La gravure industrielle est au cœur des usines de production depuis de nombreuses années maintenant. À l’origine, la gravure sur métal était réalisée manuellement à l’aide de poinçons. Mais avec l’évolution des méthodes de production, de l’automatisation et de l’industrie 4.0, ces outils ont été remplacés par des machines beaucoup plus performantes proposant un résultat plus esthétique, plus rapide et plus fiable. Découvrons comment les équipements de micro-percussion ont permis de développer la gravure industrielle.

Qu’est-ce que la gravure par micro-percussion ?

Les équipements de gravure sur métal par micro-percussion sont des outils à la pointe de la technologie. Le principe est simple. La machine alimente en électricité une bobine qui va déplacer un noyau et un stylet pour impacter et graver une pièce en métal. Le logiciel intelligent pilote l’ensemble percuteur afin de réaliser la gravure demandée par l’opérateur de manière automatique.

La gravure sur métal peut être faite de différentes manières selon les besoins d’une entreprise. La taille des pièces à graver, la méthode de marquage et le type de marquage sont différents critères qui peuvent influer sur la configuration à choisir.

Configuration portable

La configuration portable permet à l’opérateur de saisir la tête de marquage à la main et d’effectuer la gravure sur métal en se déplaçant vers la pièce. Cette configuration est dédiée au marquage de pièces lourdes et difficiles d’accès et permet d’éviter la manutention inutile. Les dernières générations d’équipements micro-percussion portables proposent des solutions sans fil entre la tête et le contrôleur pour faciliter encore plus le marquage.

Configuration établi et mixte

La configuration établi est conçue pour réaliser des marquages à l’aide d’un socle colonne. Les différentes pièces à marquer sont placées et bridées sur le socle puis gravées en petite et moyenne série. L’installation est simple et rapide d’exécution. Cette configuration développée pour être installée sur un poste de travail est idéale pour le marquage de pièces de petites à moyennes dimensions. Il existe également une configuration appelée « mixte » car elle combine l’usage portable et l’usage établi, en rendant la tête de marquage modulable.

Configuration intégrée

La gravure par micro-percussion peut également être adaptée à une production automatisée. Les équipements peuvent facilement être pilotés par un automate, pour marquer des produits en grande série sur une ligne de production.

Quels sont les avantages de la gravure sur métal par micro-percussion ?

Les avantages de la gravure sur métal par technologie micro-percussion sont très nombreux. Voici quelques exemples :

Marquage inaltérable

Les marquages par micro-percussion sont très fiables. Ils sont résistants à l’usure et à la falsification des données. C’est pourquoi on dit qu’ils sont inaltérables et permanents. C’est notamment très utilisé pour marquer les numéros de série sur les châssis de différents véhicules.

Partage des informations

Les nouvelles générations de machines de marquage sont conçues pour s’intégrer dans un processus d’industrie 4.0 qui implique une circulation des données. Les équipements sont désormais connectés aux réseaux des entreprises et permettent une communication ascendante et descendante des différentes informations, que ce soit les marquages réalisés ou les fichiers de marquage qui seront produits. Ce sont des solutions idéales pour les productions automatisées.

Aucune amorce de rupture

La gravure par micro-percussion permet de réaliser des marquages inaltérables grâce à la déformation des matériaux. Contrairement à ce que l’on peut imaginer, les propriétés de la pièce marquée ne changent pas, elle garde ainsi toute sa robustesse initiale. Les impacts ne créent aucune amorce de rupture et ne génèrent aucun copeau de matière.

Rendu esthétique

Contrairement aux outils manuels tels que les poinçons, l’utilisation des équipements de marquage par micro-percussion permet d’avoir un marquage uniforme. De plus, les paramètres de marquage peuvent tout à fait être personnalisés pour s’adapter aux besoins de l’opérateur. Les marquages sont alors beaucoup plus esthétiques et professionnels.