Si vous envisagez d’héberger un site Web ou de gérer une entreprise en ligne, il est crucial de choisir les bonnes adresses IPv4. Si vous devez exécuter un serveur par vous-même, vous devrez obtenir les adresses auprès d’un service en ligne, comme un courtier IPv4.

Qu’est-ce qu’un IPv4 ?

La version 4 du protocole Internet (IPv4) est la quatrième édition du protocole de couche réseau responsable de la transmission des paquets de données sur Internet. IPv4 a été introduit pour la première fois en 1981 et a maintenu sa position de protocole standard d’Internet depuis lors. IPv4 a été conçu comme une solution temporaire pour faire face à l’augmentation rapide de l’utilisation d’Internet. Cependant, lorsque l’Internet a commencé à croître de façon exponentielle dans les années 1990, il est devenu évident que l’IPv4 n’allait pas pouvoir suivre le rythme. IPv4 a été conçu uniquement pour prendre en charge 4 294 967 296 adresses IPv4 uniquement, soit suffisamment d’adresses pour une fraction des utilisateurs d’Internet dans le monde.

Pourquoi IPv4 est-il nécessaire ?

IPv4 permet de créer une couche de communication virtuelle simple sur des appareils diversifiés, comme des ordinateurs, des routeurs, des téléphones. Les adresses IPv4 manquent d’adresses IP disponibles. Bien que le nombre d’adresses disponibles soit limité, les gens utilisent toujours IPv4 pour accéder à Internet. Un sous-réseau IPv4 est un nombre spécifique d’adresses IP qui sont regroupées dans un plus grand bloc d’adresses IP. Le sous-réseau IPv4 le plus couramment utilisé aujourd’hui est /24. Ainsi, par exemple, si votre adresse IP est 192.168.1.198 et que vous utilisez un sous-réseau /24, votre adresse IP est 192.168.1.198/24 Les adresses IPv4 manquent d’adresses uniques car ce nombre a été utilisé. L’IANA, qui attribue les adresses IP aux différents réseaux d’Internet, est à court d’adresses IPv4. Le service de registre mondial d’Ipversys, qui est responsable de l’attribution et du suivi des noms de domaine et des adresses IP, estime qu’il y a encore plus de 2,4 milliards d’appareils en service qui ont des adresses IPv4. Les fournisseurs d’accès Internet offrent à leurs clients (généralement des entreprises) un bloc d’adresses IPv4. Au fil du temps, les clients peuvent épuiser ce bloc et avoir besoin d’effectuer une mise à niveau. Les fournisseurs de services Internet offrent souvent l’option d’adresses IPv4 individuelles en échange d’un prix plus élevé – souvent, cela est nécessaire lorsque l’activité d’un client se développe au point que des adresses IPv4 supplémentaires sont nécessaires.

Vous pouvez choisir de les acheter auprès d’un service de courtage qui vend les adresses IP. Seuls quelques courtiers sont officiellement enregistrés.

Qu’est-ce que le courtage IP ?

Les courtiers IPv4 sont des sociétés qui gèrent l’espace d’adressage IP. Ils rachètent d’anciennes adresses IP, puis revendent ces adresses IP à des particuliers et à des entreprises qui peuvent les utiliser pour accéder à Internet.

Lorsque vous essayez de choisir un courtier IPv4, vous devez tenir compte de certains éléments : Fiabilité et assistance client : le courtier IPv4 est-il fiable et professionnel ? De nombreux courtiers IPv4 sont des sociétés créées par de grandes entreprises et peuvent offrir un service de qualité. Cependant, même les grandes entreprises ne peuvent garantir la fiabilité de leurs courtiers IPv4.

Vendre un bloc d’adresses IPv4 (sous-réseaux IPv4)

Si vous envisagez de vendre un bloc d'adresses IPv4 (c'est-à-dire /24s, /48s, /64s), il y a un certain nombre de choses que vous voudrez considérer avant de commencer. Utiliser un service de sécurisation d'achat est également important, tout comme la transparence des prix est également très importante.