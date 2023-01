Autrefois réservées aux administrations et aux entreprises, les caméras de surveillance débarquent chez les particuliers. Simple à installer, alliant praticité et coût moins élevé, la caméra IP connaît un véritable succès auprès des consommateurs. Il y a en effet de quoi être plus serein quand il est possible de garder un œil sur son domicile, depuis son lieu de travail, en regardant simplement sur son écran de téléphone.

Qui dit produit à succès dit forcément hausse de la concurrence et multiplication des modèles de caméras. Pas évident de faire un choix quand on a trop de choix. Pour vous aider à faire le tri parmi les différentes caméras présentes sur le marché, nous vous donnons quelques critères à prendre en considération. Bonne lecture !

La caméra IP (Internet Protocol) est une caméra connectée à internet. Une fois branchée au secteur et reliée à la box internet (par Wifi ou câble Ethernet), elle enregistre les images et envoie une notification en cas de mouvement intempestif. Les vidéos sont envoyées vers un serveur de vidéosurveillance centrale. Un logiciel a pour charge de récupérer les clichés et les stocker sur un disque dur.

A partir d’une application (ou via le web) il vous sera possible d’avoir accès aux images filmées par la caméra installée dans votre logement. Même à distance, vous pouvez voir ce qui se passe chez vous, vérifier qu’il n’ y a pas d’activité suspecte autour de votre domicile et contrôler les objectifs pour les fixer où bon vous semble. C’est le même principe que le visiophone connecté : voir qui sonne chez vous même quand vous êtes en voyage.

Pour cette raison, il est recommandé de s’en tenir à une seule marque si vous achetez plusieurs caméras. Vous pourrez ainsi les piloter à distance à partir de la même application. Vous trouverez des modèles très variés de caméras de surveillance IP avec ubitech.fr

Le choix en matière de caméras de surveillance est très large à tous les niveaux : fonctionnalités, prix, marques… Pour faciliter ce choix, vous pouvez commencer par comparer les différents modèles à l’aune des quelques critères ci-dessous.

La qualité d’image

Tout d’abord, il faut savoir que les images recueillies par les caméras de surveillance ne sont pas de très haute qualité. Vous ne pourrez pas par exemple reconnaître de manière certaine un individu qui passe devant votre maison. Ceci dit, d’une caméra à une autre, l’écart en termes de qualité d’image peut être très important. La résolution de l’image est donc indéniablement un critère à prendre en compte lors de votre choix, sous peine de vous retrouver avec des images inexploitables.

Le système de détection

Il existe principalement deux systèmes de détection : la détection des mouvements et la détection sonore. La seconde est plutôt réservée à la surveillance d’endroits calmes.

Quant au système de détection de mouvements, il est plutôt efficace. Il permet de repérer un individu qui pénètrerait par effraction et d’avertir le propriétaire sur son smartphone. Si des mouvements sont détectés chez vous, en votre absence, vous recevrez une alerte sur votre téléphone afin de vérifier les images et prévenir la police si les soupçons se confirment.

Cependant, il y un petit hic avec les détecteurs de mouvements : un risque accru de fausses alertes. Celles-ci ont pour cause la présence de chats à la maison par exemple dont les mouvements intempestifs déclenchent l’alerte de la caméra. Pour éviter ces soucis, vous pouvez délimiter des zones de surveillance dans les réglages de votre caméra IP.

Le stockage des clichés

Parmi les différents modèles de caméras de surveillance pour maison, certains sont équipés de micro SD pour stocker les images. C’est simple et pratique, mais cela pose tout de même quelques problèmes. Le cambrioleur peut très bien s’emparer de la caméra et l’emporter avec lui pour détruire les preuves. Les images deviendraient alors tout simplement inaccessibles. Il en est de même si la carte micro SD est débranchée.

D’autres caméras, plutôt que de stocker les enregistrements sur carte micro SD le font sur le cloud. Cette méthode permet de ne pas tomber dans les écueils liés à la disparition de la caméra ou de la carte SD. L’inconvénient avec le cloud peut être le coût : certaines entreprises facturent en effet la sauvegarde des données, mais pas toutes.

Il faut également savoir que plus les serveurs sont éloignés, plus le délai de transfert sera long.

Les abonnements

Lors du choix de votre caméra de surveillance maison, comparez les modalités d’abonnement des différents vendeurs. Certains fabricants exigent malheureusement un abonnement obligatoire pour avoir accès à leurs produits. Ce n’est pas le cas pour tous, en réalité, la majorité laisse le choix au client de s’abonner ou pas.

A côté de cela, des services payants sont souvent proposés par les différentes marques : enregistrement de séquences vidéos plus longues, accès pendant plus longtemps aux enregistrements, etc.

La sécurité des données

Même si les fabricants s’efforcent de concevoir des produits sûrs et fiables, il reste toujours des gens malintentionnés pour tenter de trouver les failles. C’est pourquoi personne ne peut vous garantir qu’aucun individu malveillant ne sera capable d’infiltrer vos caméras, avoir accès aux images ou même contrôler la caméra à distance.

Pour plus de prudence, changez le mot de passe initial par un nouveau mot de passe très complexe (lettres, chiffres, majuscules, signes) pour réduire le risque de vous faire pirater votre caméra.

Le prix

Enfin, il faudra bien entendu comparer les prix des différents produits. Les tarifs sont variés, vous pourrez trouver des modèles à quelques dizaines d’euros. Néanmoins, pour une caméra de surveillance maison un minimum fiable, comptez 100 euros et plus.

De très bons modèles sont disponibles en grande surface, dans les magasins de bricolage ou sur internet.

Pour aller plus loin, voici un article du journal 20 minutes qui effectue une comparaison de plusieurs caméras de surveillance.