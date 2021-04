Le CMS (Content Management System) est un outil de base pour la création d’un site web et la solution Hubspot est la plus performante et la plus complète sur le marché actuellement pour un usage professionnel. Les possibilités qu’elle offre aux entreprises pour la mise en place et la gestion de leur présence en ligne sont multiples.

En effet, en matière d’inbound marketing, l’entreprise doit définir une stratégie autour de la création de contenu pouvant attirer plus facilement les visiteurs afin de les convertir en leads puis en clients. Pour atteindre cet objectif, il faut recourir à une solution digitale innovante et performante.

Dans cet article, nous mettons un coup de projecteur sur Hubspot, cette plateforme qui révolutionne le marché de l’inbound marketing depuis 2018 au grand bonheur des entreprises.

Hubspot : Qu’est-ce que c’est ?

A sa création, la plateforme était dédiée au marketing automation. Très rapidement, son succès lui a permis d’intégrer la fonction de CMS à partir de 2018. Il s’agit donc désormais d’une suite d’outils qui optimise la croissance des entreprises en ligne en leur permettant d’attirer un maximum de clients.

La particularité de la plateforme réside dans le fait qu’elle offre des services « tout-en-un ». Ses principaux hubs concernent principalement :

Les ventes ;

Le marketing ;

Le service client ;

La gestion de site web.

Le pilotage d’un tel arsenal d’outils métiers ne peut se faire que par des professionnels. C’est ainsi que les entreprises pourront optimiser leur présence en ligne et atteindre leurs objectifs. Une agence partenaire Hubspot peut valablement vous accompagner dans ce sens.

Une solution intégrée pour les équipes marketing et commerciales

A l’ère du numérique, les entreprises doivent utiliser des solutions intégrées pouvant leur permettre d’accélérer leur croissance. Pour ce faire, Hubspot met à leur disposition des outils compétitifs et complets pour l’efficacité et la productivité des équipes marketing et commerciales.

A partir d’une seule interface, elles ont accès à tous les dispositifs CMS et CRM qui leur permettent d’attirer les leads et de les convertir en clients fidèles afin d’atteindre leurs objectifs. Pour en savoir davantage sur le CRM, cliquez ici.

Un gain de temps considérable pour les équipes

L’optimisation de la présence digitale d’une entreprise repose sur des stratégies et des techniques telles que l’inbound marketing, le Growth Driven Design, etc.

Cependant, la mise en place de ces mécanismes demande du temps et du matériel. Hubspot accélère le travail des équipes en leur permettant de collaborer et de tout centraliser à partir d’une seule plateforme.

Une solution pratique et accessible à tous

Hubspot propose d’excellents outils pour la croissance des entreprises en ligne. Il peut paraître complexe à première vue. Il n’en est rien en réalité. La solution est d’une grande simplicité d’utilisation.

Par exemple, de nombreuses tâches utilisent du Drag and Drop (glisser et déposer), ce qui facilite et accélère le travail des différentes équipes.

Par ailleurs, la plateforme dispose d’une communauté d’utilisateurs qui échange beaucoup et s’entraide. Vous pourrez donc poser des questions et avoir des retours d’expériences. Le logiciel est également disponible en plusieurs langues.

Les insuffisances de la solution

En dépit de ses multiples avantages pour la gestion efficiente de la présence des entreprises en ligne, le CMS Hubspot présente quelques insuffisances qu’il convient de noter.

En effet, même si la solution est réputée pour sa sécurité, le fait de centraliser toutes les tâches sur une même plateforme est un gros risque.

En cas de faille du système ou de cyberattaque, vous pourriez perdre toutes vos données et être obligé de tout reprendre à zéro. Vous trouverez des conseils utiles pour vous protéger des cyberattaques dans cet article.

En outre, obtenir le pack complet de Hubspot peut être un lourd investissement pour les entreprises, notamment celles de petite taille (les start-ups par exemple). Même si vous avez accès à une version gratuite, vous devrez rapidement mettre la main à la poche, car elle vous donne accès à des outils de base sans grande importance.

Il faut également constater que cette solution connait des mises à jour régulières. Ce n’est pas une mauvaise chose en soi, car vous pourrez accéder à de nouvelles fonctionnalités. Cependant, cela demande une adaptation continue des équipes.

En conclusion, retenons que Hubspot est un arsenal d’outils performants et efficaces pour la croissance digitale des entreprises en dépit de ses insuffisances.