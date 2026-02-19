L’intranet Lyon 3 est le point d’accès central à l’ensemble des services numériques de l’Université Jean Moulin Lyon 3. Que l’on soit étudiant, parent ou membre du personnel, il permet de consulter les emplois du temps, les notes, les documents administratifs et d’accéder à la plateforme pédagogique Moodle.

Si vous recherchez des informations similaires pour un autre établissement lyonnais, consultez également notre guide complet sur l’Intranet Lyon 2.

Pour beaucoup, l’intranet Lyon 3 est la porte d’entrée de la vie universitaire.

Encore faut il savoir où se connecter, comment activer son compte et quoi faire en cas de problème.

À quoi sert l’intranet Lyon 3

L’intranet étudiant, appelé Net3, regroupe l’ensemble des outils numériques indispensables au quotidien universitaire. Il ne s’agit pas d’un simple site informatif, mais d’un espace personnel sécurisé.

Depuis ce portail, un étudiant peut :

consulter son emploi du temps et ses résultats

accéder à Moodle pour ses cours en ligne

utiliser sa messagerie universitaire

gérer certaines démarches administratives

s’inscrire à des activités sportives ou suivre ses démarches de scolarité

Pour les parents, comprendre le fonctionnement de l’intranet permet d’accompagner un enfant souvent un peu perdu au moment de la première inscription.

Pour le personnel, un espace distinct donne accès aux ressources internes et aux outils professionnels.

Intranet étudiant Net3 et intranet du personnel : ne pas confondre

Il existe deux accès distincts.

L’intranet étudiant Net3 est destiné aux inscrits à l’Université Jean Moulin Lyon 3. Il centralise les services liés aux études.

L’intranet du personnel s’adresse aux enseignants et aux agents administratifs. Les outils et les informations diffèrent.

En cas de doute, il est important de passer par le site officiel de l’université pour éviter toute confusion. L’authentification passe toujours par le système sécurisé CAS, le Central Authentication Service, qui garantit que la connexion est officielle et protégée.

Comment se connecter à l’intranet Lyon 3

La connexion repose sur un identifiant et un mot de passe universitaire fournis après l’inscription administrative.

La procédure est simple :

se rendre sur la page officielle d’accès Net3

saisir son identifiant étudiant

entrer son mot de passe via l’authentification CAS sécurisée

L’étudiant arrive ensuite sur son tableau de bord personnel.

Pour les nouveaux inscrits, l’étape clé reste l’activation du compte informatique. Cette activation se fait généralement après la validation de l’inscription administrative. Sans cela, aucun accès à l’intranet n’est possible.

Beaucoup de difficultés viennent de cette phase initiale.

Mot de passe oublié ou compte bloqué : que faire

La récupération du mot de passe est l’un des problèmes les plus fréquents. En début d’année universitaire, les services numériques reçoivent un grand nombre de demandes liées à des identifiants égarés ou des comptes non activés.

Un étudiant en première année de droit expliquait sur un forum étudiant lyonnais qu’il avait “perdu deux jours avant de comprendre qu’il n’avait jamais activé son compte après son inscription”. Une fois la procédure suivie correctement, l’accès a été rétabli en quelques minutes.

En cas d’oubli du mot de passe, un lien de réinitialisation est disponible sur la page de connexion. Il suffit de suivre les étapes demandées et de valider via l’adresse mail personnelle renseignée lors de l’inscription.

Si le problème persiste, le service d’assistance informatique de Lyon 3 reste le point de contact officiel.

Accéder à Moodle depuis l’intranet

Moodle est la plateforme pédagogique utilisée par l’Université Jean Moulin Lyon 3 pour diffuser les supports de cours, déposer des devoirs et communiquer avec les enseignants.

L’accès se fait directement depuis l’intranet Net3. Une fois connecté, un lien vers la plateforme Moodle permet de rejoindre ses espaces de cours.

Il est important de noter que certains cours ne deviennent visibles qu’après l’inscription pédagogique validée. Il peut donc y avoir un léger décalage en début de semestre.

Pour les parents, cette plateforme joue un rôle clé. Elle concentre souvent les documents essentiels et les consignes d’examen.

Emploi du temps, notes et démarches administratives

L’intranet Lyon 3 centralise également les informations académiques les plus consultées.

Les emplois du temps sont accessibles en ligne et régulièrement mis à jour. Les résultats d’examens sont publiés dans l’espace personnel une fois validés par l’administration.

