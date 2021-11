Le géant Huawei s’est inscrit ces dernières années comme un acteur important du marché mondial des smartphones. Il faut dire que la marque n’a cessé de nous étonner avec ses appareils haut de gamme à des prix très abordables.

Parmi eux, il y a le fameux Huawei mate 20 pro apparu pour la première fois en 2018 et qui reste une référence du groupe. Quel est son prix et quelles sont les caractéristiques que l’on peut en attendre ? Voici donc ce que vous devez savoir avant de l’acheter.

Le prix du Huawei mate 20 pro

Le prix d’un smartphone peut varier en fonction d’où vous l’achetez. Par exemple, si vous le prenez chez votre opérateur accompagné d’un forfait mobile, il se peut que vous ayez une belle réduction sur le prix. De même, si vous l’achetez d’occasion ou reconditionné, vous pourrez faire de considérables économies. Tout ce que l’on peut vous dire, c’est que le prix Huawei 20 pro sur le site du constructeur est de 899,99 euros. Une somme conséquente, certes, mais pas tellement lorsque l’on compare ses caractéristiques à celles d’un smartphone similaire d’une marque comme Samsung. Voyons donc de plus près les attributs qui lui valent ce prix.

Un processeur ultra performant

Ce fut le premier smartphone du constructeur à disposer d’un processeur Hisilicon Kirin 980 qui est imprimé en 7nm. Des prouesses technologiques qui offrent au mate 20 pro une haute connectivité et une vitesse plus rapide que la plupart des appareils sur le marché. Il dispose également d’une mémoire vive de 6Go et d’une capacité de 128Go de mémoire interne.

Une caméra hors normes

Sa caméra en a séduit plus d’un. Non seulement elle est pratique car elle est positionnée au milieu contrairement à la grande majorité des mobiles qui la positionnent sur le coté, mais elle est aussi très efficace. Avec 3 capteurs dont un de 40Mpx, l’autre de 20Mpx et le troisième de 8Mpx, vous pourrez faire de magnifiques photos de jour comme de nuit. Sa caméra frontale quant à elle, dispose d’une résolution de 24Mpx, pour des visioconférences parfaites jusque dans les moindres détails.

Un écran HD incurvé

Son écran est équipé de la technologie OLED et arbore une résolution de 6.39 pouces pour une définition de 3120×1440 pixels. Sa forme incurvé permet un visionnage haut de gamme.

Un design magnifique

En terme de design, le Huawei mate 20 pro a de quoi vous plaire. Son écran incurvé est à lui seul un argument esthétique absolument fantastique. Mais ce n’est pas tout… Les boutons de verrouillage et de volume son placés à hauteur du pouce, ce qui lui confère une ergonomie plutôt naturelle. De plus il ressort au milieu du reste car il est rouge et aide à ne pas avoir à le chercher. Le dos du smartphone est arrondi au niveau des angles et les capteurs d’image sont au milieu dans un carré aux bordures arrondies également. Le tout sur une matière métallisée existant en bleu, vert ou noir. Petit détail en plus : pour gagner de la place, le haut parleur est directement intégré au port micro USB. Innovant et léger, c’est un téléphone portable qui vous fera briller les yeux.