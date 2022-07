L’écran numérique interactif a connu un véritable succès auprès des établissements scolaires. Et pour cause ! Cet équipement comporte de nombreux avantages, notamment pour captiver l’attention des élèves et améliorer leur investissement en classe. L’écran tactile interactif est une véritable révolution numérique aux multiples fonctionnalités qui permettent d’interagir avec les utilisateurs. Grâce à ce dernier, l’enseignement est devenu plus efficace et plus facile.

Présentation de l’écran interactif

Un écran numérique interactif de 65 pouces est un dispositif qualifié de tablette tactile géante permettant d’interagir avec ses utilisateurs. Sa surface lumineuse peut afficher des représentations en tout genre :

Ressources pédagogiques ,

, Contenu multimédia,

Création de mur d’image,

Démonstrations scénarisées.

Il dispose de différentes fonctionnalités qui ont pour avantage d’attirer l’attention des élèves en classe. De plus, avec son écran à haute résolution 4K, il est possible de bénéficier d’une qualité d’image 1080p. Par ailleurs, pour offrir un enseignement plus agréable aux élèves, l’écran posé sur le support mural peut être tourné afin d’obtenir un meilleur angle de vue.

L’écran numérique géant, une nouvelle source d’apprentissage

– un outil polyvalent

Avec un écran tactile géant, les écoliers peuvent à présent participer en classe de manière dynamique. En effet, le dispositif est équipé d’un stylet permettant aux élèves tout comme aux enseignants d’écrire sur le tableau et d’accomplir de nombreuses activités à l’aide de ce support (manipuler, surligner des textes, dessiner, calculer, etc.).

Par ailleurs, il est aussi possible d’utiliser le dispositif tactile avec les doigts, afin que les plus petits puissent apprendre à écrire de façon attractive. Avec cet outil multimédia, les cours seront nettement plus animés et par conséquent plus intéressants pour les apprenants.

– un équipement avantageux pour l’enseignement

Les écrans numériques facilitent le déroulement des cours. Via ces derniers, les professeurs peuvent avoir accès très rapidement à des applications et des logiciels éducatifs. Et ça ne s’arrête pas là, l’outil vient alléger certaines difficultés d’apprentissage notamment pour l’écriture et la lecture.

Apprendre avec un écran interactif, c’est étudier de manière ludique, car il met en avant des images, des vidéos, des sons et des couleurs attrayantes. Les présentations et les leçons des enseignants deviennent moins ennuyeuses aux yeux des élèves, ce qui leur permet de tirer pleinement profit de leurs études.

Les écrans tactiles numériques, un soutien scolaire

Vous l’aurez compris, cette nouvelle technologie comporte de nombreux bénéfices, surtout dans l’éducation nationale. Car grâce à son utilisation les étudiants sont plus concentrés en classe et ont donc de meilleurs résultats scolaires. De plus, ce support multimédia a un réel impact positif sur la motivation des élèves durant les heures de cours. En effet, il l’aide les apprenants à participer davantage aux leçons. En stimulant la mémoire visuelle des utilisateurs, il contribue à la diminution des instants d’inattention des élèves.

En résumé, les écrans tactiles géants sont devenus indispensables pour l’enseignement, au vu de ses nombreux bénéfices. Via ces derniers, les élèves peuvent étudier tout en se divertissant. Par ailleurs, l’outil offre la possibilité aux jeunes étudiants d’être plus investis en classe, ce qui améliore leurs résultats. Avec l’écran numérique interactif, apprendre en s’amusant est désormais possible !