Certaines démarches, comme les inscriptions administratives et les réinscriptions en ligne, passent aussi par le portail numérique.

Un étudiant en licence d’économie indiquait que “tout passe par Net3, même pour récupérer une attestation de scolarité”. Cette centralisation évite les déplacements inutiles mais suppose de bien maîtriser l’outil.

Campus de Bourg en Bresse et spécificités

Les étudiants inscrits sur le campus de Bourg en Bresse utilisent le même système d’intranet. Les services restent accessibles via Net3.

Certaines informations locales, notamment liées aux emplois du temps ou aux événements du campus, peuvent être spécifiques mais restent intégrées dans l’environnement numérique commun.

Il n’existe pas d’intranet distinct pour ce campus.

Ressources numériques et bibliothèques universitaires

L’intranet Lyon 3 donne également accès aux ressources documentaires et aux bibliothèques universitaires.

Depuis l’espace personnel, il est possible de consulter le catalogue en ligne, d’accéder à des bases de données académiques ou de vérifier ses emprunts en cours.

Ces services sont souvent sous utilisés par les étudiants en première année, alors qu’ils constituent un levier important pour la réussite académique.

Vie étudiante, sport et services complémentaires

Au delà des cours, l’intranet permet d’accéder à plusieurs services liés à la vie universitaire.

On y retrouve notamment :

les inscriptions aux activités sportives

certaines informations sur la vie associative

l’accès à des plateformes complémentaires comme Pix

des informations sur les services de santé ou d’accompagnement

L’intranet devient ainsi un véritable tableau de bord étudiant.

Accessibilité numérique et sécurité

La connexion via le service CAS garantit une authentification sécurisée. Il est essentiel de ne jamais transmettre ses identifiants à un tiers et de vérifier que l’on se trouve bien sur le site officiel de l’Université Jean Moulin Lyon 3.

L’université met également en avant des engagements en matière d’accessibilité numérique afin de rendre ses plateformes utilisables par tous les étudiants, y compris ceux en situation de handicap.

Ce qu’il faut retenir sur l’intranet Lyon 3

L’intranet Lyon 3 n’est pas un simple site informatif. C’est un espace personnel indispensable pour suivre ses études à l’Université Jean Moulin Lyon 3.

Il permet de consulter ses cours via Moodle, vérifier ses notes, gérer ses démarches administratives et accéder aux services universitaires. La connexion passe par un identifiant universitaire et une authentification sécurisée CAS.

Les problèmes les plus fréquents concernent l’activation du compte et la récupération du mot de passe. Dans la majorité des cas, une vérification de ces éléments suffit à rétablir l’accès.

Pour un étudiant, bien comprendre le fonctionnement de Net3 dès la rentrée évite stress et retards administratifs. Pour un parent, connaître cet outil permet d’accompagner efficacement son enfant dans ses premières démarches universitaires.

L’intranet constitue aujourd’hui le centre névralgique de la vie numérique à Lyon 3. Savoir l’utiliser, c’est gagner en autonomie et en sérénité tout au long de l’année universitaire.

FAQ – Intranet Lyon 3 Comment trouver son identifiant pour l’intranet Lyon 3 ? L’identifiant universitaire est communiqué après validation de l’inscription administrative. Il figure sur les documents officiels et peut être récupéré via l’interface d’activation. En cas de doute, la scolarité peut aider. L’intranet Lyon 3 est-il accessible sur mobile ? Oui, l’intranet est accessible depuis un smartphone ou une tablette via un navigateur web. L’interface s’adapte à l’écran, mais certaines fonctionnalités restent plus confortables sur ordinateur. Peut-on accéder à l’intranet Lyon 3 pendant les vacances universitaires ? Oui, l’accès reste disponible toute l’année. Les services numériques continuent de fonctionner, même si les délais administratifs peuvent être plus longs. Pourquoi certains services n’apparaissent pas sur mon tableau de bord Net3 ? L’affichage dépend du statut et de l’inscription pédagogique. Une inscription incomplète ou un délai de mise à jour peut expliquer l’absence de certains outils. L’intranet Lyon 3 permet-il de télécharger des certificats ou attestations ? Oui, certains documents officiels peuvent être générés et téléchargés depuis l’espace étudiant. Ces attestations sont utilisables pour des démarches administratives externes. Que faire en cas de message d’erreur lors de la connexion CAS ? Le problème peut venir d’un mot de passe incorrect, d’un compte non activé ou d’une session expirée. Videz le cache du navigateur, réessayez, puis utilisez la réinitialisation si nécessaire.