de dépaysement, les destinations qui nous viennent à l’esprit sont les plus proches : l’Espagne, le Maroc et la Tunisie pour l’exotisme. Pourtant, il existe des destinations méconnues comme la Côte d’Ivoire qui méritent le détour.

Au cœur de la vie Ivoirienne

La Côte d’Ivoire, plus précisément appelée République de Côte d’Ivoire, est un pays situé sur la côte Ouest de l’Afrique en face de l’océan Atlantique. La langue officielle des ivoiriens est le français, mais énormément de dialectes y sont répertoriés, plus de 70 environ.

La capitale ivoirienne est Yamoussoukro, mais c’est bel et bien dans la ville d’Abidjan que se trouve la majorité des institutions et c’est également dans cette ville que se développe l’économie du pays. Le franc CFA est la monnaie du pays. Pour 1 €, comptez environ 635 Francs CFA.

L’agriculture, la culture de café et du cacao, est la principale activité. La faune et la flore ont aussi un aspect important au sein de ces activités.

Bon nombre de parcs animaliers protégés y sont recensés. Un véritable trésor pour les amoureux de la nature et des animaux sauvages ou tout simplement encore pour la beauté des yeux !

Les Abidjanais et Abidjanaises font partie des peuples les plus accueillants comme la majorité des pays africains. Afin de tout savoir sur la Côte d’Ivoire, rien de mieux que de se lancer et se renseigner sur cette destination bien trop souvent peu connue.

Les lieux touristiques

Avec ces kilomètres de plages merveilleuses et ces stations balnéaires, à Abidjan et ses villes proches vous offrent à coup sûr, le dépaysement le plus total pour qui vient d’Europe.

De nombreux hôtels ainsi que des restaurants pour découvrir de nombreux plaisirs culinaires. Le placali, l’attiéké ou le foufou sont les spécialités ivoiriennes qui pourront vous faire voyager davantage… Des visites découvertes à ne pas manquer, comme par exemple le musée des civilisations de la Côte d’Ivoire, la promenade dans la forêt du banco ou encore la découverte de l’architecture des villages. Des choses à découvrir qui sauront vous faire apprécier le pays.

Afin de toujours profiter des plaisirs de ces magnifiques paysages, de nombreuses sorties en bateaux sont organisées pour pouvoir contempler au plus près l’océan ainsi que ses merveilleuses beautés marines…

La sortie au marché fait partie intégrante de ce voyage : bon nombre de souvenirs y seront à dénicher sans oublier l’incontournable pour ce pays ; ses masques africains ainsi que ses statues.

Grâce à son climat agréable tout au long de l’année, environ de 30 degrés, cette destination facilite la vie à ceux qui ont besoin de faire le plein de vitamine D avec le soleil et pour bien recharger les batteries à n’importe quel moment de l’année. L’avantage d’un voyage dans ce type de pays est que vous oubliez assez facilement les mauvais côtés de votre quotidien. Vous réalisez parfois qu’on peut vivre heureux avec beaucoup moins de choses dont on s’encombre sans trop de recule.

À 6h30 de Paris par vol direct, il est tout à fait possible de se ressourcer et de refaire le plein d’énergie à des prix qui restent corrects, voir abordables. Au départ de Roissy, plusieurs compagnies aériennes assurent des vols directs vers Abidjan.

Que ce soit en famille, en couple ou tout simplement seul, le soleil d’Abidjan ainsi que ses petits délices vous apporteront des souvenirs inoubliables.